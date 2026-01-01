Samoa Badeferien
Das Inselparadies in der Südsee
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Badevergnügen und vieles mehr
Einzigartige Lebensweise der Einwohner
Die Einheimischen sind überaus gastfreundlich und das werden Sie bereits kurz nach Ihrer Ankunft bemerken. Besonders die ältere Generation hat auf Samoa einen sehr hohen Stellenwert. Etwas ungewöhnlich für Touristen wird sein, dass das Thema Eigentum auf Samoa gänzlich unbekannt ist. Auch mit der Privatsphäre nehmen es die Menschen auf den Inseln nicht besonders genau. Familien mit vielen Mitgliedern leben sehr häufig allesamt unter einem Dach. In zahlreichen Häusern gibt es im Inneren ausserdem keine Wände, sodass kein Schutz vor neugierigen Blicken gegeben ist.
Aufgrund dieser einzigartigen Kultur sind Samoa Ferien ein absolutes Highlight. Von unseren Reisespezialisten erfahren Sie noch viele weitere interessante Details und Fakten über das Land und die Leute auf Samoa. Schnorcheln können Sie auf Samoa übrigens ebenfalls sehr gut.
Abwechslung und jede Menge Entspannung
Ob nun eine aufregende Wanderung durch den Regenwald oder Erholung und Entspannung am Strand, auf Samoa wird für jeden etwas geboten. Die Inseln bieten eine Menge Abwechslung und genau aus diesem Grund zieht es viele Reisende nach Samoa. Besonders die Höhlensysteme sorgen immer wieder für rege Begeisterung. Auf einen strahlend blauen Himmel mit angenehmen Temperaturen können Sie sich auf Samoa ebenfalls ganzjährig verlassen. Nächtigen werden Sie in luxuriösen und komfortablen Unterkünften und Resorts. Selbstverständlich bieten sich diese Anlagen auch für Hochzeitsreisen an. Überzeugen Sie sich von der Schönheit der Inseln einfach selbst!
Direkt am Pazifik – Daten und Fakten über Samoa
Wenn Sie Strandferien direkt am Ozean verbringen möchten, schadet es natürlich nicht, einige interessante Fakten über Samoa zu kennen. Bei Fragen bezüglich Palolo Deep Marine Reserve, Tafatafa, des Lalomanu Strands, des Lefaga-Strands, Sa'ago oder Chatham Island Familienferien wenden Sie sich jederzeit gerne an unsere Reisespezialisten. Das Land hat viele unbewohnte Inseln und somit gibt es besonders für Naturfreunde jede Menge zu entdecken. Nationalparks oder die bunte und aufregende Unterwasserwelt von Samoa locken viele Feriengäste aus aller Welt an.
Wie zuvor bereits angesprochen, ist das Höhlensystem absolut beeindruckend. Es entstand über viele Jahre hinweg durch die aktiven Vulkane. Diese Ferien werden Ihnen garantiert noch sehr lange in positiver Erinnerung bleiben. Gönnen auch Sie sich eine unvergessliche Auszeit auf Samoa.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen