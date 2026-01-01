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Nord nilandhe atoll, Malediven

Filitheyo Island Resort im Faafu-Atoll

Grüne Insel im Faafu-Atoll (Nord-Nilandhe), Malediven

Das Filitheyo Island Resort liegt im Faafu-Atoll (Nord-Nilandhe) und zählt zu den grünen Inseln der Malediven: üppige Vegetation, Villen aus Holz und eine Anlage, die sich auf das Wesentliche konzentriert – Hauptrestaurant, Sunset-Bar/Restaurant, Filitheyo-Bar, Boutique und Pool.

In diesem Guide beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Planung: Wie liegt die Insel im Atoll und wie reisen Sie ab Male an? Welche Villen-Kategorien gibt es, was bietet das Resort kulinarisch, und welche Aktivitäten erwarten Sie im und am Wasser?

Als Schweizer Malediven-Spezialist beraten wir Sie persönlich – von der Wahl der passenden Villa bis zum Transfer – und stellen Ihnen auf Wunsch eine unverbindliche Offerte zusammen.

Lage & Anreise

Filitheyo liegt im Faafu-Atoll, das auch als Nord-Nilandhe-Atoll bekannt ist. Ausgangspunkt jeder Malediven-Reise ist der internationale Flughafen bei Male: Von dort bringt Sie das Wasserflugzeug in rund 35 Minuten Richtung Resort, anschliessend geht es in rund 15 Minuten mit einem traditionellen Dhoni-Boot zur Insel.

Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten – so lassen sich die Flüge ab der Schweiz optimal planen.

Insel & Charakter

Filitheyo ist eine ausgesprochen grüne Insel. Die Villen stehen verteilt in üppiger Vegetation, und auch das grosse Spa mit seinen sechs offenen Behandlungsräumen liegt mitten im Grün; angeboten werden verschiedenste Körperbehandlungen. Dazu kommen ein Pool und eine Boutique. Das Resort setzt damit weniger auf eine lange Liste von Einrichtungen als auf eine ruhige, natürliche Inselatmosphäre – wer Wert auf viel Grün und Schatten legt, ist hier richtig.

Zimmer & Villen

Die 80 Superior Villas (56 m²) sind aus Holz gebaut und mit je zwei Einheiten pro Bungalow angeordnet. Sie verfügen über ein halboffenes Bad, eine Aussendusche, TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe und eine Terrasse. Einige Einheiten sind über eine Verbindungstüre kombinierbar und werden als Family Villas angeboten.

Die 15 freistehenden Deluxe Villas bieten mit 67 m² mehr Platz und zusätzlich eine Badewanne. Die 16 Water Villas (90 m²) stehen auf Stelzen über dem Wasser: Im Badezimmer wartet ein Jacuzzi, auf der Terrasse eine gemütliche maledivische Schaukel – und von dort steigen Sie direkt ins Meer.

Essen & Trinken

Kulinarisch stehen Ihnen das Hauptrestaurant, das Sunset-Bar/Restaurant sowie die Filitheyo-Bar zur Verfügung – vom Frühstück bis zum Sundowner sind Sie auf der Insel gut versorgt. Welche Verpflegungsart für Ihre Reisedaten buchbar ist, klären wir bei der Offertenstellung und beraten Sie, welche Variante zu Ihren Plänen passt.

Hausriff & Aktivitäten

Rund um die Insel liegt das Meer direkt vor der Villentüre – die Water Villas haben sogar einen eigenen Zugang von der Terrasse. Schnorchelausrüstung können Sie im Resort mieten, zudem wird Tauchen gegen Gebühr angeboten; ebenfalls kostenpflichtig sind Stand-up-Paddling, Kanu, Kajak und Billard. Ohne Aufpreis nutzen Sie Fitnesscenter, Dart, Tischtennis und Beachvolleyball. Wie Sie das Riff an Ihrem Reisetermin am besten erleben, besprechen wir gerne in der persönlichen Beratung.

Für wen geeignet

Filitheyo passt zu Gästen, die eine grüne, natürlich bewachsene Insel einer stark ausgebauten Anlage vorziehen: Ruhesuchende und Spa-Fans profitieren vom grossen Spa im Grünen, Aktive vom breiten Sport- und Wassersportangebot. Familien finden in den kombinierbaren Family Villas passende Grundrisse, während die Water Villas mit Jacuzzi und direktem Meerzugang vor allem Paare ansprechen. Für die Terminwahl lohnt sich ein Blick auf unsere Übersicht zur besten Reisezeit auf den Malediven: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockenste Phase, warm ist es das ganze Jahr.

Zum Angebot: Filitheyo Island Resort – oder entdecken Sie weitere Malediven-Angebote von Knecht Reisen.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Der Transfer ab Male zum Filitheyo Island Resort erfolgt per Wasserflugzeug: Der Flug dauert rund 35 Minuten, anschliessend bringt Sie ein traditionelles Dhoni-Boot in rund 15 Minuten zur Insel. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten. So lassen sich auch die Flüge ab der Schweiz optimal abstimmen.

Zur Wahl stehen 80 Superior Villas (56 m²) aus Holz, 15 freistehende Deluxe Villas (67 m²) mit Badewanne sowie 16 Water Villas (90 m²) auf Stelzen über dem Wasser mit Jacuzzi im Badezimmer. Einige Superior Villas lassen sich über eine Verbindungstüre als Family Villas kombinieren.

Ja. Tauchen wird gegen Gebühr angeboten, und Schnorchelausrüstung können Sie im Resort mieten. Von den Water Villas gelangen Sie direkt von der Terrasse ins Meer; zusätzlich stehen gegen Gebühr Stand-up-Paddling, Kanu und Kajak zur Verfügung.

Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Als trockenste Phase gilt der Nordost-Monsun von Dezember bis April, während der Südwest-Monsun von Mai bis November mehr Niederschlag bringen kann. Für die Detailplanung beraten wir Sie gerne persönlich zu Ihrem Wunschtermin.

Auf der Insel stehen Ihnen das Hauptrestaurant, das Sunset-Bar/Restaurant sowie die Filitheyo-Bar zur Verfügung. Welche Verpflegungsart für Ihre Reisedaten buchbar ist, klären wir gerne im Rahmen der Offertenanfrage.

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