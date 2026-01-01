Ellaidhoo Maldives by Cinnamon – Resort im Nord-Ari-Atoll
Aktives Inselresort im Nord-Ari-Atoll der Malediven
Lage & Anreise
Das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon liegt im Nord-Ari-Atoll, rund 42 Kilometer vom internationalen Flughafen Male (Velana International Airport) entfernt. Von dort bringt Sie ein Speedboot in rund 90 Minuten direkt zur Insel; alternativ steht ein Wasserflugzeug-Transfer zur Verfügung, der rund 25 Minuten dauert. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten, damit Sie Ankunft und Anschlüsse verlässlich planen können.
Insel & Charakter
Ellaidhoo ist ein Resort der unkomplizierten Art: Ein Pool, zwei Bars und ein Souvenirshop bilden die Infrastruktur an Land, WLAN steht an der Bar und in der Lobby gegen Gebühr zur Verfügung. Wer hierher reist, sucht weniger die grosse Bühne als ein aktives, bodenständiges Inselleben. Für ruhige Stunden sorgt das Spa, das verschiedene Körperbehandlungen und Massagen anbietet.
Zimmer & Villen
Das Resort führt vier Kategorien. Die 14 grosszügigen Standard-Zimmer (35 m²) liegen in Zweier-Einheiten im Inselinnern und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, TV, Tee-/Kaffeekocher, Safe und eine möblierte Terrasse. Die 28 Superior-Zimmer (52 m²) sind leicht vom Strand zurückversetzt, auf doppelstöckige Gebäude mit je vier Zimmern verteilt und zusätzlich mit einem Tagesbett ausgestattet.
Die 46 freistehenden Beach Bungalows (38 m²) bieten teilweise Meersicht. Die 24 Water Bungalows (48 m²) stehen auf Stelzen über dem Wasser und verfügen zusätzlich über einen DVD-Player – einen direkten Zugang zum Meer haben sie allerdings nicht.
Essen & Trinken
Zur Verpflegung stehen zwei Hauptrestaurants mit Buffet bereit, wovon eines ausschliesslich den Gästen der Water Bungalows vorbehalten ist. Ergänzt wird das Angebot durch ein À-la-carte-Restaurant mit internationaler Küche sowie zwei Bars. Die für Ihre Buchung gültige Verpflegungsart nennen wir Ihnen mit der persönlichen Offerte.
Hausriff & Aktivitäten
Das Meer gehört auf den Malediven zum Ferienalltag: Schnorchelausrüstung lässt sich im Resort gegen Gebühr mieten, ebenfalls kostenpflichtig sind Kajak und Hochseefischen. Das Wasser ist dabei ganzjährig warm; wie sich Nordost- und Südwest-Monsun auf die Bedingungen auswirken, lesen Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit.
An Land ist das Gratis-Sportangebot bemerkenswert breit: Fitnesscenter, Squash, Tennis (ohne Flutlicht), Badminton, Tischtennis, Billard, Dart, Volleyball und Fussball stehen ohne Aufpreis zur Verfügung.
Für wen geeignet
Das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon passt zu Gästen, die auf den Malediven aktiv sein möchten und ein Resort mit klarem, unkompliziertem Angebot schätzen – vom Sportprogramm bis zu den vier übersichtlichen Zimmerkategorien. Wer durchgehendes WLAN in allen Bereichen erwartet, sollte einplanen, dass der Internetzugang auf Bar und Lobby beschränkt und gebührenpflichtig ist.
Gerne prüfen wir Verfügbarkeit und Transferoptionen für Ihre Wunschdaten und vergleichen das Resort mit weiteren Inseln aus unserem Malediven-Programm. Alle Details und die Offertenanfrage finden Sie hier: Zum Angebot: Ellaidhoo Maldives by Cinnamon.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
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Ausgangspunkt ist der internationale Flughafen von Male (Velana International Airport). Von dort erreichen Sie das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon per Speedboot in rund 90 Minuten; alternativ bringt Sie ein Wasserflugzeug in rund 25 Minuten zur Insel. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.
Nein, die 24 Water Bungalows stehen zwar auf Stelzen über dem Wasser, verfügen aber über keinen direkten Zugang zum Meer. Mit 48 m² gehören sie zu den grösseren Kategorien des Resorts und sind zusätzlich mit einem DVD-Player ausgestattet. Zum Baden und Schnorcheln gelangen Sie über die Insel ins Wasser.
Das Resort verfügt über zwei Hauptrestaurants mit Buffet, wovon eines ausschliesslich den Water-Bungalow-Gästen vorbehalten ist. Dazu kommen ein À-la-carte-Restaurant mit internationaler Küche und zwei Bars. Die für Ihre Buchung gültige Verpflegungsart teilen wir Ihnen bei der Offertstellung mit.
Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Als trockenste Phase gilt der Nordost-Monsun von Dezember bis April, während der Südwest-Monsun von Mai bis November mehr Niederschlag bringen kann. Je nach Reisemonat beraten wir Sie gerne, was für Ihre Pläne am besten passt.
WLAN steht an der Bar und in der Lobby zur Verfügung, allerdings gegen Gebühr. In den übrigen Bereichen sollten Sie nicht mit durchgehendem Internetzugang rechnen. Wer bewusst abschalten möchte, findet hier gute Voraussetzungen dafür.
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