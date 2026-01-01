Beschreibung

Lage Das luxuriöse Hotel befindet sich an einem schönen Sandstrand im nördlichen Teil der Insel. Etwa 20 Fahrminuten vom Hotel entfernt, befindet sich die Ortschaft Maharepa, wo sich zahlreiche lokale Shops und Cafés befinden.

Angebot Die Gäste können sich in mehreren Restaurants mit frischen und saisonalen Produkten kulinarisch verwöhnen lassen und dabei einen herrlichen Ausblick auf die Lagune geniessen. Das Hotel bietet den Gästen zudem einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum und einen Tennisplatz. Ebenfalls besteht die Gelegenheit, die Insel während einer geführten Tour zu entdecken und zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ausserdem werden Ausflüge in die Lagune zum Schnorcheln und Tauchen organisiert.