Unsere Reisespezialistinnen und Reisespezialisten
Unser Spezialisten-Team Afrika
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Kenia überzeugt durch Safaris durch sehr abwechslungsreiche Tierreservate in Kombination mit traumhaften Badeferien.
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Afrika begeistert mich mit Momenten, die sich unauslöschlich einprägen.
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Erleben Sie eine unglaubliche Natur- und Tierwelt, authentische Unterkünfte und eine erstklassige Reiseorganisation.
Ulrike Wacker
+41 56 556 70 59
Namibia wird zurecht das Land der Vielfalt und Kontraste genannt.
Malte Krug
+41 56 556 70 36
Facettenreichtum, wunderschöne Landschaften, eine Tierwelt sondergleichen, Hochgenuss und Kultur.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Das Südliche Afrika wartet mit einer atemberaubenden Tierwelt auf, die schlicht einmalig ist.
Claudia Christen
+41 32 624 43 45
Ich komme noch heute ins Schwärmen, wenn ich an meine Tanzania Reise zurückdenke.
Martina Kamber
+41 56 556 70 69
Namibia, das Land mit dem Atlantik im Westen und der Kalahari-Wüste im Osten, ist unbeschreiblich vielfältig.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Südafrika ist ein Land der Kontraste und ein wahres Paradies für Reisende.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Erleben Sie die Vielfalt Südafrikas auf einer unvergesslichen Reise!
Unser Spezialisten-Team Alaska
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Alaska ist anders als jedes andere Reiseziel der Welt.
Unser Spezialisten-Team Amerika
Karen Marty
+41 56 556 70 32
Das schöne Reiseland USA besticht mit seiner grossen Vielseitigkeit.
Maribel Hauschild
+41 56 556 70 29
Auf meinen neun Reisen in die USA bereiste, entdeckte und lernte ich das Land kennen.
Daniel Hürlimann
+41 56 556 70 26
Seit knapp 30 Jahren besuche ich regelmässig verschiedene Gebiete der USA.
Brigitte Rohner
+41 56 556 70 17
Der Westen Amerikas und die vielen Nationalparks mit ihrem Kaleidoskop an Farben und Formen haben es mir besonders angetan.
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Die USA beeindrucken mich mit ihrer Größe, Vielfalt und ihren ikonischen Momenten.
Martina Schneider
+41 62 865 67 11
New York zu Fuss entdecken, oder eine Mietwagenrundreise durch den Westen mit allen bekannten Nationalparks (Bryce Canyon, Grand Canyon, Monument Valley, Mesa Verde) unternehmen oder durch die Strassen San Franciscos …
Gabrielle Mathys
+41 56 556 70 55
Entdecken Sie die grosse Vielfalt der USA auf eigene Faust.
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Kaum eine Stadt auf der Welt ist so bekannt und bei Reisenden so beliebt wie New York.
Melanie Studer
Ich war schon immer ein grosser USA Fan und möchte am liebsten jeden Winkel davon erkunden.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Die USA faszinieren mich jedes Mal aufs Neue.
Unser Spezialisten-Team Antarktis
Frank Barth
+41 56 556 70 45
Die Antarktis ist ein Kontinent der Superlative.
Claudia Crugno
+41 56 556 70 46
Es gibt nur noch wenige Sehnsuchtsorte auf dieser Welt – Die Antarktis ist definitiv einer davon!
Sabine Grauwiler
+41 56 556 70 48
Einmal mit einem Expeditionsschiff in die Antarktis reisen und die Pinguine aus nächster Nähe sehen – das ist ein Traum vieler Menschen.
Unser Spezialisten-Team Arabien
Patrick Meyer
+41 56 556 70 02
Reiseziele in Arabien wirken wie Geschichten von Aladdin und der Wunderlampe.
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Dubai ist wie das Märchen aus 1001 Nacht im 21.
Jacqueline Kälin
+41 56 556 70 33
Oman - Der Facettenreichtum des Omans kennt kaum Grenzen.
