Südsee Strände
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Traumhafte von Palmen gesäumte Sandstrände
Ein Strand wie aus dem Bilderbuch: Bora Bora und Stelzen-Bungalows
Wer sich gedanklich auf tropische Inseln versetzt, einen weissen, feinpudrigen Sandstrand und blaues Meer visualisiert, der sieht vor seinem inneren Auge vermutlich auch einfache Hütten, die – teilweise am Wasser – auf hölzernen Plattformen und Pfählen stehen. Willkommen in der Südsee! Ihr persönliches Klischee vom Inselurlaub wird hier tatsächlich wahr. Matura Beach mit den Stelzen-Bungalows über der blauen Lagune und der Kanu-Regatta von Huahine aus ist der Inbegriff eines unschuldigen Paradieses.
Bergsteigen können Sie hier übrigens auch: Der Berg Otemanu ist zwar mit 727 Metern kein Vergleich zu den Alpen, aber er ist doch die höchste Erhebung hier in der Gegend.
Blauer Himmel und in der Tiefe des Alls eine Fülle von Sternen
Kann man Südsee Reisen beschreiben, ohne kitschig zu klingen? Das geht vermutlich gar nicht. Wenn Sie einmal den freien Blick in den unglaublich klaren Himmel über Rangiroa genossen haben, kommen Sie aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Und genau das bedeutet der Name der Insel auch in der Übersetzung: unendlicher Himmel. Die Strände hier sind unglaublich schön, und Sie werden nicht alleine in der Blauen Lagune schnorcheln: die Einheimischen tun das auch.
Südsee Inselhopping lohnt übrigens, denn auch andere Strände sind toll. Delfine und Buckelwale können Sie ebenfalls beobachten, und der Punaauia Beach Park ist unbeschreiblich schön.
Cook Island, Vanuatu und viel Pazifischer Ozean
Südsee Reisen sind nie ein statischer Aufenthalt auf einer Insel: Sie werden herumreisen, werden sich von einer Insel zur nächsten bewegen und von Aitutaki bis Lalomanu, von Ritidian Beach über Sandy Beach bis zur Isles of Pines und Noumea alles kennenlernen wollen. Im Osten Naurus lockt die Anibare-Bucht. Kein Strand ist hier wie der andere. Jede der wunderschönen Inseln hat ihre eigenen Besonderheiten. Eines haben jedoch alle gemeinsam: Die Menschen begrüssen Sie mit einem Lächeln.
Sollten Sie einen weiteren unglaublich schönen Sandstrand in Ihren Südsee Ferien kennenlernen wollen, besuchen Sie Espiritu Santo: Champagne Beach ist berühmt für traumhaft weichen, weissen Korallensand. Espiritu Santo gehört zu Vanuatu und wird, meist von Australien kommend, auch von Kreuzfahrtschiffen angefahren. Das klare Wasser hier ist legendär! Taucher kommen auf Espiritu Santo auf ihre Kosten – das US-Militär versenkte am Million Dollar Point nach dem Zweiten Weltkrieg Material, das heute noch dort auf dem Meeresgrund liegt.
Wann ist die beste Zeit für Strandferien in der Südsee?
Die schönste Zeit für Strandferien in der Südsee ist die Trockenzeit von Mai bis Oktober – dann ist es angenehm warm, sonnig und deutlich trockener als im Rest des Jahres. Baden können Sie dank Wassertemperaturen von 26 bis 29 °C aber das ganze Jahr über. Alle Details zu Klima, Zyklonsaison und den Unterschieden zwischen den Inselgruppen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Südsee.
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