JW Marriott Desert Springs Resort & Spa
Palm Desert
Beschreibung
Lage
Dieses traumhaft gelegene Resort liegt ca. 20 km von Palm Springs entfernt, inmitten einer Palmenoase in Palm Desert.
Angebot
Diverse Spezialitätenrestaurants, Lounges, wunderschöne Pool- und Lagunenlandschaft, Jacuzzi, Spa, Sauna, Fitnesscenter, Tennisplätze sowie zwei 18-Loch Championship Golfplätze (kein Handicap erforderlich).
Zimmer
Das Resort verfügt über 884 luxuriöse Zimmer, die jeweils mit Balkon oder Terrasse ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
Loading map...