Island Hopping Cook Islands (Rarotonga und Aitutaki) ab Rarotonga Flughafen
Island Hopping Cook Islands (Rarotonga und Aitutaki) ab Rarotonga Flughafen
ab CHF 4292.– / pro Person
ab/bis Rarotonga Flughafen
Highlights:
- Muri Lagoon Cruise
- Strand- und Naturerlebnisse auf Rarotonga
- Lagoon Cruise in Aitutaki
- Traumhafte Strände auf Aitutaki
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Rarotonga
Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich. Transfer zum Hotel.
2-4. Tag Rarotonga
Am 2. Tag ist eine Muri Lagoon Cruise vorgesehen. Mit dem Glasbodenboot entdecken Sie die Unterwasserwelt der wunderschönen Muri Lagoon. Rarotonga ist ein wunderbarer Ort, um zu geniessen. Sie können am Strand entspannen oder Ausflüge ins Landesinnere oder aufs Wasser unternehmen.
5. Tag Rarotonga – Aitutaki
Transfer zum Flughafen und Flug von ca. 50 Minuten auf die Insel Aitutaki mit anschliessendem Transfer zum Hotel.
6-7. Tag Aitutaki
Aufenthalt auf der paradiesischen Insel mit dem wunderbaren weissen Sandstrand und dem türkisblauen Wasser. Geniessen Sie eine Lagoon Cruise durch die kleinen Inseln und nach One Foot Island.
8. Tag Aitutaki – Rarotonga
Transfer zum Flughafen und Flug nach Rarotonga. Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.
Rundreise 8 Tage ab/bis Rarotonga Flughafen
- Internationaler Flug mit Singapore Airlines ab/bis Zürich
- Transfers ab/bis Flughafen Rarotonga und Aitutaki
- Retourflug Rarotonga-Aitutaki
- 4 Übernachtungen auf Rarotonga
- 3 Übernachtungen auf Aitutaki
- Täglich Frühstück
- Muri Lagoon Cruise (Rarotonga)
- Lagoon / One Foot Island Cruise (Aitutaki)
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Nicht erwähnte Aktivitäten und Ausflüge
- Dieses Reiseprogramm ist ein von uns zusammengestelltes Angebot und kann individuell Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 4292.– / pro Person