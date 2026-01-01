Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen

Island Hopping Cook Islands (Rarotonga und Aitutaki) ab Rarotonga Flughafen

Kia Orana – Herzlich Willkommen auf den Cook Islands! Lassen Sie sich verzaubern vom Charme dieser wunderbaren Inseln, entspannen Sie Körper, Geist und Seele – hier kann man die Batterien aufladen und mit allen Sinnen geniessen. Hektik und Zeitnot bestehen nicht auf diesen charmanten Polynesischen Inseln. Das ganze Jahr über herrschen angenehme Temperaturen und es gibt viel Sonnenschein. Ein wahres Paradies!

Reisedaten
Täglich
Island Hopping Cook Islands (Rarotonga und Aitutaki) ab Rarotonga Flughafen
ab CHF 4292.– / pro Person
ab/bis Rarotonga Flughafen
Highlights:
- Muri Lagoon Cruise
- Strand- und Naturerlebnisse auf Rarotonga
- Lagoon Cruise in Aitutaki
- Traumhafte Strände auf Aitutaki
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Rarotonga

Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich. Transfer zum Hotel.

2-4. Tag Rarotonga

Am 2. Tag ist eine Muri Lagoon Cruise vorgesehen. Mit dem Glasbodenboot entdecken Sie die Unterwasserwelt der wunderschönen Muri Lagoon. Rarotonga ist ein wunderbarer Ort, um zu geniessen. Sie können am Strand entspannen oder Ausflüge ins Landesinnere oder aufs Wasser unternehmen.

5. Tag Rarotonga – Aitutaki

Transfer zum Flughafen und Flug von ca. 50 Minuten auf die Insel Aitutaki mit anschliessendem Transfer zum Hotel.

6-7. Tag Aitutaki

Aufenthalt auf der paradiesischen Insel mit dem wunderbaren weissen Sandstrand und dem türkisblauen Wasser. Geniessen Sie eine Lagoon Cruise durch die kleinen Inseln und nach One Foot Island.

8. Tag Aitutaki – Rarotonga

Transfer zum Flughafen und Flug nach Rarotonga. Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.

Rundreise 8 Tage ab/bis Rarotonga Flughafen
Im Preis inbegriffen
  • Internationaler Flug mit Singapore Airlines ab/bis Zürich
  • Transfers ab/bis Flughafen Rarotonga und Aitutaki
  • Retourflug Rarotonga-Aitutaki
  • 4 Übernachtungen auf Rarotonga
  • 3 Übernachtungen auf Aitutaki
  • Täglich Frühstück
  • Muri Lagoon Cruise (Rarotonga)
  • Lagoon / One Foot Island Cruise (Aitutaki)
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
  • Nicht erwähnte Aktivitäten und Ausflüge
Hinweise
  • Dieses Reiseprogramm ist ein von uns zusammengestelltes Angebot und kann individuell Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 4292.– / pro Person

Ähnliche Reisen