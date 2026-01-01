Four Seasons Lanai Resort
Lanai
Beschreibung
Lage
Auf einer Anhöhe im Süden der Insel gelegen. Die Fähranlegestelle für Verbindungen nach Maui ist keine 5 Fahrminuten entfernt. Lanai City liegt ca. 25 Fahrtminuten entfernt.
Angebot
Das Resort bietet 3 Restaurants, 3 Bars, eine Snackbar, eine grosszügige Gartenanlage mit Poollandschaft, Fitnesscenter und Spa, Tennisplätze, Kinderanimation, ein Golfplatz mit eindrücklicher Aussicht sowie Liegestühle am Strand.
Zimmer
Die 213 Zimmer und Suiten sind elegant im hawaiianischen Stil eingerichtet. Sie verfügen über Holzböden, Minibar, Nespresso-Kaffeemaschine, Bademäntel, Sitzplatz oder Balkon sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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