Beschreibung

Lage Auf einer Anhöhe im Süden der Insel gelegen. Die Fähranlegestelle für Verbindungen nach Maui ist keine 5 Fahrminuten entfernt. Lanai City liegt ca. 25 Fahrtminuten entfernt.

Angebot Das Resort bietet 3 Restaurants, 3 Bars, eine Snackbar, eine grosszügige Gartenanlage mit Poollandschaft, Fitnesscenter und Spa, Tennisplätze, Kinderanimation, ein Golfplatz mit eindrücklicher Aussicht sowie Liegestühle am Strand.