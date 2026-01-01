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Die Kultur Papua-Neuguineas

Traditionelle Tänze und ausgefallene Kostüme

So farbenfroh geht es auf Papua-Neuguinea zu: An den zahlreichen Festivals können Touristen interessante Tänze, ausgefallene Kostüme und prächtige Körperbemalungen bestaunen. Kein Wunder, dass diese Events häufig schon Monate im Voraus ausgebucht sind. Speziellen Zeremonien wie dem Kalam Festival in Simbal dürfen erst seit Kurzem Touristen beiwohnen. Als Zuschauerin werden Sie Zeugin ganz besonderer Rituale wie der Einweihung von Jungen in die Männlichkeit oder der Zahlung des Brautpreises.

Erleben Sie den traditionellen Lebensstil der zahlreichen Stämme Papua-Neuguineas, dem sprachlich vielfältigsten Land der Welt: Über 800 verschiedene Sprachen werden hier gesprochen. Unsere Reisespezialisten beraten Sie gerne zum kulturellen Abenteuer Papua-Neuguinea.

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Vielfältige Kultur Papua-Neuguineas

An Kulturfestivals teilnehmen und die Rituale erleben

Wer in die Kultur dieses vielseitigen Inselstaats eintauchen will, sollte sich einen Besuch an einem der zahlreichen Festivals nicht entgehen lassen. So treffen sich zum Beispiel an der jährlichen Goroka Cultural Show im Herzen des östlichen Hochlandes über 100 Stämme zu einer einmaligen Darstellung von Kultur, Gesang und Tanz. Die Zuschauer erleben dabei den traditionellen Lebensstil der Dörfer hautnah.

Ureinwohner und Völkergruppen

Papua-Neuguinea ist geprägt von einer Vielzahl traditionsreicher Stämme mit eigener Kultur und Sprache. Von den Stämmen der Huli oder Melpa, die in den Highlands beheimatet sind bis zu den Asaro Mudmen, die mit ihren Masken und mit weissem Schlamm bemalten Körpern eine eindrückliche Performance präsentieren, hat das Land für Kulturinteressierte viel zu bieten. Allein in der Region des Sepik-Rivers mit ihren vielen versteckten Dörfern und Stämmen werden über 250 Sprachen gesprochen und zahlreiche unterschiedliche Kulturen gelebt.

Die Einheimischen paddeln mit dem einfachen Einbaum-Kanu von Dorf zu Dorf – Strassenbau ist hier aufgrund des dichten Regenwaldes nicht möglich. Empfehlenswert ist eine 4-Tagestour auf der «Sepik Spirit», einem grossen Schiff, auf dem man die Highlights des Flusses bequem bereisen kann.

Sprachen von Papua-Neuguinea

Papua-Neuguinea ist das Land mit der grössten sprachlichen Vielfalt der Welt. Die amtlichen Sprachen sind neben dem Englischen, das als Hauptsprache in den Schulen verwendet wird, die Kreolsprachen Tok Pisin und Hiri Motu.

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