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Dubai ist das pulsierende Herz der Vereinigten Arabischen Emirate, bekannt für seine spektakuläre Skyline, luxuriösen Hotels und aussergewöhnlichen Erlebnisse.
Daniela Meier-Michel
+41 56 556 70 13
Oman ist ein ruhiges Reiseland, in dem Traditionen hochgehalten werden.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Arabien bietet eine perfekte Mischung aus Tradition und 21.
Manuela Kälin
+41 56 556 70 34
Für mich sind die Emirate eine Ideale Destination, da die Flugdauer nicht allzu lange ist, keine grosse Zeitverschiebung mit sich bringt, eine Ganzjahres Destination ist und ein guter Stopover für …
Martina Kamber
+41 56 556 70 69
In Dubai, einem der pulsierenden Orte der arabischen Welt, gehen westliche Moderne und arabisch-orientalisches Flair Hand in Hand.
Silvie Heiniger
+41 44 800 18 02
Schreiben Sie mit uns Ihr persönliches Märchen aus Tausendundeiner Nacht!
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
In Jordanien erwartet Sie eines der beeindruckendsten Weltwunder: Petra.
Unser Spezialisten-Team Asien
Patrick Meyer
+41 56 556 70 02
Sabaidi!
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Kaum ein anderes Ferienland der Welt bietet ein derart grossartiges touristisches Angebot zu äusserst attraktiven Preisen wie Thailand: Geführte Rundreisen, Wellness, Badeferien, Shopping in Bangkok oder Kleingruppenreisen in allen Landesteilen …
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Asien fasziniert mich mit Gegensätzen, wie sie kaum stärker sein könnten.
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
7000 Inseln machen die Philippinen für all jene zur Traumdestination, die gerne Inselhüpfen machen: Man kombiniert verschiedene Inseln miteinander und kommt so der unglaublichen Vielfalt dieses Landes nahe.
Pia Tarchini
+41 56 556 70 44
Auf Bali gibt es unendlich viel zu entdecken.
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Seit meiner ersten Reise nach Thailand schlägt mein Herz für Asien und bereits viele Male habe ich den Koffer (oder den Rucksack) gepackt und mich für ein neues Abenteuer nach …
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Eine Südostasien-Reise vereint Geschichte, Kultur, unterschiedliche Sprachen, freundliche Menschen und leckeres Essen.
Claudia Christen
+41 32 624 43 45
Reisterrassen, Tempel und Vulkane - Bali bietet eine reiche Kultur und fantastische Landschaften.
Yasmin Schwald
+41 56 556 70 31
Wenn ich an Vietnam denke, erinnere mich zuerst an die Freundlichkeit der Vietnamesen.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Thailand ist ein faszinierendes Reiseziel in Südostasien, das durch seine tropischen Strände, lebendigen Städte und reiche Kultur beeindruckt.
Unser Spezialisten-Team Australien
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Unendlich Weite, endlose Horizonte und pures Abenteuer: Diesen Australian Spirit muss man erlebt haben.
Jacqueline Kälin
+41 56 556 70 33
Einen ersten Eindruck vom anderen Ende der Welt bekam ich auf meiner Hochzeitsreise im Jahr 1996.
Daniela Meier-Michel
+41 56 556 70 13
Mit der Ankunft in Perth begann unser zweimonatiges Australienabenteuer.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
G’day – Willkommen im Land der Kängurus!
Brigitte Rohner
+41 56 556 70 17
Im Campervan 365 Tage durch Australien – diese Reise brachte mich zu den schönsten und auch abgelegensten Orten.
Karin Ploner
+41 56 556 70 23
Erleben Sie eine tolle Natur und eine durch und durch spannende Kultur im wunderschönen Südwesten Australiens.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Australien fasziniert mit einer atemberaubenden Vielfalt: Im Red Centre erwartet Sie der majestätische Uluru, der bei Sonnenuntergang in glühendem Rot erstrahlt – ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Seit meiner ersten Reise quer durch Australien hat mir der Osten des Landes am meisten fasziniert; Eine Reise entlang der Ostküste Australiens ist ein unvergessliches Abenteuer, das von tropischem Regenwald …
Unser Spezialisten-Team China
Patrick Meyer
+41 56 556 70 02
Ni hao!
