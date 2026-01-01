Tonga Reisen vom Spezialisten
Der Ort, an dem die Zeit beginnt
Smaragdfarbene Lagunen, Buckelwale und einsame Strände
Einzigartige Ferien in der Südsee verbringen
Die parlamentarische Monarchie Tonga besteht aus den drei grossen Inselgruppen Ha'apai, Tongatapu und Vava'u. Erst im Jahr 2014 entstand in dem Archipel eine weitere Insel nach einem Vulkanausbruch unter Wasser. Insgesamt sind es 172 Eilande, die südlich von Samoa und nördlich von Neuseeland liegen. Direkt am Sandstrand von Ha'atafu können Sie im seichten, warmen Wasser surfen, tauchen, schnorcheln oder an einer Walbeobachtungstour teilnehmen.
Die meisten Einwohner des polynesischen Königreiches leben auf der Hauptinsel, auf der auch die Hauptstadt Nuku'Alofa liegt. Hier wird hauptsächlich der Landwirtschaft nachgegangen. Für Tonga Ferien sind die Eilande Ha'apai und Vava'u unter Reisenden beliebt.
Mit Herz und Tradition – königliche Inseln unter Palmen
Tonga ist die älteste Monarchie von Polynesien. Sie besteht seit knapp 1'000 Jahren und wurde erst im frühen 17. Jahrhundert von den Europäern entdeckt. Lange galten die Inseln als Vorreiter im Südpazifik. Ein Grossteil der Einwohner lebt heutzutage nach wie vor gemäss den alten, überlieferten Bräuchen. Auch die Traditionen vergangener Zeiten haben bis heute überlebt und prägen die Kultur auf Tonga. Trotzdem müssen Reisende in dem beliebten Südseeparadies weder auf Strom, noch auf eine funktionierende WLAN-Verbindung bei Rundreisen auf Tonga verzichten.
Ganz im Gegenteil! Die Beach Clubs und Hotels auf Tonga bieten Ihnen den gewohnten Komfort und haben sich den europäischen Vorstellungen angepasst.
Das von Vulkanen geformte Naturparadies in der Südsee entdecken
Smaragdfarbene Lagunen, Buckelwale vor der Küste und menschenleere Strände, dafür stehen Ferien auf Tonga. Die durch mehrere Vulkanausbrüche entstandenen Inseln sind paradiesisch, der Duft einmalig exotisch und die Einwohner gastfreundlich. Verpassen Sie es auf keinen Fall, in Ihren Tonga Ferien das Hinterland zu besuchen. Hier versteckt sich einer der schönsten Orte des Archipels. Gemeint ist der Mount Talau Nationalpark.
Hier leben seltene Reptilien- und Vogelarten inmitten des dichten Regenwalds. Links und rechts der Pfade wachsen zahlreiche exotische Pflanzen. Auf der Insel Eua finden Abenteuerlustige und Naturliebhaber geheimnisvolle Höhlen zum Entdecken, schroffe Felsenriesen und steile Hänge mit beeindruckender Vegetation.
Breites Freizeit- und Sportangebot: Auf Tonga kommt nie Langeweile auf
Ein Ferientag auf Tonga kann damit beginnen, dass Sie, den azurblauen Pazifik als traumhafte Hintergrundkulisse, mit einem leckeren Frühstück in den Tag starten. Weiter geht es mit Wellenreiten, einem Segeltörn oder sportlich mit dem Kajak über die Südsee. Wer Abwechslung sucht, macht eine Trekking- oder Wandertour durch die paradiesische Natur. Beliebte Ziele sind die Vulkankrater auf Tafai oder der Insel Kao. Letztere ist zwar klein, aber ihr Vulkan ragt 1'000 Meter in den strahlend blauen Himmel über dem Eiland. Darüber freuen sich nicht nur Kletterfreunde und Abenteurer!
Walbeobachtungen
Die jährliche Wanderschaft
Die Tausende von Kilometern legen sie meistens auf den gleichen Routen zurück. Dabei wandern sie bevorzugt entlang der Küsten. Sie sind schnelle Schwimmer, die mit bis zu 25 km/h unterwegs sein können. Die Tonga-Buckelwale kommen also vermutlich öfter in die Gewässer um das schöne tropische Inselreich. Wer nach Tonga reisen möchte, hat die Möglichkeit, entspannenden Badeurlaub mit anregenden und unvergesslichen Naturerlebnissen zu kombinieren. Unsere erfahrenen Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Umsetzung Ihrer Südsee-Reisewünsche.
Das Königreich, das nie kolonisiert wurde
Tonga ist der einzige Inselstaat der Südsee, der nie unter fremde Herrschaft geriet, und das prägt bis heute: Die Monarchie besteht fort, Traditionen sind lebendig, und der Tourismus ist bewusst klein gehalten. Wer die Südsee ohne Resortkulisse sucht, findet hier eine der ursprünglichsten Varianten.
Die 170 Inseln verteilen sich auf drei Hauptgruppen. Tongatapu im Süden trägt die Hauptstadt Nuku’alofa und die Trilithon-Steinsetzung Ha’amonga ’a Maui. Ha’apai besteht aus flachen Korallenatollen mit kaum Infrastruktur. Vava’u im Norden ist das Segelrevier und das Zentrum für Walbegegnungen.
Von Mai bis Oktober, der Trockenzeit, mit angenehmen 24 bis 27 Grad und geringer Zyklongefahr. Von November bis April ist es feuchter und schwüler; die Zyklonsaison fällt in diese Monate.
Von Juli bis Oktober, wenn Buckelwale zum Kalben in die geschützten Gewässer ziehen. Tonga ist eines der wenigen Länder weltweit, in denen das Schwimmen mit ihnen erlaubt ist – unter strengen Auflagen und nur mit lizenzierten Anbietern.
Vava’u für Walbegegnungen, Segeln und die beste Auswahl an Unterkünften. Ha’apai für Ruhe und einfache Strandbungalows. Tongatapu für Kultur und Geschichte sowie als Ankunftspunkt mit dem internationalen Flughafen.
Über Auckland, Fidschi oder Sydney nach Tongatapu. Innerhalb des Landes verbinden Inlandflüge und Fähren die Inselgruppen. Rechnen Sie mit einem Reisetag für den Transfer nach Vava’u oder Ha’apai.
Schweizer Staatsangehörige erhalten bei der Einreise ein Besuchervisum für bis zu 31 Tage. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein; Rückflugticket und Unterkunftsnachweis können verlangt werden.
Tonga ist ausgesprochen christlich geprägt. Der Sonntag ist gesetzlicher Ruhetag, an dem Geschäfte, Restaurants und Flüge weitgehend stillstehen. Ausserhalb der Resorts ist zurückhaltende Kleidung angebracht, am Strand gehört ein T-Shirt dazu.
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