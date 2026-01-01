Atmosphere Kanifushi Maldives – Resort-Guide
Villen-Resort im Lhaviyani-Atoll der Malediven
Lage & Anreise
Das Atmosphere Kanifushi Maldives liegt im Lhaviyani-Atoll. Ihre Reise beginnt mit dem internationalen Flug nach Male; von dort bringt Sie ein Wasserflugzeug in rund 35 Minuten direkt zum Resort. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten. Einen Überblick über unsere gesamte Inselauswahl finden Sie auf unserer Malediven-Seite.
Insel & Charakter
Das Resort ist auf grosszügige Villen ausgelegt und spricht zwei Zielgruppen zugleich an: Für Familien gibt es einen Kids-Club für 4- bis 12-Jährige, für Ruhesuchende ist einer der beiden Pools als Adults-Only-Bereich reserviert. Im «Akiri» Spa werden Sie im Garten mit Massagen sowie Gesichts- und Körperbehandlungen verwöhnt; Sauna und Dampfbad ergänzen das Angebot.
Zimmer & Villen
Am Strand stehen 64 Sunset Beach Villen (100 m2) mit halboffenem Bad mit Whirlwanne, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee- und Kaffeekocher, Safe und Terrasse. 18 2-Bedroom Sunset Family Beach Villen (200 m2) verbinden je zwei dieser Villen mit einer Verbindungstüre. Die 10 Sunset Beach Villen Pool (192 m2) bieten zusätzlich eine Terrasse mit 30-m2-Pool und à-la-carte-Frühstück, die 2021 erstellten 20 Kanifushi Grand Pool Villen (242 m2) noch mehr Platz samt maledivischer Schaukel und 42-m2-Pool. Am oberen Ende stehen die 10 Kanifushi Residences (595 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmern, gemeinsamem Wohnbereich und 115-m2-Pool auf der Terrasse.
Über dem Wasser gebaut sind die 12 Water Villen (105 m2) mit direktem Einstieg in die Lagune und geschlossenem Badezimmer sowie die 28 Sunset Water Villen Pool (125 m2) mit eigenem Pool und freier Sicht auf den Ozean.
Essen & Trinken
Verpflegt werden Sie im Hauptrestaurant in Buffetform sowie in vier innovativen à-la-carte-Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und mediterranen Spezialitäten, Seafood und japanischen Teppanyaki-Grillgerichten. Das «Ceylon Bliss» serviert Snacks aus Sri Lanka, zwei Bars runden das Angebot ab. Welche Verpflegungsart in Ihrem Arrangement enthalten ist, hängt vom gebuchten Angebot ab – wir beraten Sie dazu gerne persönlich.
Hausriff & Aktivitäten
Die Schnorchelausrüstung ist im Resort kostenlos, und aus den Water Villen steigen Sie direkt in die Lagune. Ebenfalls gratis nutzen Sie Fitnesscenter, Tennis, Tischtennis, Windsurfen, Segeln, Katamaran, Kanu und Stand-up-Paddle; Fahrräder, motorisierter Wassersport und Tauchen sind gegen Gebühr erhältlich. Klimatisch gilt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April ist die trockenere Zeit, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – warm ist es ganzjährig. Mehr dazu in unserem Überblick zur besten Reisezeit.
Für wen geeignet
Atmosphere Kanifushi passt zu Familien, die mit Kids-Club und Family-Villen mit Verbindungstüre planen, ebenso wie zu Paaren, die im Adults-Only-Pool oder in einer Water Villa Ruhe suchen. Aktive Gäste profitieren vom breiten Gratis-Sportangebot. Gerne prüfen wir Verfügbarkeit und Preise für Ihre Reisedaten – Zum Angebot: Atmosphere Kanifushi Maldives – oder Sie lassen sich von unseren Malediven-Spezialisten persönlich beraten.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
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Der Transfer zum Atmosphere Kanifushi erfolgt per Wasserflugzeug: Ab dem Flughafen Male (Velana International) erreichen Sie das Resort im Lhaviyani-Atoll in rund 35 Minuten. Wasserflugzeuge verkehren nur bei Tageslicht; bei einer Ankunft am späten Abend erfolgt der Weiterflug in der Regel am nächsten Morgen. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.
Das Resort bietet sieben Kategorien: Sunset Beach Villen (100 m2), 2-Bedroom Sunset Family Beach Villen (200 m2), Sunset Beach Villen Pool (192 m2), Kanifushi Grand Pool Villen (242 m2), Kanifushi Residences (595 m2) sowie über dem Wasser die Water Villen (105 m2) und die Sunset Water Villen Pool (125 m2). Familien schätzen die Family-Villen mit Verbindungstüre, Paare die Water Villen mit direktem Einstieg in die Lagune.
Ja. Es gibt einen Kids-Club für Kinder von 4 bis 12 Jahren, und die 2-Bedroom Sunset Family Beach Villen bestehen aus zwei Villen mit Verbindungstüre. Einer der beiden Pools ist als Adults-Only-Bereich reserviert, sodass auch Erwachsene ihre Ruhezone haben.
Neben dem Hauptrestaurant in Buffetform gibt es vier à-la-carte-Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und mediterranen Spezialitäten, Seafood und japanischen Teppanyaki-Grillgerichten sowie das «Ceylon Bliss» mit Snacks aus Sri Lanka. Zwei Bars ergänzen das Angebot.
Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Als trockenere Jahreszeit gilt der Nordost-Monsun von Dezember bis April, während der Südwest-Monsun von Mai bis November mehr Niederschlag bringt. Welche Reisezeit zu Ihren Prioritäten passt, klären wir gerne in der persönlichen Beratung.
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