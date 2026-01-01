Lage & Anreise

Das Lily Beach Resort & Spa liegt im Süd-Ari-Atoll im Westen der Malediven. Das Atoll gehört zu den bekannten Reiseregionen des Inselstaats und wird ab dem internationalen Flughafen bei Male angesteuert.

Der Transfer ab dem Flughafen Male (Velana International) zum Resort erfolgt per Wasserflugzeug und dauert rund 25 Minuten. Alternativ ist die Anreise per Inlandsflug nach Maamigili mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer möglich. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten und informieren Sie vor der Abreise über den genauen Ablauf und die Zeiten.

Insel & Charakter

Lily Beach ist ein Resort mit vielseitiger Infrastruktur: Auf der Insel verteilen sich mehrere Restaurants, zwei Poolbereiche, mehrere Bars und eine Boutique. Die beiden Pools sind dabei klar unterschiedlich ausgerichtet – ein Adults-Only-Pool für ruhige Stunden und ein zweiter Pool mit Wasserspielen für Kinder.

Das «Tamara» Spa ist auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bietet verschiedenste Körperbehandlungen an; Sauna und Dampfbad ergänzen das Angebot.

Zimmer & Villen

Am Strand stehen 46 in Zweier-Einheiten angeordnete Beach Villas (68 m²) mit halboffenem Badezimmer mit Jacuzzi-Badewanne und Dusche, TV, Nespresso-Maschine, Teekocher, Minibar und Terrasse. Dazu kommen Beach Suites (76 m²) in hellen, frischen Farben – wahlweise mit Pool oder Jacuzzi auf der Terrasse – sowie eine Beach Residence Pool (225 m²) mit separatem Wohnbereich und eigenem Pool. Fünf Family Beach Villas bestehen aus zwei Beach Villas mit Verbindungstüre.

Direkt an der Wasserkante liegen 16 Lagoon Villas (90 m²) mit Zugang ins Meer und gleicher Ausstattung wie die Beach Villas. Über dem Wasser stehen 36 alleinstehende Deluxe Water Villas (126 m²) mit Aussendusche und kleinem Jacuzzi-Pool sowie vier Sunset Water Suites (182 m²) mit separatem Wohnzimmer, grösserem Pool und Butler-Service.

Essen & Trinken

Im Hauptrestaurant erwartet Sie ein umfangreiches Buffet mit internationalen Speisen, im À-la-carte-Restaurant werden asiatische Gerichte serviert. Am Adults-Only-Pool geniessen Sie abends Gourmet-Küche und mittags leichte Speisen; beim zweiten Pool liegt ein weiteres Pool-Restaurant.

Mehrere Bars runden das Angebot ab, eine davon mit regelmässiger Abendunterhaltung.

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung ist im Resort kostenlos erhältlich – damit lassen sich die Lagune und das Meer rund um die Insel auf eigene Faust erkunden. Wer lieber begleitet abtaucht, bucht Tauchgänge gegen Gebühr; ebenfalls kostenpflichtig sind Segeln, Wakeboarding, Hochseefischen, Wasserski und Jetski.

Ohne Aufpreis nutzen Sie Fitnesscenter, Billard, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Kanus, Pedalos und Windsurfen. Für die jüngsten Gäste gibt es den «Turtles» Kids-Club für Kinder von 3 bis 12 Jahren.

Für wen geeignet

Das Lily Beach passt zu Familien, die Wert auf Kinderbetreuung, einen Pool mit Wasserspielen und verbindbare Villen legen – ebenso wie zu Paaren, die den Adults-Only-Pool, die Deluxe Water Villas oder die Sunset Water Suites mit Butler-Service schätzen. Auch aktive Gäste finden im breiten Sportangebot reichlich Beschäftigung.

Die Malediven sind ganzjährig warm; von Dezember bis April ist es während des Nordost-Monsuns am trockensten, von Mai bis November fällt während des Südwest-Monsuns mehr Regen. Einen ausführlichen Überblick gibt unser Guide zur besten Reisezeit für die Malediven.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Resort und weiteren Malediven-Angeboten: Zum Angebot: Lily Beach Resort & Spa