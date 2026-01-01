Wichtige Tonga Reiseinformationen
Tonga Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Keine Frage, Tonga ist ein überaus aufgeschlossenes und gastfreundliches Land. Selbst Neuankömmlinge werden herzlich aufgenommen und keinesfalls ausgeschlossen. Eine Begrüssung auf Tonga kann unter guten Freunden und Bekannten etwas anders als gewohnt ausfallen, denn ein lautes Atmen ist hier als Begrüssung angedacht. Dabei wird die Nase auf die Wange des anderen gelegt und lautstark ausgeatmet. Auf Tonga werden viele Speisen einfach mit den Händen gegessen. Aus diesem Grund legen die Einwohner von Tonga auf viel Wert auf das Händewaschen.
Wer auf Tonga die Augenbrauen hochzieht, fordert den anderen auf, dass dieser das Gespräch fortführt. Es gibt also einige Dinge, die zu beachten sind. Die Einwohner werden es Ihnen allerdings nicht übel oder gar böse nehmen, wenn Sie einige Verhaltensregeln nicht so gut kennen.
Sie werden sicherlich rasch bemerken, dass auf Tonga an einem Sonntag sozusagen das Leben stillsteht. An den Sonntagen können Sie nicht sonderlich viel erleben, ausser dass die fundamentalistisch christlichen Einwohner in die Kirche gehen. Sämtliche Restaurants haben geschlossen und auf Busse werden Sie ebenfalls vergeblich warten.
Tongaisch ist die Amtssprache auf Tonga. Die Verständigung auf Englisch sollte mit den Einwohnern allerdings kein Problem darstellen. Einige Zeitungen im Land werden ausschliesslich auf Englisch publiziert. Es kann vor Reiseantritt allerdings nicht schaden, wenn Sie sich die wichtigsten Wörter in der Landessprache aneignen. Die Einwohner werden das auf alle Fälle sehr schätzen.
Auf Tonga wird mit dem Pa'anga bezahlt. Die Währung ist an diverse Währungen, wie etwa aus den USA und Australien, gebunden. Alle gängigen Kreditkarten, wie etwas von Visa, MasterCard, Diners Club oder American Express, werden in den Hotels und auch in vielen Restaurants ohne Einschränkungen akzeptiert. Den Einkauf in einem Supermarkt mit einer Kreditkarte zu bezahlen, kann sich auf Tonga schon als problematisch herausstellen. Es ist ratsam, dass Sie ausreichend Bargeld bei Ferien auf Tonga dabei haben. Trinkgelder sind auf Tonga eigentlich nicht vorgesehen.
Die beste Reisezeit für Tonga ist von Mai bis Oktober. Dann ist es weniger regnerisch. Es ist warm, aber nicht zu heiss. Das Meer ist ruhig. Es ist gut für Schwimmen und Tauchen. Viele Leute kommen dann für ihre Ferien nach Tonga.
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