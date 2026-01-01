Samoa Reisen mit Kindern
Ein Paradies für Gross und Klein
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Sandstrände, tropischer Regenwald und Meeresschildkröten
Die Augen strahlen – Samoa Familienferien
Honeymoon spielt auf Samoa ebenfalls eine grosse und wichtige Rolle. Jedoch haben sich viele Hotels und Resorts auf Kinder spezialisiert. Kinderfreundliche Hotels werden Sie in einer riesigen Auswahl vorfinden. Viele Unterkünfte bieten spezielle Serviceleistungen, wie etwa Babysitting oder eine Ganztagsbetreuung an. Traditionelle Aktivitäten dürfen dabei selbstverständlich keinesfalls fehlen. Lernen auch Sie Land und Leute kennen und gönnen Sie sich mit der gesamten Familie eine kleine aber wohlverdiente Auszeit auf Samoa. Am umfangreichen Kinderprogramm wird es mit Sicherheit nicht scheitern.
Ferienfreude pur auf Samoa
Spaziergänge am Strand mit den Kindern, Entdeckungstouren in den tropischen Regenwald und noch vieles mehr: Sie möchten der Natur ganz besonders nahe sein und das Paradies in der Südsee in vollen Zügen geniessen? Auf Samoa sind Sie in solchen Fällen bestens aufgehoben. Perfekt geeignet ist hierfür eine Unterkunft im Aggie's Grey in Apia. Hier finden die kleinen Gäste sogar ein eigenes Buffet mit frischen Köstlichkeiten. Neben einer umfangreichen Kinderbetreuung vor Ort können Sie sich auch auf viele Ausflugsmöglichkeiten verlassen. Wie wäre es zum Beispiel mit Kajaken?
Bunte Tradition in Samoa Ferien
Spielen können die Kinder am langen und palmengesäumten Sandstrand überall. Das Wasser ist in den Lagunen ruhig und somit können Sie sich als Eltern auch einmal entspannt zurücklehnen. Bei Sato’alepai erleben Sie ein ganz besonderes Highlight: Bewundern Sie hier die Sato'alepai Meeresschildkröten aus nächster Nähe. Ein gegrillter Fisch zum Abendessen und die bunten Feuershows in vielen Hotels Samoas sind ebenfalls ein absolutes Muss. Lassen Sie einen aufregenden Ferientag entspannt ausklingen. Ob es nun Schwimmen mit Schildkröten, Schnorcheln oder eine andere Aktivität ist, im Südseeparadies auf Samoa kommen Sie voll und ganz auf Ihre Kosten.
Diese Strandferien werden Sie mit absoluter Garantie keinesfalls vergessen. Fragen Sie unsere Spezialisten gezielt nach Savai'i bei Badeferien auf Samoa.
Weitere Ziele für Ferien mit Kindern
Sie sind noch nicht sicher, ob Samoa das richtige Ziel für Ihre Familie ist? Auf der Seite Familienferien haben wir familienfreundliche Destinationen aus unserem gesamten Programm zusammengestellt – vom Safari-Abenteuer bis zur Inselwelt der Südsee. Strandliebhaber finden unter Familien-Badeferien passende Vorschläge für Ferien am Meer. Und wenn Sie sich nicht entscheiden können: Unsere Spezialisten kennen die Ziele aus eigener Erfahrung und helfen Ihnen, die Reise auf Ihre Kinder abzustimmen.
Samoa eignet sich grundsätzlich für Kinder jeden Alters: Das Wasser in den Lagunen ist ruhig, die Einheimischen sind überaus kinderfreundlich und viele Resorts haben sich auf Feriengäste mit Kindern spezialisiert. Wegen der langen Anreise empfinden viele Familien die Reise mit etwas älteren Kindern als entspannter. Ein Pluspunkt für Familien: Samoa gilt als malariafrei.
Direktflüge von der Schweiz nach Samoa gibt es nicht. Mit den nötigen Zwischenstopps müssen Sie mit einer Gesamtreisezeit von rund 30 Stunden rechnen. Ein Stopover unterwegs macht die lange Anreise für Kinder deutlich angenehmer.
Samoa ist der Schweiz 12 Stunden voraus, während der europäischen Sommerzeit sind es 11 Stunden. Tag und Nacht sind damit praktisch vertauscht. Planen Sie nach der Ankunft ein bis zwei ruhige Strandtage ein, damit sich die ganze Familie an den neuen Rhythmus gewöhnen kann.
Die angenehmste Zeit für Familienferien ist die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober mit viel Sonne und wenig Regen. Die Schweizer Sommer- und Herbstferien fallen damit ideal in diese Periode. Warm genug zum Baden ist es auf Samoa das ganze Jahr über.
Ja, die Auswahl an kinderfreundlichen Hotels und Resorts ist riesig. Viele Unterkünfte bieten spezielle Serviceleistungen wie Babysitting oder eine Ganztagsbetreuung sowie ein umfangreiches Kinderprogramm an. Im Aggie's Grey in Apia erwartet die kleinen Gäste sogar ein eigenes Buffet mit frischen Köstlichkeiten.
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