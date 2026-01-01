4 Restaurants sorgen für das leibliche Wohl der Gäste und zweimal wöchentlich findet zudem ein Luau statt. Ein spektakulär gelegener 18-Loch-Championship-Golfplatz ist der Stolz des Resorts. Ein Aussenpool, ein Jacuzzi, 11 Tennisplätze, ein Spa-Bereich, ein Schönheitssalon und ein Fitnesscenter gehören zu den weiteren Annehmlichkeiten. Täglich werden verschiedene kulturelle Aktivitäten sowie ein Kinderprogramm organisiert. Ein Wassersportgeräteverleih und Einführungen in verschiedene Wassersportarten runden das Angebot ab.