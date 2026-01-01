Salishan Coastal Lodge
Gleneden Beach
Beschreibung
Lage
Eingebettet zwischen den Stränden des Pazifiks und den Wäldern, bietet die Lodge höchsten Komfort und viel Abwechslung.
Angebot
Kulinarische Genüsse gibt es im Frühstückscafé und den 2 Restaurants. Aktive Gäste können sich zwischen Hallenbad, Tennisplätzen (innen und aussen), Golfplatz, Seilpark, Fahrradverleih, Yoga, Wanderwegen und dem Spa- und Wellnessbereich entscheiden.
Zimmer
Die 205 grosszügigen Zimmer sind gemütlich und in warmen Farbtönen gestaltet. Sie verfügen über Kaffeekocher, Mikrowelle, Mini-Kühlschrank, Balkon, Cheminée sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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