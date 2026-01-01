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Badeferien, Samoa

Samoa Badeferien

Das Inselparadies in der Südsee

Bei Samoa Reisen steht ein Badeaufenthalt nicht zwangsläufig an erster Stelle. Jedoch haben die Inseln durchaus schöne Strände vorzuweisen. Die Inseln bieten in erster Linie Blowholes, Felspools und eine Vielzahl an Wasserfällen. Selbstverständlich darf bei Ihrem Aufenthalt ein Besuch im Regenwald ebenfalls nicht fehlen. Zu den schönsten und auch grössten Inseln gehören Upolu und Savai'i. Auf letzterer befindet sich auch die Hauptstadt Apia. Neben dem aufregenden Regenwald finden Sie hier ausserdem schroffe Lavafelder und Strände wie im Bilderbuch.

Auf den kleineren Inseln, wie etwa Apolima und Manono, entdecken Sie viele versteckte Schätze. Zum Grossteil sind die Inseln unbewohnt und ein regelrechtes Naturparadies. Wenn Sie sich für solche Ferien entscheiden, unterbreiten Ihnen unsere Spezialisten sehr gerne ein passendes Angebot. Diesen Aufenthalt werden Sie garantiert so schnell nicht vergessen, denn zu erleben und zu entdecken gibt es auf Samoa jede Menge!

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Badevergnügen und vieles mehr

Einzigartige Lebensweise der Einwohner

Die Einheimischen sind überaus gastfreundlich und das werden Sie bereits kurz nach Ihrer Ankunft bemerken. Besonders die ältere Generation hat auf Samoa einen sehr hohen Stellenwert. Etwas ungewöhnlich für Touristen wird sein, dass das Thema Eigentum auf Samoa gänzlich unbekannt ist. Auch mit der Privatsphäre nehmen es die Menschen auf den Inseln nicht besonders genau. Familien mit vielen Mitgliedern leben sehr häufig allesamt unter einem Dach. In zahlreichen Häusern gibt es im Inneren ausserdem keine Wände, sodass kein Schutz vor neugierigen Blicken gegeben ist.

Aufgrund dieser einzigartigen Kultur sind Samoa Ferien ein absolutes Highlight. Von unseren Reisespezialisten erfahren Sie noch viele weitere interessante Details und Fakten über das Land und die Leute auf Samoa. Schnorcheln können Sie auf Samoa übrigens ebenfalls sehr gut.

Abwechslung und jede Menge Entspannung

Ob nun eine aufregende Wanderung durch den Regenwald oder Erholung und Entspannung am Strand, auf Samoa wird für jeden etwas geboten. Die Inseln bieten eine Menge Abwechslung und genau aus diesem Grund zieht es viele Reisende nach Samoa. Besonders die Höhlensysteme sorgen immer wieder für rege Begeisterung. Auf einen strahlend blauen Himmel mit angenehmen Temperaturen können Sie sich auf Samoa ebenfalls ganzjährig verlassen. Nächtigen werden Sie in luxuriösen und komfortablen Unterkünften und Resorts. Selbstverständlich bieten sich diese Anlagen auch für Hochzeitsreisen an. Überzeugen Sie sich von der Schönheit der Inseln einfach selbst!

Direkt am Pazifik – Daten und Fakten über Samoa

Wenn Sie Strandferien direkt am Ozean verbringen möchten, schadet es natürlich nicht, einige interessante Fakten über Samoa zu kennen. Bei Fragen bezüglich Palolo Deep Marine Reserve, Tafatafa, des Lalomanu Strands, des Lefaga-Strands, Sa'ago oder Chatham Island Familienferien wenden Sie sich jederzeit gerne an unsere Reisespezialisten. Das Land hat viele unbewohnte Inseln und somit gibt es besonders für Naturfreunde jede Menge zu entdecken. Nationalparks oder die bunte und aufregende Unterwasserwelt von Samoa locken viele Feriengäste aus aller Welt an.

Wie zuvor bereits angesprochen, ist das Höhlensystem absolut beeindruckend. Es entstand über viele Jahre hinweg durch die aktiven Vulkane. Diese Ferien werden Ihnen garantiert noch sehr lange in positiver Erinnerung bleiben. Gönnen auch Sie sich eine unvergessliche Auszeit auf Samoa.

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Kultur auf Samoa

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Reiseinformationen

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