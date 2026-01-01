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Cook Islands

Cook Islands Reisen vom Spezialisten

Entspannte Ferien auf den Cook Islands

Friedlich, harmonisch und wunderschön, so präsentieren sich die Cook Islands, für deren Besuch sich eine Reise in den Südpazifik definitiv lohnt. Traumhafte Strände, die von Palmen umgeben sind und deren Sand so fein wie Puderzucker ist, machen diese Inselgruppe in der Südsee zu einem Paradies für Freunde entspannter Badeferien. Egal, ob Sie im Rahmen von Tauchreisen auf den Inseln sind oder hier Ihre Flitterwochen verbringen möchten, auf den Cook Islands kann jeder auf seine eigene Art und Weise glücklich werden.

Lassen Sie sich von der unvergleichlichen Atmosphäre der Südsee betören und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald persönlich alle Faszinationen der Cook Islands zu erleben!

Icon map8 Tage
Island Hopping Cook Islands (Rarotonga und Aitutaki)
ab CHF 4292.– / pro Person
ab/bis Rarotonga Flughafen
Highlights: Muri Lagoon Cruise, Strand- und Naturerlebnisse auf Rarotonga, Lagoon Cruise in Aitutaki, Traumhafte...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Badeferien Cook Islands

Erholung und Entspannung an palmengesäumten Stränden

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Angebote auf den Cook Islands

Flitterwochen Cook Islands

Honeymoon im Paradies der Südsee

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für die Cook Islands

Ein Paradies für alle

Cook Island Ferien sind Balsam für Körper und Seele

Wenn Ihnen der Gruss Kia Orana entgegenschallt, wissen Sie, dass Sie auf den Cook Islands angekommen sind und die Welt in Ordnung ist. Denn vor Ihnen liegen unvergessliche Tage in einem Inselparadies, das seinesgleichen sucht. Auch wenn die Cook Islands eng mit Neuseeland verbunden sind und die Bewohner in der Regel Staatsbürger Neuseelands sind, gelten hier dennoch eigene Regeln. Die Hauptinsel der Cook Islands ist Rarotonga, die von beeindruckenden Riffen umgeben ist.

Ein Vergnügen für die ganze Familie 

Auf den Cook Islands verbringen aber nicht nur Taucher und Hochzeitspaare eine schöne Zeit, auch Familien sind hier herzlich willkommen. Die Cook Islands mit Kindern zu erkunden, ist aufgrund der herrlichen Strände, die in der Regel sehr seicht sind, kein Problem. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter Palmen, während der alle Familienmitglieder viel Spass haben werden. Die 15 Atolle, aus denen die Cook Islands bestehen, zeichnen sich allesamt durch eine sehr entspannte Atmosphäre aus und bieten Ihnen traumhafte Möglichkeiten zum Baden, Tauchen und Schnorcheln.

Paradiesische Orte erkunden 

Die schöne Hauptinsel der Cook Islands ist eine Vulkaninsel, die ähnlich wie die zu Französisch-Polynesien zählende Insel Tahiti entstanden ist. Sie ist durch ihre gute Anbindung an Neuseeland komfortabel über den in Avarua, der Hauptstadt der Region, gelegenen Flughafen zu erreichen. Neben den atemberaubend schönen Stränden, an denen es nie langweilig wird, bieten die Cook Islands auch aufregende Regenwälder, in denen Sie und Ihre Familie viele wunderschöne Pflanzen und seltene Tiere beobachten können. Um die Inselwelt der Cook Islands in ihrer gesamten Schönheit kennenzulernen, bietet sich bei einem Aufenthalt vor Ort das Inselhopping optimal an.

Cook Islands Ferien – ideal für Hochzeitsreisen

Durch viel Ruhe und zahlreiche romantische Orte, an denen Sie und Ihr Partner Ihre Zweisamkeit geniessen können, sind die Cook Islands bei Hochzeitspaaren sehr beliebt. Dies verwundert nicht, da die Cook Islands wirklich viel zu bieten haben. Sehr sehenswert sind zum Beispiel die Kalksteinhöhlen auf Mitiaros, die ein gewaltiges und beeindruckendes Fotomotiv darstellen. Wenn Sie die Cook Islands und deren Bewohner verstehen möchten, sollten Sie aber auch Aitutaki, Atiu und Mangaia besuchen, da diese Orte Ihnen interessante Einblicke in das Leben im Südpazifik gewähren.

