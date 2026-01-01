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Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa

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Indian Wells

Resort für anspruchsvolle Gäste und einen angenehmen Wüstenaufenthalt.

Beschreibung

Lage
Das Resort liegt in Indian Wells, am Fuss der San Jacinto-Mountains, ca. 32 km von Palm Springs entfernt. Gleich nebenan befindet sich das Golf Resort Indian Wells, welches über zwei 18-Loch Golfplätze verfügt.
Angebot
1 Restaurant, 2 Cafés, 7 Pools, Wasserrutschbahn, Spa, Jacuzzi, Fitnesscenter, zwei 18-Loch Golfplätze und Boutiquen. In der bereits im Preis inkludierten Resort Fee sind zudem ein Shuttlebus zum Golfplatz, die Benutzung der Tennisplätze, 2 Flaschen Wasser sowie kostenloses WLAN inklusive.
Zimmer
Die 530 modern eingerichteten Zimmer sind mit einem Marmorbad ausgestattet und verfügen alle über Balkon oder Terrasse.
Preis auf Anfrage

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