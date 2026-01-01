Lage & Anreise ab Male

Das Constance Moofushi liegt im Süd-Ari-Atoll, südwestlich von Male. Mehr zur Region und zu weiteren Inseln lesen Sie auf unserer Seite zum Süd-Ari-Atoll.

Die Anreise ab dem Flughafen Male erfolgt per Wasserflugzeug: Der Flug ins Süd-Ari-Atoll dauert rund 35 Minuten und bietet eindrückliche Ausblicke auf die türkisfarbenen Lagunen. Da die Wasserflugzeuge nur tagsüber verkehren, empfiehlt sich bei später Ankunft in Male eine Übernachtung mit Weiterflug am nächsten Morgen. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Constance Moofushi setzt auf ein bewusst kompakt gehaltenes Inselkonzept: kurze Wege, Sand unter den Füssen und eine Infrastruktur, die sich auf das Wesentliche konzentriert – ein Pool, eine Boutique und ein Spa gehören dazu.

Das «Constance Spa» ist über dem Wasser gebaut und umfasst einen Yoga-Pavillon und ein Dampfbad – ein aussergewöhnlicher Rahmen für Anwendungen und Yogastunden.

Zimmer & Villen

Das Resort führt vier Villenkategorien. Die 24 freistehenden Beach Villas (57 m²) verfügen über eine möblierte Terrasse mit Hängematte, Klimaanlage, ein halboffenes Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, TV, Minibar, Wasserkocher und Nespresso-Maschine. Die 17 Sand Villas (66 m²) stehen auf Stelzen am Strand, ganz nahe am Wasser, und haben ein geschlossenes, klimatisiertes Badezimmer.

Die 39 Water Villas (66 m²) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bieten direkten Zugang ins Meer. Noch mehr Platz haben die 30 Senior Water Villas (94 m²), die zusätzlich mit einer Aussenbadewanne ausgestattet sind. Wer morgens direkt von der Terrasse ins Meer steigen möchte, wählt eine Water Villa; wer den Strand vor der Tür bevorzugt, ist in einer Beach oder Sand Villa richtig.

Essen & Trinken

Kulinarisch stehen ein Hauptrestaurant und ein À-la-carte-Beach-Grill zur Wahl. Dazu kommen zwei Bars und ein Weinkeller, der die Auswahl zum Abendessen ergänzt. Welche Verpflegungsart in Ihrem Arrangement enthalten ist, hängt vom gebuchten Angebot ab – wir beraten Sie dazu gerne persönlich.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung stellt das Resort kostenlos zur Verfügung – von den Water Villas gelangen Sie direkt ins Meer. Ebenfalls ohne Aufpreis nutzen Sie Fitnesscenter, Yoga, Beachvolleyball, Pool-Billard, Pedalo, Windsurfen und Kajak; für den Top Cat Katamaran ist ein obligatorischer Einführungskurs gegen Gebühr vorgesehen.

Tauchen wird gegen Gebühr angeboten – ein starkes Argument für diese Lage, denn das Süd-Ari-Atoll zählt zu den bekannten Tauchregionen der Malediven.

Für wen geeignet?

Constance Moofushi passt zu Gästen, die eine kompakte Insel mit viel Wassersport ohne Aufpreis suchen und dabei nicht auf ein Spa und einen Weinkeller verzichten möchten. Aktive kommen mit Katamaran, Windsurfen, Kajak und Tauchen auf ihre Kosten; Erholungssuchende mit Hängematte auf der Villenterrasse und Yoga über dem Wasser.

Zur Planung: Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockenere Phase, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – Details finden Sie unter beste Reisezeit für die Malediven.

Gerne prüfen wir Verfügbarkeit und aktuelle Konditionen für Ihre Reisedaten. Zum Angebot: Constance Moofushi Maldives – oder entdecken Sie weitere Inseln in unserer Malediven-Übersicht.