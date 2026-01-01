Lage & Anreise

Coco Bodu Hithi liegt im Nord-Male-Atoll – dem Atoll, in dem auch die Hauptstadt Male mit dem internationalen Flughafen liegt. Für Sie heisst das: Der Weg auf die Insel ist kurz. Vom Flughafen Male (Velana International) bringt Sie ein Speedboot in rund 35 Minuten direkt zum Resort – ohne Umsteigen und ohne langen zweiten Reisetag. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Coco Bodu Hithi ist ein reines Villen-Resort: Sämtliche Unterkünfte sind Villen am Strand oder über der Lagune, alle stilvoll eingerichtet. Zum Inselleben gehören ein Pool, eine Boutique und kostenfreies WiFi. Herzstück der Erholung ist das auf Stelzen gebaute Coco Spa mit acht Behandlungsräumen, in dem Sie zwischen asiatischen und klassischen Massagen wählen. Ergänzt wird das Angebot durch einen Yoga- und Tai-Chi-Pavillon – wer möchte, beginnt den Tag hier bewusst ruhig.

Zimmer & Villen

Vier Kategorien stehen zur Wahl. Die 44 Island Villen (188 m²) liegen am Strand und bieten neben grosser Badewanne, Dusche und Aussendusche einen sichtgeschützten Innenhof mit eigenem Pool und Tagesbett sowie eine Sonnenterrasse; Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Wasserkocher, Nespresso-Maschine und TV sind Standard. Die 16 Water Villen (109 m²) stehen auf Stelzen in der Lagune und verfügen über einen direkten Einstieg ins Meer. Die 16 Escape Water Villen (144 m²) sind grösser und haben zusätzlich ein Wohnzimmer.

An der Spitze stehen die 24 Coco Residences (184 m²) über dem Wasser: Hier profitieren Sie von Champagner und einer Fussmassage bei Ankunft, Early Check-in und Late Check-out, einem Lifestyle Host, à-la-carte-Frühstück, bevorzugter Reservierung im «Stars»-Restaurant, einer Yoga-Lektion pro Aufenthalt sowie Tee und Snacks am Nachmittag und Open-Air-Kino.

Essen & Trinken

Vier Restaurants und drei Bars sorgen für Abwechslung – darunter eine Sushi-Bar. Gäste der Coco Residences reservieren bevorzugt im «Stars»-Restaurant und frühstücken à la carte. Welche Verpflegungsart für Ihre Reise sinnvoll ist, hängt von Ihren Gewohnheiten ab – wir beraten Sie dazu gern und stellen das Arrangement passend zusammen.

Hausriff & Aktivitäten

Die Schnorchelausrüstung ist kostenlos – die Lagune und die Unterwasserwelt rund um die Insel erkunden Sie damit auf eigene Faust, aus den Water Villen sogar direkt über den eigenen Meereinstieg. Tauchen wird gegen Gebühr angeboten, ebenso Windsurfen, Katamaran-Segeln und Wasserski. An Land stehen Ihnen Fitnesscenter, Tischtennis, Volleyball und Tennis kostenlos zur Verfügung (Flutlicht gegen Gebühr); Yoga und Tai Chi sind ebenfalls gegen Gebühr buchbar.

Für wen geeignet

Coco Bodu Hithi passt zu Reisenden, die Wert auf Platz und Privatsphäre legen: Selbst die kleinste Villa misst 109 Quadratmeter, die Island Villen haben einen eigenen Pool im sichtgeschützten Innenhof. Spa-Gäste finden mit acht Behandlungsräumen und dem Yoga-Pavillon viel Raum für Erholung, und wer zu einem besonderen Anlass reist, ist in den Coco Residences mit ihren Zusatzleistungen gut aufgehoben. Zur Reisezeit: Die Malediven sind ganzjährig warm; von Dezember bis April ist es während des Nordost-Monsuns am trockensten, von Mai bis November fällt mehr Regen.

Details finden Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit, weitere Inseln auf unserer Malediven-Seite. Preise und Verfügbarkeiten: Zum Angebot: Coco Bodu Hithi.