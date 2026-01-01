Lage & Anreise

Kandolhu liegt im Nord-Ari-Atoll, rund 70 Kilometer südwestlich von Male. Die Anreise beginnt am internationalen Flughafen von Male; von dort bringt Sie das Wasserflugzeug in rund 25 Minuten zur Plattform beim Resort, anschliessend geht es in rund 10 Minuten per Speedboot direkt nach Kandolhu. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten – so vermeiden Sie unnötige Wartezeiten in Male.

Insel & Charakter

Mit insgesamt 30 Villen gehört Kandolhu zu den kleinen Resorts der Malediven. Den Charakter der Insel prägen kurze Wege und ein für diese Grösse aussergewöhnlich breites Gastronomie-Angebot mit fünf Restaurants und einer Bar. Dazu kommen eine Boutique sowie das «Varu Spa» im Inselinnern, das mit Massagen und Körperbehandlungen, Sauna und Dampfbad zur Ruhe kommen lässt. Wer eine überschaubare Insel sucht, auf der man abends trotzdem jeden Tag anders isst, ist hier richtig.

Zimmer & Villen

Alle Villen sind mit TV, Kaffeemaschine, Minibar und Weinkühlschrank, Yoga-Matten und einer möblierten Terrasse ausgestattet. Direkt am Strand liegen die sechs Beach Villas (85 m²) mit halboffenem Badezimmer mit Badewanne und einem Tagesbett auf der Terrasse. Wer einen eigenen Pool wünscht, wählt zwischen den einstöckigen Pool Villas (150 m², Pool mit 9 m²) und den zweistöckigen Duplex Pool Villas (150 m²) mit Wohnbereich im Parterre, Schlafzimmer mit Meerblick im Obergeschoss und grosszügigem Pool mit 18 m².

Auf Stelzen über dem Wasser gebaut sind die Ocean Pool Villas (90 m²) mit geschlossenem Badezimmer, Pool auf der Terrasse und direktem Meerzugang. Die höchste Kategorie bilden die kürzlich renovierten Deluxe Ocean Pool Villas (120 m²) mit einem 23 m² grossen Pool und einer Hängematte im Wasser.

Essen & Trinken

Fünf Restaurants auf einer Insel mit 30 Villen – das ist das kulinarische Argument von Kandolhu. Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» serviert internationale Küche, das «Olive» mit Meersicht mediterrane Gerichte, das «Sea Grill» Grill- und Seafood-Spezialitäten. Im japanischen «Banzai» stehen Sushi, Sashimi und Teppanyaki auf der Karte, im «Ata Roa» mexikanische und peruanische Köstlichkeiten. Für den Ausklang des Tages sorgt die «Vilu Bar» mit einer hervorragenden Cocktailauswahl. Welche Verpflegungsvariante für Ihre Reise am meisten Sinn ergibt, rechnen wir Ihnen in der Offerte gerne durch.

Hausriff & Aktivitäten

Die Schnorchelausrüstung ist im Resort kostenlos – ideal, um die Unterwasserwelt direkt rund um die Insel zu erkunden. Ebenfalls gratis nutzen Sie Fitness, Windsurfen, Kajak und Stand-up-Paddle; Katamaransegeln und Tauchen werden gegen Gebühr angeboten. Für die Planung gilt die übliche Malediven-Regel: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es trockener, von Mai bis November mit dem Südwest-Monsun feuchter – warm ist es das ganze Jahr. Mehr dazu lesen Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven.

Für wen geeignet

Kandolhu passt zu Gästen, die ein kleines Resort mit kurzen Wegen suchen und dabei nicht auf Abwechslung beim Essen verzichten wollen. Dank der Kategorien vom Strand bis über dem Wasser eignet sich die Insel ebenso für Geniesser mit Wunsch nach eigenem Pool wie für aktive Gäste, die täglich schnorcheln oder paddeln möchten. Ob Kandolhu die richtige Wahl für Ihre Malediven-Reise ist, klären wir gerne im persönlichen Gespräch – inklusive Flug, Transfer und passender Villen-Kategorie. Zum Angebot: Kandolhu Maldives