Keine Frage, Tonga ist ein überaus aufgeschlossenes und gastfreundliches Land. Selbst Neuankömmlinge werden herzlich aufgenommen und keinesfalls ausgeschlossen. Eine Begrüssung auf Tonga kann unter guten Freunden und Bekannten etwas anders als gewohnt ausfallen, denn ein lautes Atmen ist hier als Begrüssung angedacht. Dabei wird die Nase auf die Wange des anderen gelegt und lautstark ausgeatmet. Auf Tonga werden viele Speisen einfach mit den Händen gegessen. Aus diesem Grund legen die Einwohner von Tonga auf viel Wert auf das Händewaschen.

Wer auf Tonga die Augenbrauen hochzieht, fordert den anderen auf, dass dieser das Gespräch fortführt. Es gibt also einige Dinge, die zu beachten sind. Die Einwohner werden es Ihnen allerdings nicht übel oder gar böse nehmen, wenn Sie einige Verhaltensregeln nicht so gut kennen.