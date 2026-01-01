Beschreibung

Lage Eingebettet zwischen den Stränden des Pazifiks und den Wäldern, bietet die Lodge höchsten Komfort und viel Abwechslung.

Angebot Kulinarische Genüsse gibt es im Frühstückscafé und den 2 Restaurants. Aktive Gäste können sich zwischen Hallenbad, Tennisplätzen (innen und aussen), Golfplatz, Seilpark, Fahrradverleih, Yoga, Wanderwegen und dem Spa- und Wellnessbereich entscheiden.