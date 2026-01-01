Samoa Reisen vom Spezialisten

Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa

Familie, Respekt und kaum Privatsphäre

Fales nennen sich die traditionellen Häuser der Samoaner: Hier leben grosse Familien zusammen, Wände gibt es keine, Privatsphäre ebenfalls nicht. So etwas wie Eigentum und Privatbesitz kennt man auf Samoa gar nicht. Da mutet es fast seltsam an, dass ein Grossteil der Inseln in Privatbesitz ist. Dennoch werden Sie für den Besuch der ein oder anderen Sehenswürdigkeit zur Kasse gebeten: Die Grundbesitzer verlangen Gebühren, wenn Sie deren Landfläche betreten.

Das sollte Sie bei Ihrer Mietwagenrundreise in Samoa aber nicht verstimmen – geniessen Sie die herrlichen Südseestrände und unternehmen Sie Wanderungen in den bezaubernden Wäldern der Inseln!

Übrigens nennen die Samoaner ihr Land Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa und haben mit Fa'a Samoa sogar einen eigenen Begriff für ihre Lebensweise.

Höhlensysteme, Nationalparks, herrliche Hotels und Resorts

Samoa mit Kindern ist ein Traum – Neugier und der Drang zu körperlicher Bewegung sind genau das, was Samoa als Feriendestination so interessant macht! Die Inseln laden zu Erkundungstouren ein: Wälder wollen erwandert, Lavafelder bei einem Spaziergang bewundert werden. Savai'i und Upolu locken mit Höhlen, und natürlich sind die komfortablen Resorts der Inseln für Flitterwochen und Hochzeitsreisen prädestiniert. Sie werden hier eine unvergessliche Zeit verbringen. Sogar Wassersportler und -sportlerinnen kommen garantiert auf ihre Kosten.

Unabhängiger Staat Samoa im Nordosten von Fiji

Die grössten Inseln Samoas sind mit 1'708 Quadratkilometern und 1'118 Quadratkilometern Landfläche tatsächlich gar nicht so gross. Auf der grössten Insel befindet sich die Hauptstadt Apia mit dem Flughafen – hier reisen Sie aus der Schweiz an. Zu diesen beiden grossen Inseln kommen zwei kleinere bewohnte Inseln, fünf unbewohnte Inseln und eine Ferienanlage auf der Insel Namua, die ansonsten auch unbewohnt ist. Besonders spektakulär sind die meerwasserführenden Höhlen, aber auch der ein oder andere Wasserfall im Wald gehört zu den typischen Touristendestinationen.

Der Mount Matavanu kreierte auf der grössten Insel ein sehenswertes Lavafeld. Chatham Island gehört übrigens nicht zu Samoa, sondern zu Neuseeland. Die Insel ist die grösste der elf im Archipel der Chatham-Inseln, die sich im südwestlichen Pazifik befinden. Unsere Samoa Spezialisten kennen die schönsten Plätze auf Samoa und beraten Sie gerne!