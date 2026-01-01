Kia Orana – Herzlich Willkommen auf den Cook Islands! Lassen Sie sich verzaubern vom Charme dieser wunderbaren Inseln, entspannen Sie Körper, Geist und Seele – hier kann man die Batterien aufladen und mit allen Sinnen geniessen. Hektik und Zeitnot bestehen nicht auf diesen charmanten Polynesischen Inseln. Das ganze Jahr über herrschen angenehme Temperaturen und es gibt viel Sonnenschein. Ein wahres Paradies!



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