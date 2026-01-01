Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Schnorcheln und Tauchen, Fiji

Tauchen auf den Fijis

Faszinierende Unterwasserwelt

Viti Levu, eine der beiden Hauptinseln der Fijis, wird von erfahrenen Tauchern als eines der interessantesten Tauchreviere dieser Erde beschrieben. Das liegt vor allem an dem weitläufigen Weichkorallengebiet, das sich rund um die Insel erstreckt. Da Sie im Umfeld der Fijis noch zahlreiche andere herrliche Tauchgebiete finden, sind Sie insbesondere als aktiver Taucher auf diesen traumhaften Inseln an der richtigen Adresse. Egal, ob Sie vor Taveuni oder in der bei Vanu Levu gelegenen Somosomo Strasse tauchen, die Unterwasserwelt vor den Fiji-Inseln ist an vielen Stellen spektakulär.

Wenn Sie sich selbst von der Schönheit der Korallenriffe vor den Fiji-Inseln überzeugen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für Reisen in diesen faszinierenden Teil der Welt kontaktieren.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Shark Dive oder doch auf den Spuren von Nemo

Tauchspots mit besonderem Flair 

Ein unvergessliches Erlebnis für jeden Taucher bietet sich Ihnen in Pacific Harbours, wo Sie beim Shark Dive zeigen können, wie mutig Sie sind. Erfahrene Taucher, die schon häufig gemeinsam mit Haien getaucht sind, begleiten Sie auf Ihrem Tauchgang, bei dem Sie zum Beispiel auf Zitronenhaie, Riffhaie und auch Tigerhaie treffen. Auch wenn Ihnen während des Tauchabenteuers mit Haien eher mulmig zumute sein wird, ist diese einzigartige Möglichkeit, Haien sehr nah zu kommen, etwas ganz Besonderes und ein absolutes Highlight in Ihren Tauchferien.

Die Fiji-Inseln – Tauchvergnügen für alle

Um auf den Fiji-Inseln eine wundervolle Zeit beim Tauchen zu verbringen, müssen Sie nicht sonderlich erfahren sein. Denn im Bereich dieser herrlichen Inseln finden auch Anfänger zahlreiche ansprechende Tauchspots, an denen sie unter Wasser viele spektakuläre Beobachtungen machen können. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel die ruhig gelegene Beqa Lagoon, in deren Umgebung Sie viele Tauchschulen finden, welche auch Schnupperkurse anbieten. Aufgrund ihrer sanften Beschaffenheit ist diese Lagune ausserdem ein beliebtes Gebiet zum Schnorcheln. Wenn Sie auf den Fijis schnorcheln möchten, sind Sie aber auch vor Vanu Levu oder am Rainbow Reef sehr gut aufgehoben.

Schnorcheln in einer herrlichen Umgebung 

Wenn Sie auf den Spuren von Nemo aus dem gleichnamigen Kinderfilm wandeln möchten, ist ein Besuch des wunderschönen Rainbow Reef genau das Richtige für Sie. Aber auch rund um Rakiraki und in der Nähe von Yasawa und der Mamanuca Inseln finden Sie Tauchreviere, die verdeutlichen, warum die Fiji-Inseln einen derart guten Ruf als Tauchdestination geniessen. Freuen Sie sich auf eine Unterwasserwelt der Extraklasse, in der Sie bei jedem Tauchgang andere eindrucksvolle Fische und Meeresbewohner entdecken!

Aktivferien auf Fiji

Alle Angebote für actionreiche und abenteuerliche Reisen

Fiji Flitterwochen

Erleben Sie romantische Flitterwochen auf Fiji

Tauchen und Schnorcheln

Die bunte Unterwasserwelt von Fiji entdecken

Reiseinformationen

Alle Infos über Land, Einreise und das Klima auf Fiji

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren