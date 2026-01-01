Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Efate Island, Vanuatu

Vanuatu Hotels vom Spezialisten

Traumhafte Hotels und Resorts im Inselreich

Kommen Sie nach Vanuatu, geniessen Sie melanesische Gastfreundschaft kombiniert mit kulinarischen Genüssen aus Meeresfrüchten und frisch gefangenem Fisch und lassen Sie sich von ruhigen Wellen in andere Welten entführen. So ist Vanuatu, dessen Unterkünfte von Luxusresorts wie dem „The Havannah“ auf Efate und dem auf einer Privatinsel gelegenen „Ratua Island Resort“ bis hin zu Bambushütten auf abgelegenen Inseln reichen. Hotels auf Vanuatu sind etwas ganz Besonderes, liegen sie doch weit weg vom Massentourismus.

Nirgends kommen Sie dem Traum von der Südsee näher wie hier, wo Ruhesuchende und Paare auf Hochzeitsreise besonders gut aufgehoben sind! Fragen Sie unsere Spezialisten. Wir empfehlen Ihnen eine Kombination mehrerer Inseln Vanuatus, auf denen Sie den unterschiedlichen Landschaften und Kulturen am besten begegnen können.

Hotels nach Regionen

Efate
Espiritu Santo
Tanna

Bungalows und Resorts

Viele Hotels in Vanuatu befinden sich direkt an malerischen, palmengesäumten Traumstränden, oft mit eigenem Strandabschnitt. Daneben werden viele Aktivitäten angeboten: Im Iririki Island Resort erleben Sie abends ein Beach Barbecue und eine Feuershow am Strand. Die meisten Anlagen verfügen über Pools und bieten Veloverleih, Kajaks, Tennisplätze oder Ausrüstungen zum Schnorcheln. Egal, ob Sie einen einfachen Bungalow oder ein luxuriöses Resort suchen, unsere Spezialisten finden gemeinsam mit Ihnen die passende Unterkunft auf Vanuatu!

Flitterwochen Vanuatu

Verbringen Sie Ihren Honeymoon in romantischen Hotels und Resorts

Schnorcheln und Tauchen

Wunderschöne Spots wie den „Million Dollar Point“ entdecken

Vanuatu Vulkane

Bei Ferien auf Vanuatu erleben Sie die eindrucksvollen Vulkane des Inselstaates

Reiseinformationen

Tipps zur Einreise, Reisezeit und viele nützliche Länderinformationen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren