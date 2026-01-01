Lage & Anreise

Das Atmosphere Kanifushi Maldives liegt im Lhaviyani-Atoll. Ihre Reise beginnt mit dem internationalen Flug nach Male; von dort bringt Sie ein Wasserflugzeug in rund 35 Minuten direkt zum Resort. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten. Einen Überblick über unsere gesamte Inselauswahl finden Sie auf unserer Malediven-Seite.

Insel & Charakter

Das Resort ist auf grosszügige Villen ausgelegt und spricht zwei Zielgruppen zugleich an: Für Familien gibt es einen Kids-Club für 4- bis 12-Jährige, für Ruhesuchende ist einer der beiden Pools als Adults-Only-Bereich reserviert. Im «Akiri» Spa werden Sie im Garten mit Massagen sowie Gesichts- und Körperbehandlungen verwöhnt; Sauna und Dampfbad ergänzen das Angebot.

Zimmer & Villen

Am Strand stehen 64 Sunset Beach Villen (100 m2) mit halboffenem Bad mit Whirlwanne, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee- und Kaffeekocher, Safe und Terrasse. 18 2-Bedroom Sunset Family Beach Villen (200 m2) verbinden je zwei dieser Villen mit einer Verbindungstüre. Die 10 Sunset Beach Villen Pool (192 m2) bieten zusätzlich eine Terrasse mit 30-m2-Pool und à-la-carte-Frühstück, die 2021 erstellten 20 Kanifushi Grand Pool Villen (242 m2) noch mehr Platz samt maledivischer Schaukel und 42-m2-Pool. Am oberen Ende stehen die 10 Kanifushi Residences (595 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmern, gemeinsamem Wohnbereich und 115-m2-Pool auf der Terrasse.

Über dem Wasser gebaut sind die 12 Water Villen (105 m2) mit direktem Einstieg in die Lagune und geschlossenem Badezimmer sowie die 28 Sunset Water Villen Pool (125 m2) mit eigenem Pool und freier Sicht auf den Ozean.

Essen & Trinken

Verpflegt werden Sie im Hauptrestaurant in Buffetform sowie in vier innovativen à-la-carte-Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und mediterranen Spezialitäten, Seafood und japanischen Teppanyaki-Grillgerichten. Das «Ceylon Bliss» serviert Snacks aus Sri Lanka, zwei Bars runden das Angebot ab. Welche Verpflegungsart in Ihrem Arrangement enthalten ist, hängt vom gebuchten Angebot ab – wir beraten Sie dazu gerne persönlich.

Hausriff & Aktivitäten

Die Schnorchelausrüstung ist im Resort kostenlos, und aus den Water Villen steigen Sie direkt in die Lagune. Ebenfalls gratis nutzen Sie Fitnesscenter, Tennis, Tischtennis, Windsurfen, Segeln, Katamaran, Kanu und Stand-up-Paddle; Fahrräder, motorisierter Wassersport und Tauchen sind gegen Gebühr erhältlich. Klimatisch gilt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April ist die trockenere Zeit, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – warm ist es ganzjährig. Mehr dazu in unserem Überblick zur besten Reisezeit.

Für wen geeignet

Atmosphere Kanifushi passt zu Familien, die mit Kids-Club und Family-Villen mit Verbindungstüre planen, ebenso wie zu Paaren, die im Adults-Only-Pool oder in einer Water Villa Ruhe suchen. Aktive Gäste profitieren vom breiten Gratis-Sportangebot. Gerne prüfen wir Verfügbarkeit und Preise für Ihre Reisedaten – Zum Angebot: Atmosphere Kanifushi Maldives – oder Sie lassen sich von unseren Malediven-Spezialisten persönlich beraten.