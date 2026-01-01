An der Westküste Floridas – nur 15 Minuten vom Flughafen Tampa entfernt – liegt das Golfhotel Emerald Condo Resort. Hier werden Gäste mit allen Annehmlichkeiten begrüsst, die zu besonderen Golfferien in Florida dazugehören.



Auf dem Gelände des Golfhotel Emerald Condo Resort wird für Golfer so einiges geboten. Der Golfplatz des Carrollwood Country Clubs bietet einen Championship Kurs mit 27-Löchern. Er lädt zu einer spannenden Partie während Golfreisen nach Florida ein.

Wer dagegen lieber seine Vorhand perfektionieren will, der ist auf den Tennisplätzen des Hotels sehr gut aufgehoben. Zudem bietet die Anlage ein eigenes Fitnesscenter, das jeden zu sportlichen Höchstleistungen anspornt.



Golfhotel Emerald Condo Resort inspiriert vom Golfplatz

Inspiriert von dem Ambiente des Golfplatzes wurden die 50 Suiten mit eleganten Möbeln eingerichtet und mit golferischen Elementen fachmännisch verziert. Wer sich auf dem Grün des Golfplatzes wohlfühlt, wird auch in den Betten des Hotels schlafen wie ein Stein. Träume von einer prächtigen Partie Golf sind dabei stets an der Nachtordnung.