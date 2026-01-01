Mauna Kea Beach Hotel
Waikoloa
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich ca. 30 Minuten nördlich vom Kona’s International Airport, direkt am wunderschönen Mauna Kea Beach.
Angebot
4 Restaurants sorgen für das leibliche Wohl der Gäste und zweimal wöchentlich findet zudem ein Luau statt. Ein spektakulär gelegener 18-Loch-Championship-Golfplatz ist der Stolz des Resorts. Ein Aussenpool, ein Jacuzzi, 11 Tennisplätze, ein Spa-Bereich, ein Schönheitssalon und ein Fitnesscenter gehören zu den weiteren Annehmlichkeiten. Täglich werden verschiedene kulturelle Aktivitäten sowie ein Kinderprogramm organisiert. Ein Wassersportgeräteverleih und Einführungen in verschiedene Wassersportarten runden das Angebot ab.
Zimmer
Alle der 252 hellen, im hawaiianischen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über Balkon, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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