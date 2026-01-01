Beschreibung

Lage Das Nengone Village liegt im Süden der Insel, am Rande einer der schönsten Buchten mit weissem Sand, inmitten von Kokospalmen und Säulenkiefern. Es liegt rund 30 Fahrminuten vom Insel-Flughafen entfernt.

Angebot Das Village verfügt über ein Restaurant und einen Swimmingpool mit einem Pooldeck und Sonnenliegen. Zum Hotel gehört zudem ein schöner Strandabschnitt mit einer traumhaften Lagune, welche sich zum Schnorcheln anbietet.