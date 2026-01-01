Lage & Anreise

Das Resort liegt im Süd-Ari-Atoll, südwestlich der Hauptstadt Malé und damit in einer der bekanntesten Ferienregionen der Malediven. Der Transfer ab dem Flughafen Malé erfolgt per Wasserflugzeug und dauert rund 25 Minuten; unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten. Klimatisch ist das Atoll ganzjährig warm: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt die trockensten Monate, von Mai bis November fällt mehr Regen. Details dazu finden Sie unter beste Reisezeit für die Malediven.

Insel & Charakter

Das LUX* South Ari Atoll versteht sich als lebendige Insel mit Programm: Beach Club mit DJ, regelmässige Abendunterhaltung, Livemusik und ein Open-Air-Kino mit Popcorn gehören zum Alltag. Dazu kommen verspielte Details wie die ICI-Eiscrèmestation, das Café LUX* Lounge, «Phone home» und Boutiquen sowie zwei Pools. Für ruhige Stunden sorgt der Wellnessbereich «LUX* Me» mit mehreren Behandlungsräumen – einige davon über Wasser –, Sauna, Dampfbad und drei Pools sowie verschiedenen Gesichts- und Körperbehandlungen.

Zimmer & Villen

Am Strand stehen 22 Beach Pavilions (60 m²) auf der Ostseite, einige mit Verbindungstüre als Family Beach Pavilions, sowie 34 alleinstehende Beach Villas (95 m²) mit Blick auf die Lagune. Die 12 Beach Pool Villas (116 m²) auf der Sonnenuntergangsseite haben einen privaten Pool und eine Aussendusche, die 14 Beachfront Infinity Pool Villas (136 m²) einen Pool auf der Terrasse. Familien verbinden mit den 6 Family Lagoon Pavilions (130 m²) zwei Einheiten über einen gemeinsamen Eingangsbereich; die 2025 neu erstellte Temptation Beach Pool Villa (206 m²) auf der Sonnenaufgangsseite bietet am meisten Platz am Strand.

Über Wasser liegen die 38 im April 2025 renovierten Water Villas (98 m²) mit Glasboden im Badezimmer und Überwassernetz auf der Terrasse, die 46 Overwater Infinity Pool Villas (110 m²) mit Plunge Pool und direktem Zugang zur Lagune, die 3 Temptation Pool Water Villas (220 m²) mit separatem Wohnbereich und 14 Meter langem Pool sowie die LUX* Villa (360 m²) am Ende des Stegs.

Essen & Trinken

Zwei Hauptrestaurants, sechs À-la-carte-Restaurants und fünf Bars ergeben eine für Malediven-Verhältnisse grosse kulinarische Auswahl – auch bei längeren Aufenthalten wiederholt sich wenig. Dazu kommen der Beach Club, das Café LUX* Lounge und die ICI-Eiscrèmestation für den süssen Zwischenhalt. Welche Verpflegungsvariante zu Ihrer Reise passt, klären wir in der persönlichen Beratung.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung, Kajaks, Kanus und Pedalos stehen kostenlos bereit, um die Lagune rund um die Insel zu erkunden. Gegen Gebühr organisiert das Resort Tauchen, Ausfahrten mit dem Glasbodenboot, Katamaransegeln, Windsurfen, Stand Up Paddle, Kitesurfen, Wasserski, Jetski, Wakeboard, Flyboarding und Fischen. An Land warten Fitnesscenter, Tennis mit Flutlicht, Yoga, Billard und Tischtennis – ebenfalls ohne Aufpreis. Damit deckt die Insel vom Wassersport bis zum Sport an Land ungewöhnlich viel ab.

Für wen geeignet

Das LUX* South Ari Atoll passt zu Familien – mit Kids-Club für 3- bis 11-Jährige, Family Beach Pavilions mit Verbindungstüre und Family Lagoon Pavilions –, zu aktiven Gästen mit hohen Ansprüchen an Sport und Abwechslung sowie zu Paaren, die eine Wasservilla oder eine Pool-Villa auf der Sonnenuntergangsseite bevorzugen. Wer eine sehr kleine, stille Insel sucht, ist mit einem ruhigeren Resort besser bedient – unsere Spezialisten zeigen Ihnen gerne Alternativen auf den Malediven. Aktuelle Reisedaten und Preise: Zum Angebot: LUX* South Ari Atoll.