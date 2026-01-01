Lage & Anreise

Kuredu liegt im Lhaviyani-Atoll im Norden der Malediven. Der Transfer ab Male erfolgt per Wasserflugzeug: Der Flug ab dem Flughafen Male (Velana International) dauert rund 40 Minuten und bietet unterwegs eindrückliche Ausblicke auf die Atolle. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Kuredu ist keine winzige Privatinsel, sondern eine grosszügige Insel mit viel Infrastruktur. Die Aufteilung in die Bereiche Haupt, «Sangu» (ab 15 Jahren) und «O» (ab 12 Jahren) sorgt dafür, dass Familien und erholungssuchende Paare je ihren eigenen Rückzugsort finden. Vier Boutiquen decken den täglichen Bedarf, ein grosses Unterhaltungsprogramm sorgt für Abwechslung, und in den zwei «Duniye Spas» erwartet Sie eine grosse Palette an Behandlungen.

Zimmer & Villen

Die Auswahl reicht von einfach eingerichteten Garden und Beach Bungalows (54 m²) in zweiter Reihe – mit halboffenem Badezimmer, Minibar, Nespresso-Maschine und Terrasse – über die Premium Beach Bungalows mit bevorzugter Lage, TV und Weinkühler bis zu den Beach Villas (66 m²) direkt am Strand, die es auch als Deluxe-Variante (72 m²) und mit zwei Schlafzimmern gibt.

Die Jacuzzi Beach Villas (78 m²) ergänzen die Strandlage um einen Jacuzzi im Badezimmer. Über dem Wasser stehen die Sangu Water Villas (70 m², ab 15 Jahren) mit geschlossenem Badezimmer sowie eine Sangu Water Villa Honeymoon Suite (125 m²) mit Jacuzzi. Am meisten Platz bieten die Private Pool Villas (287 m²) und die Private Pool Villa Family Suite (313 m²) im Inselinnern – beide mit zwei Schlafzimmern und eigenem Pool.

Essen & Trinken

Kulinarisch bietet Kuredu für eine Malediven-Insel aussergewöhnlich viel Auswahl: vier Hauptrestaurants mit Buffet, drei À-la-carte-Restaurants, ein Teehaus und sieben Bars. Welche Restaurants und Bars Ihnen offenstehen, hängt vom gebuchten Inselbereich ab, da Haupt-, «Sangu»- und «O»-Bereich jeweils eigene Lokale führen. Zu den buchbaren Verpflegungsarten beraten wir Sie gerne persönlich.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorcheln und Tauchen gehören auf den Malediven zum Kern des Angebots: Auf Kuredu lässt sich Schnorchelausrüstung mieten, Tauchen wird ebenfalls gegen Gebühr angeboten. Kostenlos nutzen Sie Fitnesscenter, Fussball, Beachvolleyball, Badminton, Tischtennis, Billard und Dart. Gegen Gebühr stehen Tennis, Padel Tennis, ein 6-Loch-Golfplatz, Fahrräder sowie Wassersport von Windsurfen, Kajak, Pedalo und Stand-Up-Paddle über Katamaran und Kitesurfen bis zu Hochseefischen und motorisierten Wassersportarten bereit. Am trockensten ist es während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April – Details dazu in unserem Überblick zur besten Reisezeit.

Für wen geeignet

Kuredu passt zu Gästen, die eine lebendige Insel mit viel Auswahl schätzen: Familien profitieren vom Kids-Club für Kinder von 3 bis 11 Jahren und vom breiten Gratis-Sportangebot, Paare finden in den Bereichen «Sangu» und «O» ruhigere Zonen, Aktive kommen bei Golf, Padel und Wassersport auf ihre Kosten. Wer stattdessen eine kleine, exklusive Privatinsel sucht, findet in unserem Malediven-Angebot passende Alternativen – wir beraten Sie gerne. Bilder, Offerten und alle Details finden Sie hier: Zum Angebot: Kuredu Island Resort & Spa.