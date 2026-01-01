Lage & Anreise

Das Komandoo Island Resort & Spa liegt im Lhaviyani-Atoll. Ihre Reise beginnt am internationalen Flughafen von Male; von dort bringt Sie ein Wasserflugzeug in rund 40 Minuten direkt zum Resort – der Flug über die türkisblauen Lagunen und Atolle ist bereits ein erstes Ferienerlebnis. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten. Klimatisch sind die Malediven ganzjährig warm: Die trockenste Phase bringt der Nordost-Monsun von Dezember bis April, von Mai bis November ist es mit dem Südwest-Monsun feuchter – mehr dazu in unserem Überblick zur besten Reisezeit.

Insel & Charakter

Die Insel ist klar in zwei Seiten gegliedert: Ein Teil der Villen liegt auf der Sonnenuntergangs-, der andere auf der Sonnenaufgangsseite. Zur Infrastruktur gehören ein Infinitypool und eine Boutique; WiFi ist in den Villen, der Hauptbar und an der Rezeption kostenfrei. Für ruhige Stunden sorgt das «Duniye Spa» mit verschiedensten Gesichts- und Körperbehandlungen. Der Massstab bleibt bewusst klein – Komandoo setzt auf Nähe zum Strand und eine entspannte, unaufgeregte Atmosphäre.

Zimmer & Villen

Die 14 grosszügigen Beach Villas (55 m²) sind aus Holz gebaut und liegen direkt am Strand auf der Sonnenuntergangsseite. Sie bieten ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, TV, Teekocher, Minibar und Weinkühler sowie eine Terrasse mit Sicht auf die Lagune. Die 36 Jacuzzi Beach Villas (71 m²) verteilen sich auf beide Inselseiten; auf der Sonnenaufgangsseite blicken Sie auf den offenen Ozean. Die neueren Premium Jacuzzi Beach Villas liegen am Strand der Ostseite und verfügen zusätzlich über einen Jacuzzi und ein Tagesbett im Badezimmer.

Die 15 Jacuzzi Water Villas (88 m²) stehen auf Stelzen über dem Wasser, mit geschlossenem Badezimmer, Espresso-Maschine und Terrasse mit direktem Zugang ins Meer; die Ocean Jacuzzi Water Villas geniessen uneingeschränkte Meersicht.

Essen & Trinken

Das Hauptrestaurant serviert ein internationales Buffet, das À-la-carte-Restaurant konzentriert sich auf Seafood- und Grill-Spezialitäten. Tagsüber gibt es Snacks an der Pool-Bar, den Abend lassen viele Gäste in der gemütlichen Strandbar ausklingen. Welche Verpflegungsart für Ihre Reise buchbar und sinnvoll ist, klären wir im Rahmen der Offerte – so passt das Paket zu Ihren Gewohnheiten.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung lässt sich vor Ort mieten, und auch Tauchen wird gegen Gebühr angeboten; die Jacuzzi Water Villas haben über die Terrasse direkten Zugang ins Meer. Wie die Schnorchelbedingungen rund um die Insel aktuell sind und welche Ausflüge sich lohnen, besprechen Sie am besten mit unseren Spezialisten. Gegen Gebühr stehen zudem Windsurfen, Katamaran, Parasailing, Wasserski, Wakeboard, Kajak, Pedalo, Stand-up-Paddle sowie Nacht- und Hochseefischen zur Wahl. Kostenlos nutzen Sie den kleinen Fitnessraum sowie Badminton, Volleyball, Tischtennis und Darts.

Für wen ist Komandoo geeignet?

Komandoo passt zu Gästen, die eine kleine Insel mit kurzen Wegen einer grossen Anlage vorziehen: Die Zahl der Villen ist begrenzt, das Angebot konzentriert sich auf Strand, Wasser, Spa und gute Küche. Ruhesuchende wählen die Sonnenuntergangsseite mit Blick auf die Lagune, Frühaufsteher die Sonnenaufgangsseite mit Ozeansicht; wer Privatsphäre über dem Wasser möchte, ist in den Jacuzzi Water Villas richtig. Aktive finden vom Stand-up-Paddle bis zum Hochseefischen ein breites Wassersport-Programm.

Zum Angebot: Komandoo Island Resort & Spa – dort finden Sie die aktuellen Konditionen und können direkt eine Offerte anfragen. Weitere Inseln und Inspiration bietet unsere Übersicht Malediven.