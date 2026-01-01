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Kudafushi Resort & Spa, Malediven

Reethi Faru Resort – Insel-Guide im Raa-Atoll

Vielseitiges Inselresort im Raa-Atoll der Malediven

Das Reethi Faru Resort liegt im Raa-Atoll und richtet sich an Gäste, die auf ihrer Malediven-Insel mehr erleben möchten als Strand und Lagune: Fünf Restaurants, ein Café und sechs Bars, ein Spa mit Dampfbad und Jacuzzi sowie ein aussergewöhnlich breites Sportangebot machen die Insel zu einer der vielseitigsten Adressen im Atoll.

Die Villen verteilen sich vom Inselgrün über die erste Strandreihe bis über die Lagune: Garden Villas im Garten, Deluxe Beach Villas teilweise mit eigenem Pool und Water Villas auf Stelzen mit direktem Zugang ins Meer. Zwei-Schlafzimmer-Suiten schaffen zusätzlichen Raum für gemeinsam Reisende.

In diesem Guide lesen Sie, wie Sie das Resort erreichen, welche Villenkategorie zu Ihnen passt und für wen sich Reethi Faru besonders eignet – zusammengestellt von den Malediven-Spezialisten von knecht reisen.

Lage & Anreise

Das Reethi Faru Resort liegt im Raa-Atoll im Norden der Malediven. Ausgangspunkt jeder Malediven-Reise ist der internationale Flughafen bei Male; von dort bringt Sie das Wasserflugzeug in rund 45 Minuten direkt zur Insel. Alternativ erreichen Sie das Resort per Inlandsflug nach Dharavandhoo in rund 20 Minuten und anschliessendem Speedboot-Transfer von rund 40 Minuten. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Reethi Faru ist eine lebendige Insel mit klarem Profil: Wer aktiv sein möchte, findet vom Tennisplatz mit Flutlicht bis zum Squash-Court ungewöhnlich viel Auswahl; wer Ruhe sucht, zieht sich in den Garten, an den Strand oder ins Spa zurück, das verschiedenste Körperbehandlungen anbietet, dazu Dampfbad und Jacuzzi. Pool und Boutiquen ergänzen die Infrastruktur, am Abend sorgt die Hauptbar täglich für Unterhaltung – so kommt auch bei längeren Aufenthalten keine Langeweile auf.

Zimmer & Villen

Die 20 Garden Villas (54 m²) liegen im Garten und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank und eine Terrasse. In der ersten Strandreihe stehen die 68 Deluxe Beach Villas beziehungsweise Deluxe Beach Pool Villas (74/117 m²) – teilweise mit eigenem Pool, zusätzlich mit Badewanne und Sitzecke.

Mehr Platz bieten die fünf 2 Bedroom Garden Suites und sechs 2 Bedroom Deluxe Beach Suites (146/179 m²): Sie verbinden jeweils zwei Villen (ohne Pool) mit einem gemeinsamen Wohnzimmer. Über der Lagune liegen die 44 Water Villas und Water Villas Sunset View (95 m²) auf Stelzen, mit Aussen- und Innendusche, Badewanne, Sitzecke und Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. Die grösste Kategorie sind die zwei 2 Bedroom Water Villa Suites Jacuzzi (256 m²) mit zwei Schlaf- und Badezimmern sowie Jacuzzi auf der gemeinsamen Terrasse.

Essen & Trinken

Kulinarisch ist Reethi Faru breit aufgestellt: Neben dem Hauptrestaurant gibt es ein A-la-carte-Restaurant mit Grillspezialitäten, ein Restaurant mit vegetarischen und veganen Gerichten, ein romantisches A-la-carte-Restaurant im Garten sowie ein 24-Stunden-Restaurant und ein Café. Sechs Bars verteilen sich über die Insel, in der Hauptbar wird jeden Abend Unterhaltung geboten. Welche Verpflegungsvariante für Ihre Reise gilt, weisen wir in der Offerte transparent aus.

Hausriff & Aktivitäten

Die Schnorchelausrüstung erhalten Sie im Resort kostenlos – so lässt sich die Unterwasserwelt rund um die Insel auf eigene Faust erkunden. Ebenfalls gratis nutzbar sind Fitnessraum, Yoga, Billard, Tischfussball, Tischtennis, Tennis mit Flutlicht (Bälle gegen Gebühr), Basketball, Squash, Badminton und Beachvolleyball. Gegen Gebühr stehen Katamaran, Hochseefischen, Windsurfen, Kitesurfen, Kanu, Stand-up-Paddle, Wasserski und Fun Tube zur Wahl. Tauchausflüge und weitere Aktivitäten klären wir auf Wunsch individuell für Sie ab.

Für wen geeignet

Reethi Faru passt zu aktiven Gästen, die ihre Malediven-Ferien mit Sport und Abwechslung füllen möchten, ebenso wie zu Paaren – etwa mit einem Abendessen im romantischen Gartenrestaurant oder einer Water Villa Sunset View. Dank der Zwei-Schlafzimmer-Suiten eignet sich die Insel auch für gemeinsam Reisende mit mehr Platzbedarf, und das Restaurant mit vegetarischen und veganen Spezialitäten macht sie für entsprechende Ernährungsformen attraktiv.

Ganzjährig warm ist es ohnehin; wann welche Saison die besten Bedingungen bietet, lesen Sie in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven. Konkrete Daten, Villenkategorie und Transfer stellen wir Ihnen gerne individuell zusammen – Zum Angebot: Reethi Faru Resort.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

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Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

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Schnorcheln

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Tauchreisen

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Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Das Reethi Faru Resort liegt im Raa-Atoll im Norden der Malediven. Ab dem Flughafen Male bringt Sie das Wasserflugzeug in rund 45 Minuten direkt zum Resort. Alternativ fliegen Sie per Inlandsflug in rund 20 Minuten nach Dharavandhoo und setzen von dort mit dem Speedboot in rund 40 Minuten zur Insel über. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Zur Wahl stehen Garden Villas, Deluxe Beach Villas und Deluxe Beach Pool Villas, 2 Bedroom Garden Suites und 2 Bedroom Deluxe Beach Suites, Water Villas und Water Villas Sunset View sowie 2 Bedroom Water Villa Suites Jacuzzi. Die Grössen reichen von 54 m² bis 256 m². Die 2 Bedroom Garden und Deluxe Beach Suites verbinden jeweils zwei Villen mit einem gemeinsamen Wohnzimmer.

Das Resort verfügt über ein Hauptrestaurant, ein A-la-carte-Restaurant mit Grill, ein Restaurant mit vegetarischen und veganen Spezialitäten, ein romantisches A-la-carte-Restaurant im Garten, ein 24-Stunden-Restaurant und ein Café. Dazu kommen sechs Bars; in der Hauptbar gibt es täglich Abendunterhaltung.

Ja, die Schnorchelausrüstung ist im Resort gratis erhältlich, sodass Sie die Unterwasserwelt rund um die Insel auf eigene Faust erkunden können. Gegen Gebühr stehen zudem Wassersportarten wie Katamaran, Windsurfen, Kitesurfen oder Stand-up-Paddle zur Verfügung. Tauchausflüge klären wir gerne individuell für Sie ab.

Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Als trockenste Phase gilt der Nordost-Monsun von Dezember bis April; während des Südwest-Monsuns von Mai bis November muss mit mehr Niederschlag gerechnet werden. Sonnige Abschnitte gibt es aber das ganze Jahr über.

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