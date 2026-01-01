Conrad Maldives Rangali Island: Zwei Inseln, ein Resort
Luxusresort im Süd-Ari-Atoll der Malediven
Lage & Anreise
Das Resort liegt im Süd-Ari-Atoll, einer bekannten Ferienregion der Malediven. Der Transfer ab Male erfolgt per Wasserflugzeug: Der Flug mit Trans Maldivian Airways dauert rund 30 Minuten und bietet eindrückliche Ausblicke auf die Atolle. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.
Insel & Charakter
Der 500 Meter lange Steg verbindet zwei Inseln mit eigenem Charakter. Rangali Finolhu ist die Hauptinsel mit den meisten Restaurants, zwei Bars, einem Weinkeller und einer schönen Poolanlage – hier spielt sich das Resortleben ab. Die kleinere Insel Rangali Island ist ruhiger und bei Paaren beliebt: Sie bietet eine einzigartige Champagner-Bar und einen Infinity-Pool, der Erwachsenen vorbehalten ist. Zur Entspannung stehen zudem zwei exklusive Spas bereit, die auf Stelzen über dem Wasser gebaut sind.
Zimmer & Villen
Am Strand stehen die Beach Villas (150 m²) mit halboffenem Badezimmer, Badewanne, Dusche, TV, Minibar, Nespresso-Maschine und möblierter Terrasse. Die Deluxe Beach Villas Pool (300 m²) liegen am schönsten Strandabschnitt und bieten zusätzlich einen Pool im Garten; Varianten mit zwei oder drei Schlafzimmern eignen sich für Familien. Über dem Wasser thronen die Grand Water Villas beziehungsweise Grand Water Pool Villas mit geschlossenem Badezimmer und grosszügigem Sonnendeck mit Jacuzzi oder Pool, ebenfalls mit Zwei-Schlafzimmer-Varianten.
Auf der ruhigen Insel Rangali finden Sie die Sunrise Water Villas (86 m²) zur Sonnenaufgangs- und die Sunset Water Villas Pool zur Sonnenuntergangsseite, dazu die Kategorien Deluxe Water Villas Pool (115 m²), Premier Water Villas Pool und die 2 Bedroom Rangali Ocean Pavilions. Das Highlight ist The MURAKA Residence (650 m²): Schlaf- und Badezimmer sowie ein Wohnbereich liegen fünf Meter unter Wasser, ergänzt durch zwei weitere Schlafzimmer und eine Terrasse mit Infinitypool über Wasser.
Essen & Trinken
Kulinarisch deckt das Resort eine grosse Bandbreite ab. Auf der Hauptinsel servieren das Buffet-Restaurant «Atoll Market» internationale Spezialitäten, das «Sunset Grill» Grill- und Seafoodgerichte, das «Ufaa by Jereme Leung» chinesische Küche und das Spa-Restaurant «Mandhoo» gesunde Köstlichkeiten. Dazu kommt «Ithaa», das vollverglaste Unterwasserrestaurant. Auf der kleinen Insel Rangali erwarten Sie das «Vilu» mit mediterraner Küche und das «Koko Grill» mit Teppanyaki direkt am Strand.
Hausriff & Aktivitäten
Schnorchelausrüstung steht kostenlos zur Verfügung – damit erkunden Sie die Unterwasserwelt rund um die beiden Inseln auf eigene Faust; Tauchgänge werden gegen Gebühr angeboten. Ebenfalls kostenpflichtig sind Tennis, Hochseefischen, Katamaran-Segeln, Glasbodenboot, motorisierter Wassersport und X-Jetblade, während Fahrräder, Fitnesscenter, Yoga, Power Walk und Stand-up-Paddling inbegriffen sind. Für den Nachwuchs gibt es einen Kids-Club (3 bis 12 Jahre) und einen Teens-Club (13 bis 16 Jahre).
Klimatisch gilt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt die trockensten Monate, von Mai bis November ist es feuchter, warm ist es ganzjährig – mehr dazu in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven.
Für wen geeignet
Das Conrad Maldives Rangali Island passt zu Gästen, die sich nicht zwischen Ruhe und Abwechslung entscheiden möchten: Paare finden auf der kleinen Insel Rangali mit Erwachsenen-Pool und Champagner-Bar ihren Rückzugsort, Familien profitieren von Kids- und Teens-Club sowie Villen mit mehreren Schlafzimmern, Aktive schätzen das breite Sportangebot. Wer ein besonderes Erlebnis sucht – vom Dinner unter dem Meeresspiegel bis zur MURAKA Residence – wird hier ebenfalls fündig. Gerne beraten wir Sie persönlich zu Kategorie, Transfer und Reisezeit: Zum Angebot: Conrad Maldives Rangali Island
Spezialisten-Team
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Der Transfer ab Male zum Conrad Maldives Rangali Island erfolgt per Wasserflugzeug: Der Flug mit Trans Maldivian Airways ins Süd-Ari-Atoll dauert rund 30 Minuten. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht fliegen, stimmen unsere Malediven-Spezialisten den Transfer passend auf Ihre internationalen Flugzeiten ab.
Das «Ithaa» ist das erste vollverglaste Unterwasserrestaurant und liegt fünf Meter unter dem Meeresspiegel. Es befindet sich auf der Hauptinsel Rangali Finolhu und zählt zu den bekanntesten Erlebnissen des Resorts.
Ja, das Resort bietet einen Kids-Club für Kinder von 3 bis 12 Jahren und einen Teens-Club für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren. Zudem gibt es Villen-Kategorien mit zwei oder drei Schlafzimmern, etwa die 2 Bedroom Deluxe Beach Villas Pool oder die 3 Bedroom Beach Suites Pool. Die kleinere Insel Rangali mit dem Infinity-Pool nur für Erwachsene ist dagegen auf Ruhe ausgerichtet und bei Paaren beliebt.
Schnorchelausrüstung stellt das Resort kostenlos zur Verfügung, sodass Sie die Unterwasserwelt rund um die beiden Inseln direkt erkunden können. Tauchen wird gegen Gebühr angeboten, ebenso Ausflüge mit dem Glasbodenboot oder Katamaran-Segeln. Stand-up-Paddling gehört dagegen zum kostenlosen Sportangebot.
Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Die trockensten Monate bringt der Nordost-Monsun von Dezember bis April, während es in der Zeit des Südwest-Monsuns von Mai bis November feuchter ist. Einen ausführlichen Überblick gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für die Malediven.
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