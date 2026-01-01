Lage & Anreise

Thulhagiri liegt im Nord-Male-Atoll, jenem Atoll, das sich rund um die Hauptstadt Male und den internationalen Flughafen erstreckt. Das macht die Anreise besonders einfach: Die Insel liegt nur rund 13 Kilometer vom Flughafen Male (Velana International) entfernt, und der Transfer erfolgt per Speedboot in rund 20 Minuten – ganz ohne Umsteigen auf ein Wasserflugzeug oder einen Inlandsflug.

Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten, damit Sie Ihre An- und Rückreise verlässlich planen können.

Insel & Charakter

Thulhagiri versteht sich als klassisches Inselresort: Die Bungalows sind im typisch maledivischen Stil erbaut, im Restaurant stehen die Tische auf Sandboden, und die Infrastruktur bleibt bewusst kompakt – ein Pool, zwei Bars mit regelmässiger Abendunterhaltung und eine Boutique.

Für Erholung sorgt das Spa, das auf Stelzen über dem Wasser gebaut ist und verschiedenste Gesichts- und Körperbehandlungen anbietet. Wer zwischen Strand und Lagune einen ruhigen Rückzugsort sucht, findet ihn hier direkt über dem Wasser.

Zimmer & Villen

Die 50 meist einzeln stehenden Beach Bungalows (53 m²) sind mit Bambusmöbeln eingerichtet und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, TV, Minikühlschrank, Wasserkocher sowie eine kleine Terrasse direkt am Strand.

Die 17 Water Bungalows (56 m²) stehen auf Stelzen über dem Wasser und bieten ein Himmelbett sowie direkten Zugang ins Meer. Die neueren 20 Superior Water Bungalows (78 m²) sind im modernen Stil gehalten, verfügen über ein halboffenes Badezimmer und liegen näher beim Hausriff – die passende Wahl für Schnorchler.

Essen & Trinken

Kulinarisch bleibt Thulhagiri seiner Linie treu: Gegessen wird im Restaurant mit Sandboden, das dem Aufenthalt eine ungezwungene Barfuss-Atmosphäre verleiht. Zwei Bars ergänzen das Angebot und sorgen mit regelmässiger Abendunterhaltung für Programm nach dem Nachtessen.

Welche Verpflegungsarten für Ihre Reisedaten buchbar sind, klären wir gerne im Rahmen einer persönlichen Beratung – so stellen wir sicher, dass das Arrangement zu Ihren Ferienplänen passt.

Hausriff & Aktivitäten

Thulhagiri verfügt über ein Hausriff; die Superior Water Bungalows liegen am nächsten daran. Schnorchelausrüstung gibt es gegen Gebühr, ebenso werden Tauchgänge angeboten – so erkunden Sie die Unterwasserwelt direkt ab der Insel.

Gegen Gebühr stehen zudem Kanu, Katamaran, Windsurfen, Stand-up-Paddle und motorisierter Wassersport zur Auswahl. Kostenlos nutzen Sie den Fitnessraum sowie Fussball, Tischtennis, Dart und Beachvolleyball – ein breites Sportangebot für eine Insel dieser Grösse.

Für wen geeignet

Thulhagiri passt zu Gästen, die den ursprünglichen Malediven-Stil einem durchgestylten Luxusresort vorziehen: eine kompakte Insel, Bungalows mit Lokalkolorit und ein aktives Sportangebot. Schnorchler und Taucher profitieren vom Hausriff, Erholungssuchende vom Spa über dem Wasser.

Zur Planung: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockenste Phase, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – warm ist es ganzjährig. Details finden Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven.

Als Schweizer Malediven-Spezialist beraten wir Sie persönlich zu Bungalow-Wahl, Transfer und Verpflegung – oder Sie werfen direkt einen Blick auf die aktuellen Reisedaten: Zum Angebot: Thulhagiri Island Resort & Spa. Weitere Inseln und Atolle finden Sie in unserer Malediven-Übersicht.