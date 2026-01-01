Tauchen auf den Fijis
Faszinierende Unterwasserwelt
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Shark Dive oder doch auf den Spuren von Nemo
Tauchspots mit besonderem Flair
Ein unvergessliches Erlebnis für jeden Taucher bietet sich Ihnen in Pacific Harbours, wo Sie beim Shark Dive zeigen können, wie mutig Sie sind. Erfahrene Taucher, die schon häufig gemeinsam mit Haien getaucht sind, begleiten Sie auf Ihrem Tauchgang, bei dem Sie zum Beispiel auf Zitronenhaie, Riffhaie und auch Tigerhaie treffen. Auch wenn Ihnen während des Tauchabenteuers mit Haien eher mulmig zumute sein wird, ist diese einzigartige Möglichkeit, Haien sehr nah zu kommen, etwas ganz Besonderes und ein absolutes Highlight in Ihren Tauchferien.
Die Fiji-Inseln – Tauchvergnügen für alle
Um auf den Fiji-Inseln eine wundervolle Zeit beim Tauchen zu verbringen, müssen Sie nicht sonderlich erfahren sein. Denn im Bereich dieser herrlichen Inseln finden auch Anfänger zahlreiche ansprechende Tauchspots, an denen sie unter Wasser viele spektakuläre Beobachtungen machen können. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel die ruhig gelegene Beqa Lagoon, in deren Umgebung Sie viele Tauchschulen finden, welche auch Schnupperkurse anbieten. Aufgrund ihrer sanften Beschaffenheit ist diese Lagune ausserdem ein beliebtes Gebiet zum Schnorcheln. Wenn Sie auf den Fijis schnorcheln möchten, sind Sie aber auch vor Vanu Levu oder am Rainbow Reef sehr gut aufgehoben.
Schnorcheln in einer herrlichen Umgebung
Wenn Sie auf den Spuren von Nemo aus dem gleichnamigen Kinderfilm wandeln möchten, ist ein Besuch des wunderschönen Rainbow Reef genau das Richtige für Sie. Aber auch rund um Rakiraki und in der Nähe von Yasawa und der Mamanuca Inseln finden Sie Tauchreviere, die verdeutlichen, warum die Fiji-Inseln einen derart guten Ruf als Tauchdestination geniessen. Freuen Sie sich auf eine Unterwasserwelt der Extraklasse, in der Sie bei jedem Tauchgang andere eindrucksvolle Fische und Meeresbewohner entdecken!
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