Beschreibung

Lage Am wunderschönen Strand von Hapuna Beach, im Norden der Insel an der Kohala Coast, gelegen. Der Hapuna Beach State Park befindet sich ca. 1 Kilometer – und Waialea Beach ungefähr 5 Kilometer entfernt. Nach Kona sind es ca. 45 Fahrminuten.

Angebot Die grosse und offene Lobby mit Blick auf das Meer und die gepflegte Gartenanlage empfängt die Gäste bereits einladend. Zudem verfügt das Hotel über 4 Restaurants, Strandbar mit Snacks, Lounge mit hawaiianischer Abendunterhaltung, Swimming Pool, Fitnesscenter, 18 Loch Golfplatz, 13 Tennisplätze (im Schwesternhotel Mauna Kea) und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten am Strand.