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Hongkong mit seinen Häuserschluchten, den faszinierenden Wolkenkratzern, seiner hektischen und gleichzeitig entspannten Atmosphäre in den Strassen und kleinen Seitengassen, dem Hafen, den Märkten – das alles ist sehr eindrücklich und …
Unser Spezialisten-Team Cruisereisen
Eric Holdener
+41 62 834 71 65
Ich bin leidenschaftlicher Kreuzfahrer und seit vielen Jahren auf den unterschiedlichsten Routen und Schiffen unterwegs.
Martina Schneider
+41 62 865 67 11
Eine Kreuzfahrt ist etwas sehr Spannendes!
Andreas Vonlanthen
+41 62 834 71 63
Kreuzfahrten bieten eine einzigartige Möglichkeit, viele Reiseziele in kurzer Zeit kennenzulernen und das alles, ohne ständig Koffer packen zu müssen.
Jana Hirt
+41 56 556 70 65
Auf einer Schiffsreise bleiben keine Wünsche unerfüllt!
Regina Haller
+41 56 461 64 65
Eine Kreuzfahrt bietet die Möglichkeit, die abwechslungsreiche Welt der Karibik und die Inseln kennenzulernen.
Yasmin Schwald
+41 56 556 70 31
Entdecken Sie die Welt vom Wasser aus und gönnen Sie sich unvergessliche Reiseerinnerungen.
Lisa Saller
+41 62 834 71 62
Kreuzfahrten haben mich schon immer begeistert.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Erleben Sie die Welt aus einer neuen Perspektive – an Bord einer luxuriösen Kreuzfahrt, die keine Wünsche offenlässt.
Unser Spezialisten-Team Glur
Frank Barth
+41 56 556 70 45
Spitzbergen – Ein Archipel aus Eislandschaften, Minensiedlungen & Fjorden!
André Kathriner
+41 61 205 94 83
HEJ DA!
Claudia Crugno
+41 56 556 70 46
Als ich auf meiner ersten Finnland-Reise lautlos auf einem Hundeschlitten durch tief verschneite Landschaften zog, war es um mich geschehen: Ich hatte mich unsterblich in den Norden verliebt.
Sabine Grauwiler
+41 56 556 70 48
Skandinavien ist so vielfältig, selbst nach 20 Reisen habe ich mich noch lange nicht satt gesehen.
Giuseppina Parini
+41 61 205 94 94
In 35 Jahren, die ich als Spezialistin für Reisen nach Skandinavien vermitteln darf, ist mir Dänemark, das kleine Königreich mit der «Daneborg» und der ältesten Nationalflagge der Welt, ans Herz …
Jacqueline Vidali
+41 56 556 70 63
Die Arktis –ein Reiseziel, das prägt und unvergesslich bleiben wird.
Chantal Güdel
+41 61 205 94 94
Seit über 30 Jahren bin ich von Skandinavien fasziniert.
Nathalie Vincent
+41 61 205 94 86
Norwegen – ein vielfältiges Land, das mir sehr gut gefallen hat.
Denise Röse
+41 56 556 70 73
Norwegen fasziniert mit einer atemberaubenden Natur, die ihresgleichen sucht.
Unser Spezialisten-Team Golfreisen
Marco Nuzzo
+41 56 556 70 41
Seit mehr als 20 Jahren bereise ich mit Golfschlägern im Gepäck die Welt und entdecke dabei immer wieder neue Golfziele.
Sandra Grava
+41 56 556 70 39
Seit meiner Lehrzeit ist die Passion für das Reisen nur grösser geworden.
Unser Spezialisten-Team Hochzeitsreisen
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Traumhaft und unvergesslich, so soll eine Hochzeitsreise sein.
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Eine Honeymoon-Reise kann sowohl wunderbare Badeferien beinhalten als auch eine Rundreise, um ein Land zu entdecken.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Glückseligkeit zu zweit, im Strudel der Gefühle - so beginnt Ihre Reise des Lebens.
