Fiji Schiffsreisen vom Spezialisten
Ein Inselparadies entdecken
Yasawa Island Resort
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Yasawa Island
Das Yasawa Island Resort lädt zum Träumen ein und ist bestens für einen Aufenthalt in der schönen Yasawa-Inselgruppe...
Likuliku Lagoon Resort
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Malolo
Das Luxusresort befindet sich auf der Mamanuca- Insel Malolo, rund 25 km von der Hauptinsel Vitu Levu entfernt und...
InterContinental Fiji Golf Resort & Spa
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Natadola
Das Resort ist an der Bucht von Natadola gelegen. Zum Flughafen ist es ungefähr eine Stunde Fahrt.
Royal Davui Island Resort
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Beqa
Das Resort kann per Helikopter in 35 Minuten vom Nadi Flughafen oder nach einem Inlandsflug oder Strassentransfer...
Vomo Island Resort
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Vomo
Das Vomo Island Resort befindet sich auf der 87 Hektar grossen Insel Vomo, westlich der Hauptinsel Viti Levus. Vom...
Kokomo Island Resort
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Kadavu
Das Kokomo Island Resort liegt in einem der schönsten Tauchgebiete Fijis, nahe Kadavu südlich von Viti Levu. Die...
Savasi Island Resort
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Savusavu
Das Savasi Island Resort liegt auf einer vorgelagerten Insel vor Vanua Levu und ist über eine Brücke erreichbar. Fiji...
COMO Laucala Island
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Taveuni
Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände...
Navutu Stars Resort
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Yaqeta Island
Das Navutu Stars Resort liegt auf der nahezu unberührten Insel Yaqeta in der Yasawa Inselgruppe. Der Bootstransfer ab...
Six Senses Hotel Resort & Spa Fiji
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Malolo
Das Six Senses Hotel Resort & Spa ist das neueste Hotel in Fiji und den üblichen Standards der Six Senses Hotels...
Jean-Michel Cousteau Fiji Resort
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Savusavu
Das Resort liegt an der Savusavu Bay im Süden von Vanua Levu. Fiji Link fliegt täglich von Nadi nach Savusavu, von wo...
Tokoriki Island Resort
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Tokoriki
Das Tokoriki Island Resort liegt auf der gleichnamigen Insel in der Mamanuca Inselgruppe, rund 1 Stunden per Boot von...
Matamanoa Island Resort
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Matamanoa
Matamanoa Island liegt in der Inselgruppe der Mamanucas, 30 km westlich vom Flughafen Nadi. Durch den traumhaften...
Matangi Island Resort
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Taveuni
Am Flughafen Matei auf Taveuni, welcher ab Nadi in rund 1.5 Stunden angeflogen wird, werden Sie erwartet und in rund...
The Pearl Resort & Spa
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Pacific Harbour
Das Pearl Resort and Spa liegt im Süden von Viti Levu in Pacific Harbour, welcher bekannt ist für viele Aktivitäten....
Volivoli Beach Resort
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Rakiraki
Das Resort liegt im Norden der Insel Viti Levu, unweit des Ortes Rakiraki. Direkt vor dem Resort befinden sich die...
Castaway Island Resort
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Castaway
Das Castaway Island Resort liegt rund 30 Kilometer westlich vom Flughafen Nadi, direkt an einem kleinen Riff. Die...
Matava Eco Resort
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Kadavu
Nach dem 40-minütigen Linienflug von Nadi nach Kadavu werden Sie am Flughafen abgeholt und in rund fünf Minuten...
First Landing Beach Resort & Villas
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Lautoka
Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an...
Barefoot Manta Island
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Drawaqa Island
Barefoot Manta Island liegt auf den südlichen Yasawa-Inseln. Die atemberaubenden Korallengärten, direkt vor der Küste...
Port Denarau
Die M.V. Fiji Princess mit nur 32 Kabinen kann Buchten und Inseln ansteuern, welche mit grösseren Schiffen unmöglich...
Die Fijis auf dem Wasser erleben
Bootstouren und Kreuzfahrten
Lernen Sie ein Inselparadies abseits des Massentourismus kennen und beginnen Sie Ihre Reise auf Viti Levu, der Hauptinsel der Fidschi-Gruppe. Besuchen Sie die nördlichen und südlichen Yasawa-Inseln oder begeben Sie sich auf die Mamanuca-Inseln, einem traumhaften Garten Eden. Schiffsreisen auf Fiji eröffnen Ihnen unvergessene Horizonte und einmalige Eindrücke!
Yachtfahrten auf Fidschi
Kleine Yachten und Katamarane bieten Ihnen einen ganz besonderen Reiz. Sie erleben das Schaukeln der Wellen und nehmen an Bord Ihr Frühstück mit der Nase im Wind ein. So erleben Sie Regionen, an denen Sie keiner Menschenseele begegnen und können völlig ungestört am Strand entlang spazieren.
Von Fidschi nach Neuseeland
Wollen Sie noch mehr und das Paradies auf Fidschi mit dem bunten Treiben in Auckland verbinden? Dann kombinieren Sie doch eine Neuseeland Rundreise mit Ihrem Aufenthalt auf den Fidschi-Inseln. Oder steuern Sie noch die anderen Inselstaaten von Französisch-Polynesien oder Tonga an. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen das Erleben zahlreicher traumhafter Perlen der Südsee!
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