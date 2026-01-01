Aufregende und bunte Welt unter Wasser

Bei den Neukaledonien Reisen handelt es sich häufig um Tauchferien. Der Standard bei den Tauchgängen und bei der dazugehörenden Ausrüstung ist auf Neukaledonien sehr hoch und kann mit dem aus Europa verglichen werden. Selbstverständlich werden auch Schnupperkurse angeboten. Mit der Hilfe eines erfahrenen Lehrers können auch Sie schon bald die aufregende Unterwasserwelt erleben und erkunden. Auf Neukaledonien stehen Ihnen insgesamt 17 Basen für Tauchgänge zur Auswahl.

Eine Vielzahl der Feriengäste entscheidet sich für jene bei Noumea. Hier können Sie ideal die Welt unter Wasser der Südsee erleben und bestaunen. Das Tabou Riff sollte bei Neukaledonien Ferien ebenfalls besichtigt werden.