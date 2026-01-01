Wenn Robinson ruft, kann es eigentlich nur um Samoa Kinderferien gehen. Ein strahlend blauer Himmel, unter den Füssen der weisse Sandstrand und natürlich das kristallklare und warme Meer, so können Sie sich Samoa Reisen vorstellen. Die Kinder können herumlaufen und am Strand Sandburgen bauen. Die Einheimischen sind überaus kinderfreundlich und es gibt viele Resorts auf Samoa, welche sich auf Feriengäste mit Kindern spezialisiert haben.

Wenn alle zufrieden und glücklich sind, werden es unsere Spezialisten mit Sicherheit auch sein. Erkundigen Sie sich nach aktuellen Ferienangeboten und verbringen Sie einige unbeschwerte und erholsame Badeferien mit der gesamten Familie auf Samoa.