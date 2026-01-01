Sunriver Resort
Bend
Beschreibung
Lage
Ca. 8 Kilometer vom Lava River Cave entfernt, wo man von Mai bis Oktober durch eine ca. 4 Kilometer lange unterirdische Lavahöhle gehen kann. Nach Bend sind es ca. 25 Fahrminuten.
Angebot
Den Gästen stehen Restaurants, Bars, ein Wasserpark mit Aussen- und Innenpools, Rutschbahn, Jacuzzi, Fitnesscenter und ein Spa- Bereich zur Verfügung. Gegen Gebühr: Fahrradverleih, Tennisplätze, Golf, Reiten.
Zimmer
Die 600 stilvoll, mit Holzelementen gestalteten Zimmer verteilen sich auf verschiedene Bereiche des Resorts. Zur Ausstattung zählen ein Mini-Kühlschrank und ein Kaffeekocher sowie ein möblierter Balkon oder Terrasse. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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