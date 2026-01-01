Die beste Reisezeit nach Inselgruppen

Fidschi: Die Trockenzeit von Mai bis Oktober ist die beliebteste Reisezeit – die Tage sind sonnig und angenehm warm, die Nächte frisch, und es regnet deutlich weniger. In der Regenzeit von November bis April wird es heisser und schwüler; Schauer fallen meist kurz und kräftig aus, dazwischen zeigt sich oft die Sonne. Die Westseite der Hauptinsel Viti Levu um Nadi ist ganzjährig trockener als die Ostseite.

Cook Islands: Auch auf Rarotonga und Aitutaki gelten die Monate Mai bis Oktober als beste Reisezeit – etwas kühler und trockener, ideal für Strand und Lagune. Von November bis April ist es wärmer und feuchter, mit mehr Regentagen und der im Südpazifik üblichen Zyklonsaison.

Französisch-Polynesien mit Tahiti und Bora Bora: Das Klima folgt demselben Rhythmus – Mai bis Oktober trockener und angenehm, November bis April wärmer, feuchter und schwüler. Die Inseln liegen weiter östlich im Pazifik; Zyklone sind hier seltener als im westlichen Südpazifik, in der Saison aber nicht ausgeschlossen.

Samoa und Tonga: Beide Inselgruppen bereisen Sie ebenfalls am besten in der Trockenzeit von Mai bis Oktober. Ein besonderes Highlight bietet Tonga: Von Juli bis Oktober ziehen Buckelwale in die geschützten Gewässer, um ihre Jungen zur Welt zu bringen – die Walsaison fällt damit genau in die beste Reisezeit.