Beschreibung

Lage Dieses traumhaft gelegene Resort liegt ca. 20 km von Palm Springs entfernt, inmitten einer Palmenoase in Palm Desert.

Angebot Diverse Spezialitätenrestaurants, Lounges, wunderschöne Pool- und Lagunenlandschaft, Jacuzzi, Spa, Sauna, Fitnesscenter, Tennisplätze sowie zwei 18-Loch Championship Golfplätze (kein Handicap erforderlich).