Tauchen in Neukaledonien
Einmalige Unterwasserwelt
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ein Paradies für Taucher
Aufregende und bunte Welt unter Wasser
Bei den Neukaledonien Reisen handelt es sich häufig um Tauchferien. Der Standard bei den Tauchgängen und bei der dazugehörenden Ausrüstung ist auf Neukaledonien sehr hoch und kann mit dem aus Europa verglichen werden. Selbstverständlich werden auch Schnupperkurse angeboten. Mit der Hilfe eines erfahrenen Lehrers können auch Sie schon bald die aufregende Unterwasserwelt erleben und erkunden. Auf Neukaledonien stehen Ihnen insgesamt 17 Basen für Tauchgänge zur Auswahl.
Eine Vielzahl der Feriengäste entscheidet sich für jene bei Noumea. Hier können Sie ideal die Welt unter Wasser der Südsee erleben und bestaunen. Das Tabou Riff sollte bei Neukaledonien Ferien ebenfalls besichtigt werden.
Versunkene Schiffe und Schätze
Bei den Tauchferien Neukaledonien können Sie auf Entdeckungstour gehen. Sie können sich auf ein kristallklares Wasser verlassen und selbstverständlich werden Ihnen bei den Tauchgängen auch viele Fischschwärme entgegenkommen. Zudem können Sie auch zu den versunkenen Wracks von Schiffen tauchen. Tauchfans sind auf Neukaledonien bestens aufgehoben. Worauf warten Sie also noch? Kontaktieren Sie einfach unsere Reiseexperten und lassen Sie sich ein unverbindliches Ferienangebot erstellen und aushändigen. Das Wrack Toho sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen.
Aufregende Meeresbewohner erleben
Sie streifen über die Korallen und schwimmen direkt neben ihnen vorbei: Schwärme von Mantarochen, Barrakudas oder vielen anderen Fischarten. Diese Tiere werden Sie hautnah erleben und auch sehen können. Es gibt zudem die einzigartige Möglichkeit, Nautilus Marcomphalus beim Aufsteigen zu beobachten. In den Sommermonaten kommt es auch nicht selten vor, dass Sie eine Begegnung mit Buckelwalen haben. Diese Tiere kommen zur Aufzucht jährlich nach Neukaledonien. Fragen Sie in der Tauchschule vor Ort nach den verschiedenen Angeboten zu den Tauchgängen.
Selbstverständlich können Sie sich für solche Fragen oder für die Reisevorbereitungen sehr gerne an unsere Fachexperten wenden. Wir haben mit Sicherheit ein passendes Angebot für Tauchferien Neukaledonien für Sie zur Hand.
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