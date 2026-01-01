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Papua-Neuguinea Rundreisen vom Spezialisten

Dschungel, Strände und bunte Dörfer

Eine Rundreise ist ideal, um in die schillernde Kultur und landschaftliche Vielfalt von Papua-Neuguinea einzutauchen. Kombinieren Sie eine Bootstour mit Trekking oder Inselhopping. Mit einem Charterflugzeug erreichen Sie die verschiedenen, mit dem Auto schwer zugänglichen Gegenden. Vor Ort ist man mit einem Mietwagen unabhängig unterwegs und kann die kulturelle Diversität des Inselstaats hautnah erleben. Traumhafte Strände, abenteuerlicher Dschungel und naturbelassene Highlands – auf einer Rundreise können Sie das ganze Spektrum an natürlicher Schönheit bewundern, die dieses Land zu bieten hat. Unsere Spezialisten geben Ihnen gerne Tipps zu einer Papua-Neuguinea-Rundreise.

Icon map12 Tage
Begegnung mit Papua Neuguinea
Preis auf Anfrage
ab/bis Port Moresby
Highlights: Asaro Mudmen, Goroka Show, Sepik River & Krokodilmänner, Simbai Initiationsriten
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map7 Tage
Rabaul Getaway
Preis auf Anfrage
ab/bis Port Moresby
Highlights: Mount Tavurvur, Simpson & Matupit Hafen, Betty Bomber Wrack, Schnorcheln & Tauchen
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
Wonders of New Guinea
Preis auf Anfrage
ab Port Moresby bis
Highlights: Karawari Lodge & Sepik-Fluss, Traditionelle Melpa-Kultur, Paradiesvögel & Regenwald, Huli-Stamm &...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Mee(h)r erkunden auf Papua-Neuguinea

Von Port Moresby über Inseln und Gebirge

Als bester Ausgangspunkt für eine Rundreise eignet sich die Hauptstadt Port Moresby. Von hier aus können Sie mit einem kleinen Flugzeug, mit dem Mietwagen oder mit Schnellbooten die Inseln erkundigen. Ein Insel-Hopping empfiehlt sich für alle, die sich an den wunderschönen weissen Sandstränden Papua-Neuguineas nicht sattsehen können.

Mietwagen-Rundreisen

Unabhängig und mittendrin - mit einem gemieteten Geländefahrzeug erreichen Sie die spannendsten Ecken des Inselstaates. So erkundigen Sie die Gegend rund um den Fluss Karawari beispielsweise am besten mit einem Geländewagen, um im dichten Dschungel das ursprüngliche Papua-Neuguinea mit seiner unglaublich faszinierenden Natur erleben zu können. Planen Sie auch eine Trekking-Tour ein, zum Beispiel zum Mount Tavurvur, dem lebendigsten aller Vulkane von Rabaul, wo sich Ihnen eine atemberaubende Aussicht bietet.

Inselhopping für Wasserratten

Mit dem Boot erreichen Sie auch die kleineren Inseln wie die Little Pidgeon Island, die sich hervorragend zum Schnorcheln und Tauchen eignet. Beim Insel-Hopping haben Sie die Gelegenheit, die vielen schönen Strände Papua-Neuguineas zu bestaunen und die spektakuläre Sicht auf das Meer zu geniessen.

Durch das südpazifische Inselmeer

Sie erreichen die verschiedenen Regionen Papua-Neuguineas sowie die benachbarten Inseln per Flugzeug. Zahlreiche Inseln können von hier aus bereist werden, so zum Beispiel das Bismarck-Archipel, das von Port Moresby über eine tägliche Flugverbindung zugänglich ist. Die Vulkaninseln in diesem Gebiet sind artenreich und verfügen über wunderschöne Korallenriffe.

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Inselhopping auf Papua-Neuguinea

Abenteuerlich und abwechslungsreich

Die Kultur Papua-Neuguineas

Traditionelle Tänze und ausgefallene Kostüme

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Papua-Neuguinea Reiseinformationen

Reisetipps von den Papua-Neuguinea-Spezialisten

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