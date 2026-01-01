Golf Hotel JW Marriott Miami Turnberry Resort
Aventura
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Turnberry Isle Resort liegt auf einer Fläche von mehr als einem Quadratkilometer zwischen Miami und Fort Lauderdale. Seine beiden Golfplätze Soffer und Miller Course zählen zum besten, was die USA zu bieten haben.
Das Golfhotel Turnberry Isle Resort liegt auf einer Fläche von mehr als einem Quadratkilometer zwischen Miami und Fort Lauderdale. Seine beiden Golfplätze Soffer und Miller Course zählen zum besten, was die USA zu bieten haben.
Die mediterrane Anlage des Golfhotel Turnberry Isle Resort liegt direkt an einem der schönsten Strandabschnitte Südfloridas mit toller Poolanlage und einem 500 m langen „Laguna Pool" – ideal, um auf Golfreisen nach Florida einfach mal abzuschalten und sich nach dem Golfspiel in einem Ring übers Wasser treiben zu lassen.
Die beiden 18-Loch-Championship-Kurse im Herzen von Miami gehören zu den führenden Golfanlagen in den Staaten.
Sowohl der Soffer als auch der Miller Course wurden ursprünglich von Robert Trent Jones Senior in den 1970er Jahre entworfen. 2006 wurden sie von Raymond Floyd für 40 Millionen Dollar überarbeitet und deutlich aufgepeppt.
Lage
wischen Miami und Fort Lauderdale inmitten einer subtropischen Grünanlage, ca. 5 Autominuten zum langen, feinsandigen Strand, ca. 5 Autominuten zum grössten Shoppingcenter Südfloridas, 20 km südlich vom Fort Lauderdale International Airport und 30 km nördlich vom Miami International Airport.
Angebot
Das Hotel verfügt über drei beheizte Outdoor-Swimmingpools, einen „Lazy River", 18 private Cabanas, ein grosses Spa, Tennisplätze, einen Beach Club mit Sonnenliegen und –schirmen und einen Jogging Trail.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 392 grosszügige im mediterranem Stil eingerichtete Zimmer, alle mit Balkon oder Terrasse mit Blick über die tropischen Gärten, die Golfplätze oder die Pool-Anlagen. Zu den Annehmlichkeiten der Zimmer gehören, Bad/Dusche/WC mit Fön und Bademantel, Minibar, WLAN, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV.
Aktivitäten
Sport: Fitness Center mit Yoga Kursen, 19 Tennisplätze, Windsurfen, Segeln, Tauchen, Jetski und Schnorcheln.
Wellness: Wellnesszentrum mit Fitnessraum, Sauna, Massage, diverse Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen.
Wellness: Wellnesszentrum mit Fitnessraum, Sauna, Massage, diverse Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen.
Golf
Turnberry Isle Golf Club mit „The Soffer" und „The Miller" Golf Course.
Kulinarisches
Kulinarische Genüsse erleben Sie in den vier Restaurants und fünf Bars des Hotels. Im Michael Minas Bourbon Steak House geniessen Sie hervorragende Steaks. Im Cascata Grill erleben Sie mediterrane Gerichte. Im Laguna Grill gibt es in entspannter Atmosphäre leichte Kleinigkeiten und im mondänen Beach Club Grill am Strand gibt es ebenfalls eine reichhaltige Auswahl an Köstlichkeiten.
Preis auf Anfrage
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