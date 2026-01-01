Marquesas Discovery ab Papeete

1-3 . Tag Papeete - Nuku Hiva Sie fliegen mit Air Tahiti nach Nuku Hiva, wo Sie mit einem 4WD-Fahrzeug zur Lodge gefahren werden. Während einer Halbtagestour besuchen Sie die Orte Taiohae und Koueva. Ein Tagesausflug führt Sie mit dem 4WD Fahrzeug vorbei an mehreren Dörfern und archäologischen Stätten nach Hatiheu, wo Sie ein typisches marquesanisches Mittagessen geniessen. Sie übernachten im Le Nuku Hiva by Pearl Resort.

4-6 . Tag Nuku Hiva - Hiva Oa Gegen Mittag fliegen Sie zur Insel Hiva Oa. Mit einem 4WD-Fahrzeug geht es zur Hiva Oa Hanakee Lodge. Während einer Halbtagestour besuchen Sie das Dorf Atuona, den Friedhof, den Strand und das Gauguin- und Brel-Zentrum. Ein Tagesausflug führt Sie, entlang der Küste und durch Täler, nach Puamau. Sie besuchen die archäologische Stätte "Te Iipona" sowie den Punaei-Regenwald. Übernachten werden Sie in der Hiva Oa Hanakee Lodge.

7 . Tag Hiva Oa - Papeete Der Morgen steht zu Ihrer freien Verfügung. Nach dem Mittag werden Sie zum Flughafen gebracht, von wo Sie nach Papeete zurückfliegen.