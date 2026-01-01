Lage & Anreise

Filitheyo liegt im Faafu-Atoll, das auch als Nord-Nilandhe-Atoll bekannt ist. Ausgangspunkt jeder Malediven-Reise ist der internationale Flughafen bei Male: Von dort bringt Sie das Wasserflugzeug in rund 35 Minuten Richtung Resort, anschliessend geht es in rund 15 Minuten mit einem traditionellen Dhoni-Boot zur Insel.

Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten – so lassen sich die Flüge ab der Schweiz optimal planen.

Insel & Charakter

Filitheyo ist eine ausgesprochen grüne Insel. Die Villen stehen verteilt in üppiger Vegetation, und auch das grosse Spa mit seinen sechs offenen Behandlungsräumen liegt mitten im Grün; angeboten werden verschiedenste Körperbehandlungen. Dazu kommen ein Pool und eine Boutique. Das Resort setzt damit weniger auf eine lange Liste von Einrichtungen als auf eine ruhige, natürliche Inselatmosphäre – wer Wert auf viel Grün und Schatten legt, ist hier richtig.

Zimmer & Villen

Die 80 Superior Villas (56 m²) sind aus Holz gebaut und mit je zwei Einheiten pro Bungalow angeordnet. Sie verfügen über ein halboffenes Bad, eine Aussendusche, TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe und eine Terrasse. Einige Einheiten sind über eine Verbindungstüre kombinierbar und werden als Family Villas angeboten.

Die 15 freistehenden Deluxe Villas bieten mit 67 m² mehr Platz und zusätzlich eine Badewanne. Die 16 Water Villas (90 m²) stehen auf Stelzen über dem Wasser: Im Badezimmer wartet ein Jacuzzi, auf der Terrasse eine gemütliche maledivische Schaukel – und von dort steigen Sie direkt ins Meer.

Essen & Trinken

Kulinarisch stehen Ihnen das Hauptrestaurant, das Sunset-Bar/Restaurant sowie die Filitheyo-Bar zur Verfügung – vom Frühstück bis zum Sundowner sind Sie auf der Insel gut versorgt. Welche Verpflegungsart für Ihre Reisedaten buchbar ist, klären wir bei der Offertenstellung und beraten Sie, welche Variante zu Ihren Plänen passt.

Hausriff & Aktivitäten

Rund um die Insel liegt das Meer direkt vor der Villentüre – die Water Villas haben sogar einen eigenen Zugang von der Terrasse. Schnorchelausrüstung können Sie im Resort mieten, zudem wird Tauchen gegen Gebühr angeboten; ebenfalls kostenpflichtig sind Stand-up-Paddling, Kanu, Kajak und Billard. Ohne Aufpreis nutzen Sie Fitnesscenter, Dart, Tischtennis und Beachvolleyball. Wie Sie das Riff an Ihrem Reisetermin am besten erleben, besprechen wir gerne in der persönlichen Beratung.

Für wen geeignet

Filitheyo passt zu Gästen, die eine grüne, natürlich bewachsene Insel einer stark ausgebauten Anlage vorziehen: Ruhesuchende und Spa-Fans profitieren vom grossen Spa im Grünen, Aktive vom breiten Sport- und Wassersportangebot. Familien finden in den kombinierbaren Family Villas passende Grundrisse, während die Water Villas mit Jacuzzi und direktem Meerzugang vor allem Paare ansprechen. Für die Terminwahl lohnt sich ein Blick auf unsere Übersicht zur besten Reisezeit auf den Malediven: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockenste Phase, warm ist es das ganze Jahr.

Zum Angebot: Filitheyo Island Resort – oder entdecken Sie weitere Malediven-Angebote von Knecht Reisen.