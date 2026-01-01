Beste Reisezeit für die Südsee
Klima und Reisemonate: Trockenzeit, Zyklonsaison und Inselgruppen
Die beste Reisezeit nach Inselgruppen
Fidschi: Die Trockenzeit von Mai bis Oktober ist die beliebteste Reisezeit – die Tage sind sonnig und angenehm warm, die Nächte frisch, und es regnet deutlich weniger. In der Regenzeit von November bis April wird es heisser und schwüler; Schauer fallen meist kurz und kräftig aus, dazwischen zeigt sich oft die Sonne. Die Westseite der Hauptinsel Viti Levu um Nadi ist ganzjährig trockener als die Ostseite.
Cook Islands: Auch auf Rarotonga und Aitutaki gelten die Monate Mai bis Oktober als beste Reisezeit – etwas kühler und trockener, ideal für Strand und Lagune. Von November bis April ist es wärmer und feuchter, mit mehr Regentagen und der im Südpazifik üblichen Zyklonsaison.
Französisch-Polynesien mit Tahiti und Bora Bora: Das Klima folgt demselben Rhythmus – Mai bis Oktober trockener und angenehm, November bis April wärmer, feuchter und schwüler. Die Inseln liegen weiter östlich im Pazifik; Zyklone sind hier seltener als im westlichen Südpazifik, in der Saison aber nicht ausgeschlossen.
Samoa und Tonga: Beide Inselgruppen bereisen Sie ebenfalls am besten in der Trockenzeit von Mai bis Oktober. Ein besonderes Highlight bietet Tonga: Von Juli bis Oktober ziehen Buckelwale in die geschützten Gewässer, um ihre Jungen zur Welt zu bringen – die Walsaison fällt damit genau in die beste Reisezeit.
Klimatabelle Südsee – Referenz Nadi, Fidschi
Die folgende Klimatabelle zeigt die ungefähren Monatswerte für Nadi auf Fidschi, dem wichtigsten internationalen Ankunftsort der Südsee:
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Wasser (°C)
|Regentage
|Januar
|31
|24
|29
|hoch
|Februar
|31
|24
|29
|hoch
|März
|31
|23
|29
|hoch
|April
|30
|22
|28
|hoch, abnehmend
|Mai
|29
|21
|28
|gering
|Juni
|27
|20
|27
|gering
|Juli
|26
|19
|26
|gering
|August
|26
|19
|26
|gering
|September
|27
|20
|26
|gering
|Oktober
|28
|21
|27
|gering, zunehmend
|November
|29
|22
|28
|hoch
|Dezember
|30
|23
|28
|hoch
Die Werte beziehen sich auf Nadi an der Westküste der fidschianischen Hauptinsel Viti Levu; Ost- und Bergseiten der Inseln sind spürbar regenreicher. In Französisch-Polynesien und auf den Cook Islands verläuft das Klima sehr ähnlich – ganzjährig warm, mit demselben Wechsel von Trocken- und Regenzeit. Baden ist dank Wassertemperaturen von 26 bis 29 °C in jedem Monat angenehm.
Südsee Wetter Monat für Monat
Januar
Mitten in der Regenzeit: heiss und schwül mit häufigen, meist kurzen Schauern. Zyklone sind in dieser Zeit möglich.
Februar
Ähnlich wie der Januar und vielerorts der feuchteste Monat des Jahres; die Zyklonsaison hält an. Die Natur zeigt sich dafür üppig grün.
März
Weiterhin warm, schwül und wechselhaft. Gegen Monatsende lässt der Regen allmählich nach.
April
Übergangsmonat: Die Regenzeit klingt aus, die Luftfeuchtigkeit sinkt spürbar. Gute Chancen auf stabile Tage in ruhiger Nebensaison.
Mai
Beginn der Trockenzeit – sonnig, angenehm warm und deutlich trockener. Eine sehr gute Reisezeit für alle Inselgruppen.
Juni
Trocken und etwas kühler, mit angenehm frischen Nächten. Ideal für Inselhopping und Aktivitäten.
Juli
Einer der kühlsten und trockensten Monate. Vor Tonga treffen die ersten Buckelwale ein – die Walsaison beginnt.
August
Stabiles, trockenes Südpazifik-Winterwetter und europäische Ferienzeit: Beliebte Resorts sind früh ausgebucht. Walsaison in Tonga.
September
Weiterhin trocken und sonnig, die Temperaturen steigen langsam wieder. Die Walsaison in Tonga dauert an.
Oktober
Ausklang der Trockenzeit: warm und meist stabil, gegen Ende erste feuchtere Tage. Letzte Gelegenheit zur Walbeobachtung in Tonga.
November
Übergang zur Regenzeit: wärmer, feuchter und erste kräftige Schauer. Im Südpazifik beginnt die Zyklonsaison.
Dezember
Warm und schwül mit mehr Regentagen. Über die Festtage sind die Inseln beliebt – früh buchen lohnt sich.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für die Südsee
Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Oktober: In dieser Trockenzeit ist es auf Fidschi, den Cook Islands und in Französisch-Polynesien angenehm warm, sonnig und deutlich trockener als im Rest des Jahres. Grundsätzlich sind Südsee-Ferien aber das ganze Jahr über möglich – warm ist es immer.
Von November bis April ist im Südpazifik Zyklonsaison. Tropische Wirbelstürme sind in dieser Zeit möglich, treffen eine einzelne Inselgruppe aber längst nicht jedes Jahr; deutlich häufiger sind schwüle Hitze und kurze, kräftige Schauer. Wettervorhersagen geben heute früh Vorwarnung, und die Resorts sind auf die Saison vorbereitet. Wer auf Nummer sicher gehen will, reist in der Trockenzeit von Mai bis Oktober.
Die Unterschiede sind klein, denn alle grossen Inselgruppen kennen denselben Rhythmus von Trocken- und Regenzeit. Fidschi, die Cook Islands und Französisch-Polynesien bereisen Sie ideal von Mai bis Oktober; für Samoa gilt dasselbe, und in Tonga lockt von Juli bis Oktober zusätzlich die Walsaison. In der übrigen Zeit gilt: kurze Schauer einplanen und flexibel bleiben.
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