Wenn Sie schon immer einmal einen Ort bereisen wollten, an dem die Sorgen der sogenannten Zivilisation weit weg zu sein scheinen, ist ein Ausflug auf die Cook Islands genau das Richtige für Sie. Dank ihrer wunderbaren Natur sind die Cook Islands einfach ein Paradies.

Cookinseln Ferien planen: Inseln, Reisezeit und Anreise

Rarotonga oder Aitutaki – die Klassiker der Cookinseln

Die Cookinseln bestehen aus 15 Inseln, die meisten Gäste konzentrieren sich jedoch auf zwei: Rarotonga und Aitutaki. Rarotonga, die Hauptinsel der Cookinseln, verbindet einen grünen, bergigen Inselkern mit schönen Stränden wie dem Muri Beach und einer entspannten Infrastruktur mit Restaurants und kleinen Läden; mit dem Bus lässt sich die Insel in rund einer Stunde umrunden. Aitutaki wiederum ist der Inbegriff der Südsee: Die türkisfarbene Lagune mit ihren winzigen Motus gilt als eine der schönsten der Welt und macht die Insel zum Traumziel für Flitterwochen. Ideal ist die Kombination beider Inseln – der Inlandflug dauert nur rund 50 Minuten.

Beste Reisezeit für die Cookinseln

Das Klima der Cookinseln ist ganzjährig angenehm warm. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober mit milderen Temperaturen, geringerer Luftfeuchtigkeit und weniger Regen. Von November bis April ist es wärmer und feuchter, meist mit kurzen tropischen Schauern. Weitere Hinweise zu Einreise, Währung und Klima finden Sie in unseren Cookinseln Reiseinformationen.

Anreise und Kombination mit Neuseeland

Die Anreise auf die Cookinseln führt in der Regel über Auckland: Von dort erreichen Sie Rarotonga per Direktflug in rund vier Stunden. Kaum ein Südsee-Ziel lässt sich deshalb so einfach mit Neuseeland Ferien verbinden – etwa als Badeverlängerung nach einer Mietwagenrundreise über die Nord- und Südinsel. Als Marktführer für Australien, Neuseeland und die Südsee mit jährlich über 7000 Gästen planen wir Ihre Cookinseln Ferien mit allen Flügen, Transfers und der passenden Inselkombination – sorgfältig abgestimmt auf Ihre Wünsche.

fragen sie uns

Strandferien im Südsee Paradies 

Kristallklares Wasser und traumhafte Strände

An kaum einem Ort dieser Welt ist das Wasser so klar wie vor den Cook Islands. Dies behaupten jedenfalls Kenner der Materie, die jedoch mit ihrer Einschätzung genau richtig liegen. Wenn Sie sich selbst von der herausragenden Wasserqualität auf den Cook Islands überzeugen möchten, ist ein Ausflug zu dem auf Rarotonga gelegenen Strand Muri Beach sehr empfehlenswert. Denn dieser herrliche Strand bietet alles, was ein Traumstrand haben muss. Auch wenn der Muri Beach sehr beliebt ist, finden Sie an diesem weitläufigen Strand mit seinen kleinen vorgelagerten Inseln immer ein ruhiges Plätzchen.

Als beste Reisezeit für die Cookinseln gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober: Die Temperaturen sind dann mild, die Luftfeuchtigkeit ist geringer und es regnet seltener. Von November bis April ist es wärmer und feuchter, meist mit kurzen tropischen Schauern – baden können Sie auf den Cookinseln das ganze Jahr über.

Die gängigste Route auf die Cookinseln führt über Auckland in Neuseeland: Von dort fliegen Sie in rund vier Stunden direkt nach Rarotonga. Für den Abstecher nach Aitutaki gibt es Inlandflüge ab Rarotonga, die rund 50 Minuten dauern. Ideal lässt sich die Anreise deshalb mit Ferien in Neuseeland verbinden.

Ja – die beiden Inseln ergänzen sich perfekt: Rarotonga bietet Strände, einen grünen Inselkern, Restaurants und das Inselleben rund um die Hauptstadt Avarua, Aitutaki punktet mit seiner berühmten Lagune und viel Ruhe. Bewährt hat sich, auf beiden Inseln mehrere Nächte einzuplanen, verbunden durch den kurzen Inlandflug.

Sie gilt als eine der schönsten Lagunen der Welt: ein türkises Dreieck mit unbewohnten Motus wie One Foot Island. Aitutaki wird ab Rarotonga in rund 50 Minuten angeflogen; drei bis vier Nächte lohnen sich.

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