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Salishan Coastal Lodge

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Gleneden Beach

Die Lodge bietet eine perfekte Mischung aus Aktivitäten, Entspannung, Naturerlebnis und kulinarischen Genüssen. Die Einrichtung passt sich perfekt in die Umgebung ein. Mit dem breiten Aktivitätenangebot ideal für längere Aufenthalte.

Beschreibung

Lage
Eingebettet zwischen den Stränden des Pazifiks und den Wäldern, bietet die Lodge höchsten Komfort und viel Abwechslung.
Angebot
Kulinarische Genüsse gibt es im Frühstückscafé und den 2 Restaurants. Aktive Gäste können sich zwischen Hallenbad, Tennisplätzen (innen und aussen), Golfplatz, Seilpark, Fahrradverleih, Yoga, Wanderwegen und dem Spa- und Wellnessbereich entscheiden.
Zimmer
Die 205 grosszügigen Zimmer sind gemütlich und in warmen Farbtönen gestaltet. Sie verfügen über Kaffeekocher, Mikrowelle, Mini-Kühlschrank, Balkon, Cheminée sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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