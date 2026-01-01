Lage & Anreise

Niyama Private Islands liegt im Dhaalu-Atoll. Das Dhaalu-Atoll trägt offiziell den Namen Süd-Nilandhe – mehr zur Region lesen Sie auf unserer Seite zum Süd-Nilandhe-Atoll (Dhaalu). Die Anreise beginnt wie bei allen Malediven-Resorts am internationalen Flughafen von Male: Von dort bringt Sie das Wasserflugzeug in rund 45 Minuten direkt zum Niyama. Alternativ – etwa bei Ankunft am Abend, wenn die Wasserflugzeuge nicht mehr fliegen – erreichen Sie das Resort per Inlandsflug nach Dhaalu in rund 35 Minuten mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer von rund 5 Minuten. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Niyama versteht sich als vielseitiges Resort mit ungewöhnlich breiter Infrastruktur: zwei Pools, eine Bibliothek, ein Openair-Kino und insgesamt zehn Restaurants und Bars. Das «Drift Spa by Niyama» umfasst acht Behandlungsräume für Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, dazu Sauna, Dampfbad und Plunge-Pool. WLAN ist kostenfrei. Wer die Tage zwischen Strand, Spa und Abendprogramm abwechslungsreich gestalten will, findet hier spürbar mehr Optionen als auf vielen kleineren Malediven-Inseln.

Zimmer & Villen

Die Beach Villen (135 m²) liegen direkt am Strand und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne sowie Innen- und Aussen-Regendusche, eine Terrasse mit Hängeschaukel, Popcorn- und Nespresso-Maschine und Butler-Service. Beach Pool Villen (190 m²) ergänzen einen privaten Pool, Family Beach Pool Villen (255 m²) bieten Platz für zwei Erwachsene und drei Kinder bis 15 Jahre. Über dem Wasser stehen die Water Pool Villen (175 m²) mit direktem Einstieg ins Meer, die Deluxe Water Pool Villen zusätzlich mit Jacuzzi.

Nach oben reicht das Angebot bis zu mehrräumigen Pavilions – der 3 Bedroom Beach Pool Pavilion (770 m²) umfasst unter anderem ein Nanny-Zimmer, einen Massage-Raum und zwei Pools – sowie zur «The Crescent» für bis zu 20 Personen. Deluxe-Kategorien liegen jeweils auf der Sonnenuntergangsseite.

Essen & Trinken

Zwei Hauptrestaurants servieren internationale beziehungsweise mediterrane Küche. Dazu kommen drei À-la-carte-Restaurants mit klarem Profil: das «Tribal» mit afrikanischer und südamerikanischer Küche, das «Nest» in den Baumkronen mit asiatischen Spezialitäten inklusive Teppanyaki und das «Edge» – rund 500 Meter vor der Insel auf Stelzen über dem Wasser gebaut, per Boot erreichbar und auf internationale Gerichte und Seafood ausgerichtet. Gleich nebenan liegt das «Subsix», eine Unterwasser-Lounge mit Club-Charakter. Beachclub, Bar auf der Dachterrasse, Surf-Bar und Take-Away runden das Angebot ab. Welche Verpflegungsvariante für Sie sinnvoll ist, klären wir im Rahmen der Offerte.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung, Kajaks und Fahrräder stehen kostenfrei zur Verfügung, ebenso Fitnesscenter, Yoga, Meditation, Tischtennis und Billard. Gegen Gebühr organisiert das Resort unter anderem Tauchen, Surfen, Kitesurfen, Wasserski, Wakeboard, Jetski, Parasailing, Segeln und Hochseefischen. Zur Beschaffenheit von Riff und Schnorchelrevier rund um die Insel beraten Sie unsere Malediven-Spezialisten gerne persönlich – dieser Abgleich lohnt sich vor der Buchung, wenn Ihnen das Schnorcheln direkt ab Strand wichtig ist.

Für wen geeignet?

Niyama ist eine starke Wahl für Familien: Der Kids-Club nimmt Kinder von 12 Monaten bis 12 Jahren auf, ist in vier Altersgruppen unterteilt und bietet neben vielfältigen Aktivitäten ein Trampolin und einen grossen Spielplatz. Aktive Gäste schätzen das breite Wassersportangebot, Paare die Deluxe-Villen auf der Sonnenuntergangsseite und das Spa, grössere Gruppen oder Freundeskreise die «The Crescent». Hinweise zur Saisonplanung finden Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven, weitere Inseln und Resorts auf unserer Malediven-Seite.

Zum Angebot: Niyama Private Islands Maldives