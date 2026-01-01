Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
Moorea
Beschreibung
Lage
Das luxuriöse Hotel befindet sich an einem schönen Sandstrand im nördlichen Teil der Insel. Etwa 20 Fahrminuten vom Hotel entfernt, befindet sich die Ortschaft Maharepa, wo sich zahlreiche lokale Shops und Cafés befinden.
Angebot
Die Gäste können sich in mehreren Restaurants mit frischen und saisonalen Produkten kulinarisch verwöhnen lassen und dabei einen herrlichen Ausblick auf die Lagune geniessen. Das Hotel bietet den Gästen zudem einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum und einen Tennisplatz. Ebenfalls besteht die Gelegenheit, die Insel während einer geführten Tour zu entdecken und zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ausserdem werden Ausflüge in die Lagune zum Schnorcheln und Tauchen organisiert.
Zimmer
Alle Bungalows sind im traditionellen polynesischen Stil eingerichtet. Sie verfügen über ein grosszügiges Badezimmer, einen Fernseher, einen grossen Wohnraum und ein geräumiges Schlafzimmer mit einem King-Size-Bett. Von den Bungalows aus geniessen die Gäste einen herrlichen Ausblick auf die Lagune oder den Garten, je nach Kategorie und Lage. Einige der Bungalows sind sogar mit einem eigenen kleinen Swimmingpool ausgestattet. Die Overwater Bungalows offerieren einen Ausblick auf die Insel und die Berge.
Preis auf Anfrage
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