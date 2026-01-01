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Strandferien, Cook Islands

Beste Reisezeit für die Südsee

Klima und Reisemonate: Trockenzeit, Zyklonsaison und Inselgruppen

Die gute Nachricht vorweg: In der Südsee ist es das ganze Jahr über warm. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober – der Südost-Passat sorgt dann für angenehme Temperaturen, weniger Regen und tiefere Luftfeuchtigkeit. Von November bis April dauert die Regen- und Zyklonsaison: Es wird schwüler, kurze kräftige Schauer sind häufiger, und tropische Wirbelstürme sind möglich. Zwischen den Inselgruppen gibt es feine Unterschiede – Fidschi, die Cook Islands, Französisch-Polynesien sowie Samoa und Tonga liegen teils Tausende Kilometer auseinander.

Auf dieser Seite finden Sie die Klimatabelle mit Referenz Fidschi, die beste Reisezeit je Inselgruppe und einen Überblick Monat für Monat. Seit dem ersten Ozeanien-Katalog 1980 kennen unsere Spezialisten die Südsee aus eigener Erfahrung – alle Inselgruppen im Überblick finden Sie auf unserer Südsee-Seite.

Die beste Reisezeit nach Inselgruppen

Fidschi: Die Trockenzeit von Mai bis Oktober ist die beliebteste Reisezeit – die Tage sind sonnig und angenehm warm, die Nächte frisch, und es regnet deutlich weniger. In der Regenzeit von November bis April wird es heisser und schwüler; Schauer fallen meist kurz und kräftig aus, dazwischen zeigt sich oft die Sonne. Die Westseite der Hauptinsel Viti Levu um Nadi ist ganzjährig trockener als die Ostseite.

Cook Islands: Auch auf Rarotonga und Aitutaki gelten die Monate Mai bis Oktober als beste Reisezeit – etwas kühler und trockener, ideal für Strand und Lagune. Von November bis April ist es wärmer und feuchter, mit mehr Regentagen und der im Südpazifik üblichen Zyklonsaison.

Französisch-Polynesien mit Tahiti und Bora Bora: Das Klima folgt demselben Rhythmus – Mai bis Oktober trockener und angenehm, November bis April wärmer, feuchter und schwüler. Die Inseln liegen weiter östlich im Pazifik; Zyklone sind hier seltener als im westlichen Südpazifik, in der Saison aber nicht ausgeschlossen.

Samoa und Tonga: Beide Inselgruppen bereisen Sie ebenfalls am besten in der Trockenzeit von Mai bis Oktober. Ein besonderes Highlight bietet Tonga: Von Juli bis Oktober ziehen Buckelwale in die geschützten Gewässer, um ihre Jungen zur Welt zu bringen – die Walsaison fällt damit genau in die beste Reisezeit.

Klimatabelle Südsee – Referenz Nadi, Fidschi

Die folgende Klimatabelle zeigt die ungefähren Monatswerte für Nadi auf Fidschi, dem wichtigsten internationalen Ankunftsort der Südsee:

MonatTag (°C)Nacht (°C)Wasser (°C)Regentage
Januar312429hoch
Februar312429hoch
März312329hoch
April302228hoch, abnehmend
Mai292128gering
Juni272027gering
Juli261926gering
August261926gering
September272026gering
Oktober282127gering, zunehmend
November292228hoch
Dezember302328hoch

Die Werte beziehen sich auf Nadi an der Westküste der fidschianischen Hauptinsel Viti Levu; Ost- und Bergseiten der Inseln sind spürbar regenreicher. In Französisch-Polynesien und auf den Cook Islands verläuft das Klima sehr ähnlich – ganzjährig warm, mit demselben Wechsel von Trocken- und Regenzeit. Baden ist dank Wassertemperaturen von 26 bis 29 °C in jedem Monat angenehm.

Südsee Wetter Monat für Monat

Januar

Mitten in der Regenzeit: heiss und schwül mit häufigen, meist kurzen Schauern. Zyklone sind in dieser Zeit möglich.

Februar

Ähnlich wie der Januar und vielerorts der feuchteste Monat des Jahres; die Zyklonsaison hält an. Die Natur zeigt sich dafür üppig grün.

März

Weiterhin warm, schwül und wechselhaft. Gegen Monatsende lässt der Regen allmählich nach.

April

Übergangsmonat: Die Regenzeit klingt aus, die Luftfeuchtigkeit sinkt spürbar. Gute Chancen auf stabile Tage in ruhiger Nebensaison.

Mai

Beginn der Trockenzeit – sonnig, angenehm warm und deutlich trockener. Eine sehr gute Reisezeit für alle Inselgruppen.

Juni

Trocken und etwas kühler, mit angenehm frischen Nächten. Ideal für Inselhopping und Aktivitäten.

Juli

Einer der kühlsten und trockensten Monate. Vor Tonga treffen die ersten Buckelwale ein – die Walsaison beginnt.

August

Stabiles, trockenes Südpazifik-Winterwetter und europäische Ferienzeit: Beliebte Resorts sind früh ausgebucht. Walsaison in Tonga.

September

Weiterhin trocken und sonnig, die Temperaturen steigen langsam wieder. Die Walsaison in Tonga dauert an.

Oktober

Ausklang der Trockenzeit: warm und meist stabil, gegen Ende erste feuchtere Tage. Letzte Gelegenheit zur Walbeobachtung in Tonga.

November

Übergang zur Regenzeit: wärmer, feuchter und erste kräftige Schauer. Im Südpazifik beginnt die Zyklonsaison.

Dezember

Warm und schwül mit mehr Regentagen. Über die Festtage sind die Inseln beliebt – früh buchen lohnt sich.

Häufige Fragen zur besten Reisezeit für die Südsee

Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Oktober: In dieser Trockenzeit ist es auf Fidschi, den Cook Islands und in Französisch-Polynesien angenehm warm, sonnig und deutlich trockener als im Rest des Jahres. Grundsätzlich sind Südsee-Ferien aber das ganze Jahr über möglich – warm ist es immer.

Von November bis April ist im Südpazifik Zyklonsaison. Tropische Wirbelstürme sind in dieser Zeit möglich, treffen eine einzelne Inselgruppe aber längst nicht jedes Jahr; deutlich häufiger sind schwüle Hitze und kurze, kräftige Schauer. Wettervorhersagen geben heute früh Vorwarnung, und die Resorts sind auf die Saison vorbereitet. Wer auf Nummer sicher gehen will, reist in der Trockenzeit von Mai bis Oktober.

Die Unterschiede sind klein, denn alle grossen Inselgruppen kennen denselben Rhythmus von Trocken- und Regenzeit. Fidschi, die Cook Islands und Französisch-Polynesien bereisen Sie ideal von Mai bis Oktober; für Samoa gilt dasselbe, und in Tonga lockt von Juli bis Oktober zusätzlich die Walsaison. In der übrigen Zeit gilt: kurze Schauer einplanen und flexibel bleiben.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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