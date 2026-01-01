Vilamendhoo Island Resort & Spa im Süd-Ari-Atoll
Klassisches Inselresort im Süd-Ari-Atoll der Malediven
Lage & Anreise
Vilamendhoo liegt im Süd-Ari-Atoll, südwestlich der Hauptstadt Male. Das Atoll zählt zu den klassischen Ferienregionen der Malediven und vereint zahlreiche Resortinseln.
Der Transfer ab dem Flughafen Male erfolgt per Wasserflugzeug und dauert rund 25 Minuten – mit eindrücklichem Blick auf die Atolle ein stimmungsvoller Auftakt der Ferien. Da die Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, sind die Abflüge auf die internationalen Flugzeiten abgestimmt. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.
Insel & Charakter
Vilamendhoo folgt dem maledivischen Prinzip «eine Insel, ein Resort»: Alles liegt in Gehdistanz, vom Strand über die zwei Pools bis zur Boutique. WLAN steht in den Unterkünften und in den öffentlichen Bereichen kostenfrei zur Verfügung. Für ruhige Stunden sorgt das «Duniye Spa» mit verschiedenen Körperbehandlungen.
Der Charakter der Insel ist unkompliziert und aktiv: Viele Sportanlagen sind kostenlos nutzbar, und für Kinder von 2 bis 11 Jahren gibt es einen Kids-Club.
Zimmer & Villen
Alle Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, Sitzecke und eine Terrasse. Die 23 Tropical Villas (55 m²) liegen in Vierer- und Fünfer-Einheiten im Inselinnern und sind die einfachste Kategorie. Die 111 Beachfront Villas (55 m²) stehen teilweise in Zweier-Einheiten oder freistehend direkt am Strand.
Mehr Komfort bieten die 30 Romantic Beachfront Villas (65 m²): Sie verfügen zusätzlich über eine Espresso-Maschine und ein geschlossenes Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Die 30 Romantic Ocean Villas (85 m²) schliesslich sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bieten ein Sonnendeck mit direktem Zugang in die Lagune.
Essen & Trinken
Verpflegt wird in zwei Hauptrestaurants mit Buffet: Das «Funama» ist für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen vorgesehen, das «Ahima» für Gäste der Jacuzzi Villen. Dazu kommen ein kleines asiatisches À-la-carte-Restaurant inklusive Teppanyaki sowie das «Hot Rock» mit Seafood- und Grillspezialitäten.
Ein Café und vier Bars runden das Angebot ab. Welche Verpflegungsart für Sie sinnvoll ist, hängt von Ihren Gewohnheiten ab – wir beraten Sie dazu gerne persönlich.
Hausriff & Aktivitäten
An Land ist das Gratis-Angebot breit: Fitnesscenter, Fussball, Beachvolleyball, Dart, Billard, Tischfussball, Tischtennis und Putting Green stehen ohne Aufpreis zur Verfügung. Gegen Gebühr kommen Badminton, Tennis mit Flutlicht, Katamaran, Kajak, Windsurfen, Stand-up-Paddle und Angeln dazu.
Auch die Unterwasserwelt lässt sich direkt ab der Insel erkunden: Schnorchelausrüstung ist gegen Gebühr erhältlich, ebenso Tauchen. Die Bedingungen hängen von der Saison ab – der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockenste Phase des Jahres, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Regen. Einen Überblick gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für die Malediven.
Für wen geeignet?
Vilamendhoo passt zu Gästen, die ein vielseitiges Inselresort suchen: Paare finden mit den Romantic Beachfront Villas und Romantic Ocean Villas Kategorien mit mehr Platz und Komfort, aktive Gäste profitieren vom grossen kostenlosen Sportangebot, und für Kinder von 2 bis 11 Jahren steht ein Kids-Club bereit. Wer weitere Inselkonzepte vergleichen möchte, findet zusätzliche Resorts in unserer Malediven-Übersicht.
Gerne prüfen wir Verfügbarkeiten und stellen Ihnen eine unverbindliche Offerte mit Flug, Transfer und Ihrer Wunsch-Kategorie zusammen. Zum Angebot: Vilamendhoo Island Resort & Spa
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die beliebtesten Resorts
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Der Transfer von Male nach Vilamendhoo im Süd-Ari-Atoll erfolgt per Wasserflugzeug und dauert rund 25 Minuten. Die Wasserflugzeuge verkehren nur bei Tageslicht, weshalb die Abflüge auf die internationalen Ankunfts- und Abflugzeiten abgestimmt sind. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.
Das Resort führt vier Kategorien: 23 Tropical Villas (55 m²) im Inselinnern, 111 Beachfront Villas (55 m²) am Strand, 30 Romantic Beachfront Villas (65 m²) mit Espresso-Maschine, geschlossenem Badezimmer und Badewanne sowie 30 Romantic Ocean Villas (85 m²) über dem Wasser mit Sonnendeck und direktem Lagunenzugang. Alle Unterkünfte verfügen über TV, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, Sitzecke und Terrasse.
Es gibt zwei Hauptrestaurants mit Buffet – «Funama» und «Ahima», je nach gebuchter Kategorie –, dazu ein kleines asiatisches À-la-carte-Restaurant inklusive Teppanyaki sowie das «Hot Rock» mit Seafood- und Grillspezialitäten. Ein Café und vier Bars ergänzen das Angebot.
Das Resort verfügt über einen Kids-Club für Kinder von 2 bis 11 Jahren. Zudem sind viele Sportangebote wie Fussball, Beachvolleyball, Tischtennis oder das Putting Green kostenlos nutzbar. Ob Insel und Villen-Kategorie zu Ihrer Familie passen, besprechen wir gerne in der persönlichen Beratung.
Auf den Malediven ist es ganzjährig warm. Als trockenste Phase gilt der Nordost-Monsun von Dezember bis April, während der Südwest-Monsun von Mai bis November mehr Regen bringen kann. Grundsätzlich lässt sich Vilamendhoo das ganze Jahr über bereisen.
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