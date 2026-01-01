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JW Marriott Desert Springs Resort & Spa

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Palm Desert

Perfektes Hotel für ein paar erholsame Tage in Palm Springs.

Beschreibung

Lage
Dieses traumhaft gelegene Resort liegt ca. 20 km von Palm Springs entfernt, inmitten einer Palmenoase in Palm Desert.
Angebot
Diverse Spezialitätenrestaurants, Lounges, wunderschöne Pool- und Lagunenlandschaft, Jacuzzi, Spa, Sauna, Fitnesscenter, Tennisplätze sowie zwei 18-Loch Championship Golfplätze (kein Handicap erforderlich).
Zimmer
Das Resort verfügt über 884 luxuriöse Zimmer, die jeweils mit Balkon oder Terrasse ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage

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