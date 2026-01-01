Papua-Neuguinea Rundreisen vom Spezialisten
Dschungel, Strände und bunte Dörfer
Begegnung mit Papua Neuguinea
Preis auf Anfrage
ab/bis Port Moresby
Highlights: Asaro Mudmen, Goroka Show, Sepik River & Krokodilmänner, Simbai Initiationsriten
12 Tage / 11 Nächte
Rabaul Getaway
Preis auf Anfrage
ab/bis Port Moresby
Highlights: Mount Tavurvur, Simpson & Matupit Hafen, Betty Bomber Wrack, Schnorcheln & Tauchen
7 Tage / 6 Nächte
Wonders of New Guinea
Preis auf Anfrage
ab Port Moresby bis
Highlights: Karawari Lodge & Sepik-Fluss, Traditionelle Melpa-Kultur, Paradiesvögel & Regenwald, Huli-Stamm &...
8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
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Mee(h)r erkunden auf Papua-Neuguinea
Von Port Moresby über Inseln und Gebirge
Als bester Ausgangspunkt für eine Rundreise eignet sich die Hauptstadt Port Moresby. Von hier aus können Sie mit einem kleinen Flugzeug, mit dem Mietwagen oder mit Schnellbooten die Inseln erkundigen. Ein Insel-Hopping empfiehlt sich für alle, die sich an den wunderschönen weissen Sandstränden Papua-Neuguineas nicht sattsehen können.
Mietwagen-Rundreisen
Unabhängig und mittendrin - mit einem gemieteten Geländefahrzeug erreichen Sie die spannendsten Ecken des Inselstaates. So erkundigen Sie die Gegend rund um den Fluss Karawari beispielsweise am besten mit einem Geländewagen, um im dichten Dschungel das ursprüngliche Papua-Neuguinea mit seiner unglaublich faszinierenden Natur erleben zu können. Planen Sie auch eine Trekking-Tour ein, zum Beispiel zum Mount Tavurvur, dem lebendigsten aller Vulkane von Rabaul, wo sich Ihnen eine atemberaubende Aussicht bietet.
Inselhopping für Wasserratten
Mit dem Boot erreichen Sie auch die kleineren Inseln wie die Little Pidgeon Island, die sich hervorragend zum Schnorcheln und Tauchen eignet. Beim Insel-Hopping haben Sie die Gelegenheit, die vielen schönen Strände Papua-Neuguineas zu bestaunen und die spektakuläre Sicht auf das Meer zu geniessen.
Durch das südpazifische Inselmeer
Sie erreichen die verschiedenen Regionen Papua-Neuguineas sowie die benachbarten Inseln per Flugzeug. Zahlreiche Inseln können von hier aus bereist werden, so zum Beispiel das Bismarck-Archipel, das von Port Moresby über eine tägliche Flugverbindung zugänglich ist. Die Vulkaninseln in diesem Gebiet sind artenreich und verfügen über wunderschöne Korallenriffe.
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