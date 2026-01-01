Lage & Anreise

Das Diamonds Athuruga liegt im Süd-Ari-Atoll, einem klassischen Revier für Schnorchel- und Tauchferien auf den Malediven. Die Anreise beginnt am internationalen Flughafen Velana bei Male; von dort bringt Sie ein Wasserflugzeug in rund 25 Minuten direkt zur Insel – ein Panoramaflug über die türkisblauen Lagunen des Ari-Atolls. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Das Resort setzt auf ein persönliches, kompaktes Inselerlebnis statt auf Grösse. Eine Boutique und eine Schneiderei decken die praktischen Bedürfnisse ab, das «Serena Spa» bietet eine Auswahl an Massagen und Körperbehandlungen. Abends sorgt täglich wechselnde Unterhaltung mit Livemusik für Abwechslung, dazu kommen Informationsabende über die Unterwasserwelt. WLAN steht in der Lounge und der Hauptbar kostenfrei zur Verfügung, ebenso in den Junior Suiten und Water Villen.

Zimmer & Villen

Die 40 Beach Bungalows verfügen über eine überdachte Aussendusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Wasserkocher, Safe, Fön und eine Terrasse mit direktem Zugang zum Strand. Die meisten Einheiten sind als Zweier-Bungalows gebaut; einige wenige stehen frei.

Die 7 Junior Suiten bieten zusätzlich einen Wohnbereich und eine Espressomaschine. Die 21 Water Villen sind mit einem Apple-Mac ausgestattet und besitzen eine sehr grosszügige Terrasse mit Lounge, Esstisch und Sonnenliegen. Für gemeinsam Reisende, die zwei separate Schlafzimmer wünschen, gibt es 2 Two Bedroom Water Villen mit zwei Schlaf- und Badezimmern sowie gemeinsamer Terrasse inklusive Jacuzzi.

Essen & Trinken

Kulinarisch stehen ein Buffetrestaurant und ein A-la-carte-Restaurant mit Teppanyaki zur Wahl; ein weiteres A-la-carte-Restaurant ist ausschliesslich für Gäste der Water Villen inkludiert. Zwei Bars ergänzen das Angebot. Welche Verpflegungsart in Ihrem Arrangement enthalten ist, klären wir bei der Offertenstellung – wir beraten Sie gerne, welches Paket zu Ihrem Ferienstil passt.

Hausriff & Aktivitäten

Das Hausriff gehört zu den grossen Pluspunkten des Resorts: Die Schnorchelausrüstung ist kostenfrei, und täglich finden ein bis zwei geführte Schnorchel-Touren am Hausriff statt. Ebenfalls ohne Aufpreis nutzen Sie Yoga, Tischtennis, Beachvolleyball, Kanu, Windsurfen und Stand-up-Paddling. Gegen Gebühr sind Tauchen, Katamaran und Angeln möglich.

Für wen geeignet

Das Diamonds Athuruga passt zu Gästen, die ein überschaubares Inselresort mit direktem Strandzugang, aktivem Schnorchelprogramm und Spa suchen. Die Beach Bungalows sprechen Strandliebhaber an, die Water Villen alle, die eine grosse private Terrasse über dem Wasser schätzen. Klimatisch gilt wie überall auf den Malediven: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April ist die trockenste Phase, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – warm ist es ganzjährig. Details dazu finden Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit für die Malediven.

Der Preis ist auf Anfrage erhältlich – gerne erstellen wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte. Zum Angebot: Diamonds Athuruga. Weitere Resorts und Inspiration finden Sie auf unserer Malediven-Übersicht.