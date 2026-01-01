The Westin Hapuna Beach Resort
Kamuela
Beschreibung
Lage
Am wunderschönen Strand von Hapuna Beach, im Norden der Insel an der Kohala Coast, gelegen. Der Hapuna Beach State Park befindet sich ca. 1 Kilometer – und Waialea Beach ungefähr 5 Kilometer entfernt. Nach Kona sind es ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Die grosse und offene Lobby mit Blick auf das Meer und die gepflegte Gartenanlage empfängt die Gäste bereits einladend. Zudem verfügt das Hotel über 4 Restaurants, Strandbar mit Snacks, Lounge mit hawaiianischer Abendunterhaltung, Swimming Pool, Fitnesscenter, 18 Loch Golfplatz, 13 Tennisplätze (im Schwesternhotel Mauna Kea) und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten am Strand.
Zimmer
Alle 350 Gästezimmer sind hell und komfortabel eingerichtet und verfügen über alle Annehmlichkeiten wie TV, Safe, Kühlschrank, Kaffeekocher und. WLAN (gegen Gebühr). Ausserdem sind ein Balkon oder eine Terasse vorhanden.
Preis auf Anfrage
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