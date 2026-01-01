Lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen

Traumhafte Routen

Die meisten Routen beginnen in der Hauptstadt Papeete auf Tahiti. Erste Anlaufstelle ist Huahine, ein paradiesisches Atoll im Pazifik, das aus zwei Vulkaninseln besteht und von einem Korallenriff umgeben ist. Die Route führt weiter über die begehrte Insel Bora Bora, welche ihren Gästen traumhafte Resorts am mit Palmen gesäumten, weissen Strand vor türkisfarbenem Wasser anbietet. Weiter geht es zu den herausragenden bewaldeten Vulkanbergen der Insel Moorea.

Segeln im Pazifik

Nutzen Sie statt eines grossen Kreuzfahrtschiffs ein kleines Segelschiff oder einen Katamaran für unvergessliche Schiffsreisen durch Französisch-Polynesien. Yachtcharter vermieten ihre Schiffe auch an Privatpersonen und stellen bei Bedarf sogar einen Kapitän. Die Ferien an Deck einer eigenen Yacht geniessen und von springenden Delfinen begleitet werden – ein ganz besonderes Erlebnis.

Reisen auf dem Frachtschiff

Ein Highlight der anderen Art ist eine Südsee-Reise auf einem Frachtschiff. Die Aranui 5 versorgt die Inseln mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern und nimmt dabei auch Passagiere mit an Bord. Diese Art zu reisen ist zwar weniger luxuriös, man hat jedoch die einmalige Chance, die polynesische Gastlichkeit kennenzulernen und dabei neue Bekanntschaften zu schliessen.