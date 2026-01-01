Lage & Anreise

Das Hideaway Beach Resort & Spa liegt im Haa-Alifu-Atoll, im äussersten Norden der Malediven. Einen Überblick über die Lage der einzelnen Regionen gibt Ihnen unsere Seite zu den Malediven-Atollen. Der Transfer ab Male erfolgt wahlweise per Wasserflugzeug direkt zum Resort in rund 75 Minuten oder per Inlandsflug nach Hanimaadhoo in rund 50 Minuten mit anschliessender Speedboot-Fahrt von rund 20 Minuten. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Das Resort setzt auf viel Platz: Die Villen beginnen bei 130 m² und sind mit viel Holz und Naturmaterialien ausgestattet, umgeben von üppiger Vegetation. Zur Infrastruktur gehören zwei schöne Poolanlagen inklusive Kinderbereich, Boutiquen und kostenfreies WiFi. Ein Herzstück ist das «Hideaway Spa & Beauty Palace» mit zwölf Behandlungsräumen, das Gesichts- und Körperbehandlungen, eine grosse Auswahl an Massagen sowie ein Dampfbad bietet.

Zimmer & Villen

Am Strand stehen die Sunset Beach Villen (130 m²) mit halboffenem Badezimmer mit Dusche und Jacuzzi, Klimaanlage, Minibar, Nespresso-Maschine, TV, Safe und möblierter Terrasse. Die Deluxe Sunset Beach Villen Pool (190 m²) liegen zur Sonnenuntergangsseite, die Beach Residences Plunge Pool (215 m²) verfügen über einen kleinen Pool auf der Terrasse und einen Pavillon im Garten, die Deluxe Beach Residences Pool (315 m²) zusätzlich über ein separates Wohnzimmer und einen Lap-Pool im Garten.

Über dem Wasser gebaut sind die 50 Deluxe Water Villen Pool (190 m²) mit grosszügiger Terrasse und eigenem Pool sowie die Ocean Villen Pool (290 m²), die mit viel Privatsphäre und zusätzlichem Wohnbereich in der Lagune liegen. Familien finden in den Family Villen Pool (440 m²) mit separatem Wohnraum und grossem Pool sowie in den 2-Bedroom-Kategorien am Strand und über Wasser (je 330 m²) reichlich Platz. Die höchste Kategorie bilden die beiden Hideaway Palace (1420 m²) mit je drei Schlaf- und Badezimmern.

Essen & Trinken

Kulinarisch stehen ein internationales Hauptrestaurant in Buffet-Form sowie ein asiatisches À-la-carte-Restaurant zur Wahl, das auf Stelzen über dem Wasser gebaut ist. Zwei Bars ergänzen das Angebot. Welche Verpflegungsarten für Ihre Reisedaten verfügbar sind, klären wir gerne im Rahmen Ihrer Offerte.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung steht kostenfrei zur Verfügung, ebenso Fahrräder, Fitnesscenter, Tischtennis, Tennis, Fussball, Volleyball und Stand-up-Paddle. Gegen Gebühr werden Windsurfen, Kitesurfen, Kajak, Wakeboard, Fun-Tube, Jetski und Fischen angeboten. Für Kinder von 3 bis 12 Jahren gibt es einen Kids-Club mit diversen Aktivitäten, dazu einen Aqua Floating Park mit Hüpfburgen und Trampolin. Für Schnorchelgänge gilt: Die ruhigste See und meist auch die beste Sicht bietet der trockene Nordost-Monsun – Details dazu finden Sie in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven.

Für wen geeignet

Das Hideaway Beach Resort & Spa passt zu Gästen, die Wert auf grosse Villen und ein breites Sport- und Spa-Angebot legen. Familien profitieren vom Kids-Club, dem Aqua Floating Park, dem Kinderbereich der Pools und den geräumigen Family-Kategorien; Paare finden in den Sunset- und Water-Villen viel Raum für sich. Gerne prüfen wir Verfügbarkeiten und erstellen Ihnen eine persönliche Offerte – als Schweizer Spezialist für Malediven-Reisen kennen wir das Resort und seine Kategorien im Detail.

Zum Angebot: Hideaway Beach Resort & Spa