Martina Kamber
+41 56 556 70 69
Für die perfekte Hochzeitsreise kann ich La Réunion empfehlen: Verschwenderisch und schön sind die Farmbäume und die vielen üppigen Blumen, daneben locken Badeorte wie St.
Unser Spezialisten-Team Indien
Pia Tarchini
+41 56 556 70 44
Es stimmt tatsächlich!
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Namaste India!
Unser Spezialisten-Team Island
Frank Barth
+41 56 556 70 45
Spitzbergen – Ein Archipel aus Eislandschaften, Minensiedlungen & Fjorden!
Claudia Crugno
+41 56 556 70 46
Als ich auf meiner ersten Finnland-Reise lautlos auf einem Hundeschlitten durch tief verschneite Landschaften zog, war es um mich geschehen: Ich hatte mich unsterblich in den Norden verliebt.
Sabine Grauwiler
+41 56 556 70 48
Skandinavien ist so vielfältig, selbst nach 20 Reisen habe ich mich noch lange nicht satt gesehen.
Giuseppina Parini
+41 61 205 94 94
In 35 Jahren, die ich als Spezialistin für Reisen nach Skandinavien vermitteln darf, ist mir Dänemark, das kleine Königreich mit der «Daneborg» und der ältesten Nationalflagge der Welt, ans Herz …
Jacqueline Vidali
+41 56 556 70 63
Die Arktis –ein Reiseziel, das prägt und unvergesslich bleiben wird.
Unser Spezialisten-Team Japan
Martina Schneider
+41 62 865 67 11
Japan wirkt auf mich sehr faszinierend.
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Japan bietet für diverse Reisearten das optimale Angebot: Ob Sie individuell auf dem hervorragend ausgebauten Zugnetz unterwegs sind oder das Land geführt in einer Gruppen- oder Privatreise entdecken – Japan …
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Japan ist eines der Länder mit den meisten UNESCO Welterbestätten weltweit.
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Japan – ein Land, das Tradition und Moderne in faszinierender Weise vereint, hat mich auf meiner Reise völlig in seinen Bann gezogen.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Japan ist für mich eines dieser Reiseziele, das man kaum mit einem anderen Land vergleichen kann.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Japan ist ein faszinierendes Land, das Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet.
Unser Spezialisten-Team Kanada
Brigitte Rohner
+41 56 556 70 17
Im Westen beeindruckt mich die Weite des Landes mit seinen türkisfarbenen Seen, den Rocky Mountains und dem satten Grün der Wälder.
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Kanada hat mich vom ersten Moment an verzaubert.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Kanada hat mich mit seiner Vielfalt und grandiosen Natur komplett begeistert.
Unser Spezialisten-Team Karibik
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Ich habe die Karibik nicht nur gesehen, ich habe sie mit allen Sinnen gespürt.
Chantal Gysin
+41 56 556 70 54
Kennengelernt habe ich die Karibik während einer Kreuzfahrt, die unter anderem nach Puerto Rico, zu den Niederländischen Antillen ( Aruba, Bonaire und Curacao ) sowie die Virgin Islands führte.
Ulrike Wacker
+41 56 556 70 59
Meine Reisen in die Karibik und nach Mittelamerika führten nach Mexiko, Kuba und in die Dominikanische Republik.
Isabel Hartmann
+41 56 556 70 15
Leckeres Essen, farbige Sombreros, beeindruckende Maya-Tempel und zum Abschluss einen Tequila: Mexiko hat mich sehr fasziniert, denn es hat nicht nur kulturell einiges zu bieten, sondern auch wunderschöne Sandstrände und …
Daniel Kistler
+41 56 556 70 08
It’s always beach o’clock!
Marius Lüthi
+41 62 834 71 27
Seit meiner ersten Reise nach Yucatán in Mexiko bin ich von dieser Gegend begeistert.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Träumen Sie von einem Palmenparadies mit traumhaften Sandstränden und türkisblauem Meer?
