Positiv zu erwähnen ist mit Sicherheit das sehr gut ausgebaute Strassennetz auf Neukaledonien. Sogar Autobahnen sind hier zu finden, sodass die Erkundung keine Probleme darstellen sollte. Mit einem Mietwagen eine Rundreise zu unternehmen, ist absolut empfehlenswert, denn zu sehen und zu bestaunen gibt es jede Menge. Wenn Sie sich nicht selbst hinter das Steuer eines Mietwagens setzen möchten, können Sie die Insel und die vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen auch sehr einfach mit dem Bus erkunden und erreichen.

Sie möchte eine andere Insel der Atolle erleben? Mit den sehr guten Verbindungen ist das eigentlich alles überhaupt keine Schwierigkeit. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem Flugzeug auf Erkundungstour zu begeben. Ein Tipp am Rande ist, dass Sie diese Flüge bereits zu Hause buchen, denn dann erhalten Sie zumeist noch sehr günstige Angebote. Auf der Insel gab es sogar auch einmal eine Eisenbahnlinie. Der Betrieb wurde jedoch bereits schon im Jahr 1940 eingestellt.