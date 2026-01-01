Beschreibung

Lage Ca. 8 Kilometer vom Lava River Cave entfernt, wo man von Mai bis Oktober durch eine ca. 4 Kilometer lange unterirdische Lavahöhle gehen kann. Nach Bend sind es ca. 25 Fahrminuten.

Angebot Den Gästen stehen Restaurants, Bars, ein Wasserpark mit Aussen- und Innenpools, Rutschbahn, Jacuzzi, Fitnesscenter und ein Spa- Bereich zur Verfügung. Gegen Gebühr: Fahrradverleih, Tennisplätze, Golf, Reiten.