Yasmin Schwald
+41 56 556 70 31
Die Karibik hat mich schon immer fasziniert, als erstes Fernreiseziel habe ich Kuba bereist.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Die Karibik begeistert mit einer Vielfalt an paradiesischen Zielen, die jedem Reisenden etwas bieten.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Willkommen im Paradies!
Unser Spezialisten-Team Kira
Martial Stäger
+41 56 200 19 00
Usbekistan war für mich eine echte Überraschung, im besten Sinne.
René Hohmann
+41 56 200 19 00
Zentralasien, die Mongolei und China gehören zu den faszinierendsten Reisezielen der Welt – und sind zugleich meine ganz persönlichen Highlights.
Unser Spezialisten-Team Malediven
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Nirgendwo auf der Welt ist das Wasser klarer, die Strände weisser und das Paradies näher als auf den Malediven.
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Die Traumdestination Malediven bietet türkisblaues Meer, wunderschöne Sandstrände und 100% Erholung.
Chantal Gysin
+41 56 556 70 54
Malediven – eine Wunderwelt aus 26 Atollen und über 1200 Inseln und Inselchen, von denen der überwiegende Teil unbewohnt ist.
Isabel Hartmann
+41 56 556 70 15
Schuhe ausziehen, Handy ausschalten - pure Entspannung.
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Das Inselparadies Malediven erstreckt sich auf über 1000 Inseln im Indischen Ozean.
Daniela Meier-Michel
+41 56 556 70 13
Malediven – Tropenparadies im Indischen Ozean.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Das Tropenparadies der Malediven ist umringt von warmen Gewässern.
Manuela Kälin
+41 56 556 70 34
Die Malediven sind ein wunderschöner Fleck auf dieser Erde inmitten des Indischen Ozeans.
Silvie Heiniger
+41 44 800 18 02
Träumen Sie von Sonne, Sandstränden und einem türkisblauen Meer?
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Die Malediven sind ein wahres Paradies für Strand- und Tauchliebhaber.
Lisa Faoro
+41 44 800 18 03
Maruḩabaa auf dem Inselarchipel Malediven!
Unser Spezialisten-Team Mauritius
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Bereits vier Mal habe ich diese faszinierende Insel im Indischen Ozean besucht – und ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Reise.
Martina Schneider
+41 62 865 67 11
Badeferien in Mauritius bedeuten Erholung pur – und die Möglichkeit, jederzeit spannende Ausflüge zu unternehmen.
Yvonne van den Bos
+41 61 833 03 90
Tolle Sandstrände, Hotels mit hohem Standard, spannende Ausflugsmöglichkeiten und eine freundliche multikulturelle Bevölkerung begeistern Mauritius-Reisende.
Ulrike Wacker
+41 56 556 70 59
Mauritius begeistert mit schönen langen Sandstränden, türkisfarbenem Meer, einer ursprünglichen Bergwelt wie dem Morne le Brabant, freundlichen Menschen und einer hochstehenden Hotellerie.
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Das im Indischen Ozean gelegene Mauritius überzeugt mit allem, was es für einen Traumurlaub am Meer braucht: weisse Sandstrände, Top-Hotels, hervorragende Kulinarik, gastfreundliche Einheimische und abwechslungsreiche Ausflüge.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Mauritius ist eine farbenfrohe Welt und ein funkelndes Juwel mit fantastischer Natur und abwechslungsreicher Landschaft und gastfreundlichen Einheimischen.
Karin Ploner
+41 56 556 70 23
Mauritius ist für mich eine Traumdestination.
Manuela Kälin
+41 56 556 70 34
Mauritius liegt im Indischen Ozean und ist für mich eine traumhaft schöne Destination, die eine tolle Kombination aus Aktivferien und Badeferien bietet.
Martina Kamber
+41 56 556 70 69
Mauritius ist ein Paradies aus weissen Sandstränden, grünen Hügeln und glasklarem, türkisblauem Wasser.
Silvie Heiniger
+41 44 800 18 02
Wer Badeurlaub gerne mit Ausflugsmöglichkeiten kombiniert, findet in Mauritius das perfekte Reiseziel.
