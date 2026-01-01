Lage & Anreise

Das Resort liegt im Süd-Ari-Atoll, einer bekannten Ferienregion der Malediven. Der Transfer ab Male erfolgt per Wasserflugzeug: Der Flug mit Trans Maldivian Airways dauert rund 30 Minuten und bietet eindrückliche Ausblicke auf die Atolle. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Der 500 Meter lange Steg verbindet zwei Inseln mit eigenem Charakter. Rangali Finolhu ist die Hauptinsel mit den meisten Restaurants, zwei Bars, einem Weinkeller und einer schönen Poolanlage – hier spielt sich das Resortleben ab. Die kleinere Insel Rangali Island ist ruhiger und bei Paaren beliebt: Sie bietet eine einzigartige Champagner-Bar und einen Infinity-Pool, der Erwachsenen vorbehalten ist. Zur Entspannung stehen zudem zwei exklusive Spas bereit, die auf Stelzen über dem Wasser gebaut sind.

Zimmer & Villen

Am Strand stehen die Beach Villas (150 m²) mit halboffenem Badezimmer, Badewanne, Dusche, TV, Minibar, Nespresso-Maschine und möblierter Terrasse. Die Deluxe Beach Villas Pool (300 m²) liegen am schönsten Strandabschnitt und bieten zusätzlich einen Pool im Garten; Varianten mit zwei oder drei Schlafzimmern eignen sich für Familien. Über dem Wasser thronen die Grand Water Villas beziehungsweise Grand Water Pool Villas mit geschlossenem Badezimmer und grosszügigem Sonnendeck mit Jacuzzi oder Pool, ebenfalls mit Zwei-Schlafzimmer-Varianten.

Auf der ruhigen Insel Rangali finden Sie die Sunrise Water Villas (86 m²) zur Sonnenaufgangs- und die Sunset Water Villas Pool zur Sonnenuntergangsseite, dazu die Kategorien Deluxe Water Villas Pool (115 m²), Premier Water Villas Pool und die 2 Bedroom Rangali Ocean Pavilions. Das Highlight ist The MURAKA Residence (650 m²): Schlaf- und Badezimmer sowie ein Wohnbereich liegen fünf Meter unter Wasser, ergänzt durch zwei weitere Schlafzimmer und eine Terrasse mit Infinitypool über Wasser.

Essen & Trinken

Kulinarisch deckt das Resort eine grosse Bandbreite ab. Auf der Hauptinsel servieren das Buffet-Restaurant «Atoll Market» internationale Spezialitäten, das «Sunset Grill» Grill- und Seafoodgerichte, das «Ufaa by Jereme Leung» chinesische Küche und das Spa-Restaurant «Mandhoo» gesunde Köstlichkeiten. Dazu kommt «Ithaa», das vollverglaste Unterwasserrestaurant. Auf der kleinen Insel Rangali erwarten Sie das «Vilu» mit mediterraner Küche und das «Koko Grill» mit Teppanyaki direkt am Strand.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung steht kostenlos zur Verfügung – damit erkunden Sie die Unterwasserwelt rund um die beiden Inseln auf eigene Faust; Tauchgänge werden gegen Gebühr angeboten. Ebenfalls kostenpflichtig sind Tennis, Hochseefischen, Katamaran-Segeln, Glasbodenboot, motorisierter Wassersport und X-Jetblade, während Fahrräder, Fitnesscenter, Yoga, Power Walk und Stand-up-Paddling inbegriffen sind. Für den Nachwuchs gibt es einen Kids-Club (3 bis 12 Jahre) und einen Teens-Club (13 bis 16 Jahre).

Klimatisch gilt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt die trockensten Monate, von Mai bis November ist es feuchter, warm ist es ganzjährig – mehr dazu in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven.

Für wen geeignet

Das Conrad Maldives Rangali Island passt zu Gästen, die sich nicht zwischen Ruhe und Abwechslung entscheiden möchten: Paare finden auf der kleinen Insel Rangali mit Erwachsenen-Pool und Champagner-Bar ihren Rückzugsort, Familien profitieren von Kids- und Teens-Club sowie Villen mit mehreren Schlafzimmern, Aktive schätzen das breite Sportangebot. Wer ein besonderes Erlebnis sucht – vom Dinner unter dem Meeresspiegel bis zur MURAKA Residence – wird hier ebenfalls fündig. Gerne beraten wir Sie persönlich zu Kategorie, Transfer und Reisezeit: Zum Angebot: Conrad Maldives Rangali Island