Vanuatu Hotels vom Spezialisten
Traumhafte Hotels und Resorts im Inselreich
Bungalows und Resorts
Viele Hotels in Vanuatu befinden sich direkt an malerischen, palmengesäumten Traumstränden, oft mit eigenem Strandabschnitt. Daneben werden viele Aktivitäten angeboten: Im Iririki Island Resort erleben Sie abends ein Beach Barbecue und eine Feuershow am Strand. Die meisten Anlagen verfügen über Pools und bieten Veloverleih, Kajaks, Tennisplätze oder Ausrüstungen zum Schnorcheln. Egal, ob Sie einen einfachen Bungalow oder ein luxuriöses Resort suchen, unsere Spezialisten finden gemeinsam mit Ihnen die passende Unterkunft auf Vanuatu!
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