Unser Spezialisten-Team Neuseeland
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Kia ora – Herzlich willkommen in Neuseeland.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Aotearoa, «Land der langen weissen Wolke», heisst Neuseeland in der Sprache der Maori.
Brigitte Rohner
+41 56 556 70 17
Neuseeland – das sind faszinierende Landschaften, Gletscher, Regenwälder, riesige Farnbäume, zerklüftete Fjorde und wunderschöne Strände.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Neuseeland ist ein Land voller Kontraste und Abenteuer.
Unser Spezialisten-Team Schottland
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Rau, still und voller Magie entfaltet sich Schottland in jedem Augenblick.
Martina Schneider
+41 62 865 67 11
Auf einer Mietwagen-Rundreise durch Schottland erwarten Sie viele Highlights.
Daniela Meier-Michel
+41 56 556 70 13
Folgen Sie mit dem Mietwagen den Spuren von Harry Potter.
Brigitte Rohner
+41 56 556 70 17
Auf meiner dreiwöchigen Reise durch Schottland habe ich zahlreiche Eindrücke gesammelt und unvergessliche Erlebnisse gemacht.
Seraina Flühmann
+41 56 203 40 03
In den majestätischen Highlands Schottlands entlang der einsamen Single Roads zu fahren, fühlt sich an wie eine Reise durch die unberührte Schönheit der Natur.
Karin Ploner
+41 56 556 70 23
Edinburgh, die kompakte und hügelige Hauptstadt Schottlands, ist ein absolutes Must-See auf Ihrer Schottlandreise.
Dominique Gutzwiller
+41 61 406 91 00
Seit meinem dreimonatigen Sprachaufenthalt im Frühling/Sommer 2003 in Edinburgh habe ich mich in die Hauptstadt und in Schottland verliebt.
Unser Spezialisten-Team Seychellen
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Auf kaum ein anderes Reiseziel dieser Welt treffen Stichworte wie «Garten Eden» oder «Paradies» besser zu als für die Seychellen.
Yvonne van den Bos
+41 61 833 03 90
Das gut ausgebaute Strassennetz ermöglicht die Erkundung der Hauptinsel Mahé mit einem Mietwagen.
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Die Seychellen sind ein wahres Paradies!
Ulrike Wacker
+41 56 556 70 59
Die Seychellen bedeuten für mich in erster Linie für traumhaft entspannende Ferien und Inselhüpfen.
Maribel Hauschild
+41 56 556 70 29
Die Seychellen bieten viel mehr als nur die bekannten Granitfelsen auf La Digue!
Daniela Meier-Michel
+41 56 556 70 13
Seychellen – ein absolutes Traumziel im Indischen Ozean.
Silvie Heiniger
+41 44 800 18 02
Die Seychellen sind ein weiteres Paradies im Indischen Ozean.
Unser Spezialisten-Team Sportreisen
Marco Bolli
+41 56 556 70 38
Head of Sport und Partner.
Marco Nuzzo
+41 56 556 70 41
Seit mehr als 20 Jahren bereise ich mit Golfschlägern im Gepäck die Welt und entdecke dabei immer wieder neue Golfziele.
Sandra Grava
+41 56 556 70 39
Seit meiner Lehrzeit ist die Passion für das Reisen nur grösser geworden.
Sina Krähenmann
+41 44 800 77 65
Reisen hat mich schon immer fasziniert.
Joél Balmer
+41 56 556 70 66
Mein Herz schlägt für das Reisen, den Tourismus und den Sport.
Unser Spezialisten-Team Sportlivereisen
Marco Bolli
+41 56 556 70 38
Head of Sport und Partner.
Sina Krähenmann
+41 44 800 77 65
Reisen hat mich schon immer fasziniert.
Joél Balmer
+41 56 556 70 66
Mein Herz schlägt für das Reisen, den Tourismus und den Sport.
Unser Spezialisten-Team Srilanka
Yvonne van den Bos
+41 61 833 03 90
Sri Lanka bietet eine grossartige Vielfalt kultureller und landschaftlicher Erlebnisse, die sich individuell oder auf geführten Rundreisen erkunden lassen.
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Seit ich Sri Lanka bereist habe, bin ich begeistert von diesem unglaublich vielfältigen Land.
Unser Spezialisten-Team Strandreisen
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Die Inselgruppe Malta im Mittelmeer ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Ich erzähle Ihnen von einem wunderbaren Erlebnis, welches ich während meiner Tauchferien in Ägypten erleben durfte.
Isabel Hartmann
+41 56 556 70 15
Angefangen hat unsere Reise entlang der Algarve in der Nähe von Albufeira, wo ich mich für ein empfehlenswertes 4-Sterne-Hotel entschieden habe - das Hotel Porto Bay Falesia.
Pia Tarchini
+41 56 556 70 44
Ayia Napa ist wohl der bekannteste Ort auf Zypern.
Daniela Meier-Michel
+41 56 556 70 13
Obwohl Kos eher zu einer der bekannten Inseln in Griechenland zählt, beindruckt mich die Insel mit ihrer Ländlichkeit.
Karin Ploner
+41 56 556 70 23
Pula liegt an der Küste der kroatischen Halbinsel Istrien und wir erreichten die Stadt nach etwa zwei Flugstunden.
Manuela Kälin
+41 56 556 70 34
Entspannte warme Ferientage in der Türkei geniessen?
Unser Spezialisten-Team Südamerika
Patrick Meyer
+41 56 556 70 02
Hola!
Marcel Geissberger
+41 56 556 70 18
Südamerika ist wie die Welt auf einem Kontinent zusammengefasst.
Nico Baumgartner
+41 44 800 18 05
Südamerika hat mich mit seiner Ursprünglichkeit, seinem Rhythmus und seiner Farbenpracht tief beeindruckt.
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Kolumbien wird seit Herbst 2023 von Edelweiss ab Zürich mit einer Direktverbindung nach Bogota angeflogen.
Isabel Hartmann
+41 56 556 70 15
Wussten Sie, dass die Fläche Kolumbiens etwa so gross ist wie Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal zusammen?
Maribel Hauschild
+41 56 556 70 29
Lieben Sie die Natur, geschmackvolle Weine und feine Steaks?
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Peru ist wie eine ganze Welt in einem Land.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
In Südamerika stehen Ihnen dreizehn Länder zur Auswahl, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Bolivien wartet mit dem riesigen Salzsee Salar de Uyuni auf, während sich in Chile die unendliche Atacama-Wüste …
Céline Schenk
+41 56 556 70 64
Südamerika durfte ich auf meiner Weltreise während rund eineinhalb Monaten kennenlernen.
Sara Siegrist
+41 56 556 70 12
Südamerika begeistert mich vor allem durch seine grossen Gegensätze.
Nadja Arévalo
+41 44 800 1 804
Südamerika ist ein Kontinent voller Abenteuer und lebendiger Entdeckungen.
Unser Spezialisten-Team Südsee
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Reisen Sie in ein wahres Paradies – Französisch-Polynesien.
Pia Tarchini
+41 56 556 70 44
Französisch-Polynesien – das sind die Perlen am anderen Ende der Welt.
Nadine Hauser
+41 56 556 70 16
Die Südsee ist ein wahr gewordener Insel-Traum, der Sehnsucht nach Traumstränden, türkisfarbenen Lagunen und unbeschwerten Stunden weckt – und stillt.
Unser Spezialisten-Team Trainingslagerreisen
Marco Bolli
+41 56 556 70 38
Head of Sport und Partner.
Unser Spezialisten-Team Zentralamerika
Anita Bagdasarjanz
+41 56 556 70 22
Costa Rica ist ein Paradies für Naturerlebnisse.
Doris Durrer
+41 56 556 70 43
Wer einmal in Costa Rica war, der kennt den Ausdruck "Pura Vida".
Maribel Hauschild
+41 56 556 70 29
Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die Welt der Mayas, Olmeken und Azteken!
Tina Kraft
+41 44 800 80 77
Pura Vida – die Mühlen in Costa Rica mahlen definitiv langsamer, ideal, um zu entschleunigen und dem Alltagsstress zu entfliehen.