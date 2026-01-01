Hotel Nengone Village
Tadine Maré
Beschreibung
Lage
Das Nengone Village liegt im Süden der Insel, am Rande einer der schönsten Buchten mit weissem Sand, inmitten von Kokospalmen und Säulenkiefern. Es liegt rund 30 Fahrminuten vom Insel-Flughafen entfernt.
Angebot
Das Village verfügt über ein Restaurant und einen Swimmingpool mit einem Pooldeck und Sonnenliegen. Zum Hotel gehört zudem ein schöner Strandabschnitt mit einer traumhaften Lagune, welche sich zum Schnorcheln anbietet.
Zimmer
Die 33 Bungalows und Villen sind modern und mit den üblichen Annehmlichkeiten, wie einer Klimaanlage, einem Fernseher, einem Safe, und einer möblierten Terrasse ausgestattet. Die Bungalows Vue Jardin und Vue Mer haben zusätzlich einen Kühlschrank. Die Bungalow Grand Confort verfügen über ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Die Villa mit 2 Schlafzimmern und einem Wohnzimmer verfügt zudem noch über eine Küchenzeile.
Preis auf Anfrage
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