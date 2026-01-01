Smaragdfarbene Lagunen, Buckelwale und einsame Strände

Einzigartige Ferien in der Südsee verbringen

Die parlamentarische Monarchie Tonga besteht aus den drei grossen Inselgruppen Ha'apai, Tongatapu und Vava'u. Erst im Jahr 2014 entstand in dem Archipel eine weitere Insel nach einem Vulkanausbruch unter Wasser. Insgesamt sind es 172 Eilande, die südlich von Samoa und nördlich von Neuseeland liegen. Direkt am Sandstrand von Ha'atafu können Sie im seichten, warmen Wasser surfen, tauchen, schnorcheln oder an einer Walbeobachtungstour teilnehmen.

Die meisten Einwohner des polynesischen Königreiches leben auf der Hauptinsel, auf der auch die Hauptstadt Nuku'Alofa liegt. Hier wird hauptsächlich der Landwirtschaft nachgegangen. Für Tonga Ferien sind die Eilande Ha'apai und Vava'u unter Reisenden beliebt.

Mit Herz und Tradition – königliche Inseln unter Palmen

Tonga ist die älteste Monarchie von Polynesien. Sie besteht seit knapp 1'000 Jahren und wurde erst im frühen 17. Jahrhundert von den Europäern entdeckt. Lange galten die Inseln als Vorreiter im Südpazifik. Ein Grossteil der Einwohner lebt heutzutage nach wie vor gemäss den alten, überlieferten Bräuchen. Auch die Traditionen vergangener Zeiten haben bis heute überlebt und prägen die Kultur auf Tonga. Trotzdem müssen Reisende in dem beliebten Südseeparadies weder auf Strom, noch auf eine funktionierende WLAN-Verbindung bei Rundreisen auf Tonga verzichten.

Ganz im Gegenteil! Die Beach Clubs und Hotels auf Tonga bieten Ihnen den gewohnten Komfort und haben sich den europäischen Vorstellungen angepasst.

Das von Vulkanen geformte Naturparadies in der Südsee entdecken

Smaragdfarbene Lagunen, Buckelwale vor der Küste und menschenleere Strände, dafür stehen Ferien auf Tonga. Die durch mehrere Vulkanausbrüche entstandenen Inseln sind paradiesisch, der Duft einmalig exotisch und die Einwohner gastfreundlich. Verpassen Sie es auf keinen Fall, in Ihren Tonga Ferien das Hinterland zu besuchen. Hier versteckt sich einer der schönsten Orte des Archipels. Gemeint ist der Mount Talau Nationalpark.

Hier leben seltene Reptilien- und Vogelarten inmitten des dichten Regenwalds. Links und rechts der Pfade wachsen zahlreiche exotische Pflanzen. Auf der Insel Eua finden Abenteuerlustige und Naturliebhaber geheimnisvolle Höhlen zum Entdecken, schroffe Felsenriesen und steile Hänge mit beeindruckender Vegetation.

Breites Freizeit- und Sportangebot: Auf Tonga kommt nie Langeweile auf

Ein Ferientag auf Tonga kann damit beginnen, dass Sie, den azurblauen Pazifik als traumhafte Hintergrundkulisse, mit einem leckeren Frühstück in den Tag starten. Weiter geht es mit Wellenreiten, einem Segeltörn oder sportlich mit dem Kajak über die Südsee. Wer Abwechslung sucht, macht eine Trekking- oder Wandertour durch die paradiesische Natur. Beliebte Ziele sind die Vulkankrater auf Tafai oder der Insel Kao. Letztere ist zwar klein, aber ihr Vulkan ragt 1'000 Meter in den strahlend blauen Himmel über dem Eiland. Darüber freuen sich nicht nur Kletterfreunde und Abenteurer!