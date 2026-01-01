Fiji Reisen vom Spezialisten
Beste Reisezeit für Ihre Fidschi Ferien
Paradiesische Insellandschaft
Südlicher Pazifik pur
Fijis Hauptinseln sind Vanua Levu und Viti Levu, die beide mit einer atemberaubend schönen Natur gesegnet wurden. Auf diesen beiden Inseln geht es in der Regel sehr lebendig zu und Besucher werden sofort von der guten Laune der Inselbewohner angesteckt. Vor allem in Suva, der Hauptstadt der Fidji-Inseln, gibt es so einiges zu sehen. Denn diese kleine Metropole ist das gesellschaftliche und kulturelle Zentrum der insgesamt 332 Fiji-Inseln, von denen aber nur etwa 110 bewohnt sind.
Fiji Ferien voller Erlebnisse
Wenn Sie sich in Suva, der Hauptstadt der Fiji-Inseln aufhalten, sollten Sie unbedingt das bekannte und beliebte Fiji Museum besuchen. Auf eine interessante Art und Weise wird Ihnen an diesem Ort nämlich die bemerkenswerte Kultur der Region vorgestellt, sodass Sie sich in die Lebenswirklichkeit der Insulaner einfühlen können. Neben den beiden Hauptinseln sind für Besucher in erster Linie die vielen kleinen Resortinseln interessant. Freuen Sie sich auf ansprechende Orte wie Mamanuca oder Yasawa, die Ihnen alles bieten, was eine gelungene Südseereise ausmacht.
Rundreisen – eine individuelle Art, die Fiji-Inseln zu erkunden
Um die vielen sehenswerten Gegenden der Fiji-Inseln zu bereisen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. So sind zum Beispiel Schiffsreisen sehr beliebt, da Sie auf diese Art mehrere Inseln besuchen können. Auf den Fiji-Inseln hat sich mit der Zeit eine eigene Vegetation gebildet, die sich durch einen hohen Artenreichtum auszeichnet. So gibt es sogar Tiere und Pflanzen, die nur in dem Archipel der Fijis vorkommen. Dies betrifft in erster Linie die Tierwelt der Inseln, zu der beispielsweise der einzigartige Fidschi-Kammleguan zählt.
Der sehr dichte Regenwald auf den Fiji-Inseln ist ein attraktives Revier für ausgedehnte Wanderungen, auf denen Sie die Erhabenheit der Natur in diesem Teil der Welt ausgiebig geniessen können.
Ein Paradies für Geniesser
Egal, ob Sie die Fiji-Inseln im Rahmen von Schiffsreisen entdecken oder mit dem Mietwagen unterwegs sind, die atemberaubenden Landschaften der Region werden Sie nachhaltig begeistern. Wenn Sie sich ein möglichst umfassendes Bild von der Kultur und Lebensart der Fiji-Inseln machen möchten, ist ein Besuch der Stadt Nadi eine gute Idee. Der einladende Ort mit Flair verbindet Kultur mit einer beeindruckenden Natur. Besichtigen Sie den Hindu-Tempel und erleben Sie die faszinierende Orchideensammlung im Botanischen Garten.
Fidschi Ferien planen: Inseln, Reisezeit und Anreise
Welche Inseln passen zu Ihren Fidschi Ferien?
Fidschi besteht aus 332 Inseln, von denen nur rund 110 bewohnt sind – die Inselwahl ist deshalb der wichtigste Schritt bei der Planung Ihrer Fidschi Ferien. Die Hauptinsel Viti Levu ist das Tor zum Archipel: Hier landen die internationalen Flüge, hier finden Sie Resorts aller Kategorien und kurze Transferwege. Wer das klassische Südsee-Bild mit weissen Stränden und türkisblauen Lagunen sucht, kombiniert Viti Levu mit den vorgelagerten Mamanucas oder Yasawas. Die kleinen Resortinseln erreichen Sie per Katamaran oder Kleinflugzeug; die Mamanucas liegen näher am Flughafen, die Yasawas gelten als ursprünglicher und ruhiger.
Beste Reisezeit und Anreise nach Fidschi
Als beste Reisezeit für Fidschi gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober: Die Temperaturen sind angenehm, das Meer ist rund 25 bis 27 Grad warm. Zwischen November und April ist es schwüler und regenreicher. Die Anreise erfolgt über den internationalen Flughafen Nadi im Westen von Viti Levu; Direktflüge aus der Schweiz gibt es nicht, geflogen wird in der Regel mit Zwischenstopps über Asien oder Nordamerika. Details zu Einreise, Währung und Klima finden Sie in unseren Fidschi Reiseinformationen.
Fidschi mit Kindern und als Teil einer Südsee-Reise
Fidschi gehört zu den familienfreundlichsten Zielen der Südsee: Viele Resorts bieten Kinderclubs, Familienunterkünfte und flach abfallende Strände, und Kinder werden von den Einheimischen überall herzlich willkommen geheissen. Ebenso gut lassen sich Fidschi Ferien als Badeverlängerung einer Australien- oder Neuseeland-Reise einplanen. Als Marktführer für Australien, Neuseeland und die Südsee – unseren ersten Ozeanien-Katalog haben wir 1980 aufgelegt – stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihre persönliche Inselkombination zusammen. Weitere Inspiration für die Region finden Sie auf unserer Südsee-Übersicht.
Die Inselgruppen Fidschis im Überblick
Fidschi umfasst über 300 Inseln, von denen rund hundert bewohnt sind. Für Reisende sind vier Gebiete relevant.
Viti Levu: die Hauptinsel
Hier landen alle internationalen Flüge, in Nadi im Westen. Die Coral Coast im Süden bietet Resorts mit vorgelagertem Riff, im Landesinneren führen Touren ins Hochland zu Dörfern, in denen die Kava-Zeremonie noch zum Alltag gehört.
Mamanuca und Yasawa
Westlich vor Nadi liegen die Mamanuca-Inseln, per Katamaran in unter einer Stunde erreichbar – die klassische Wahl für kurze Aufenthalte. Nördlich schliessen die Yasawa an: schmaler, ruhiger, mit langen Sandstränden und einfacheren Unterkünften.
Vanua Levu und Taveuni
Die zweitgrösste Insel und ihre Nachbarin Taveuni gelten als Fidschis grüne Seite. Taveuni trägt den Beinamen Garteninsel; die Bouma-Wasserfälle und das Tauchgebiet Rainbow Reef mit seinen Weichkorallen liegen hier.
Tauchen, Kultur und Anreise
Fidschi liegt weit – die Reise dorthin will geplant sein und verbindet sich gut mit einem zweiten Ziel.
Weichkorallen und Mantas
Fidschi gilt als Welthauptstadt der Weichkorallen. Das Rainbow Reef in der Somosomo-Strasse und die Beqa-Lagune südlich von Viti Levu zählen zu den bekanntesten Tauchplätzen; zwischen Mai und Oktober ziehen Mantarochen durch die Kanäle der Yasawa.
Anreise und Kombinationen
Nadi wird ab der Schweiz mit ein bis zwei Umstiegen erreicht, meist über Asien oder die USA; die Gesamtreisezeit liegt bei rund 24 bis 30 Stunden. Naheliegend ist deshalb die Verbindung mit Neuseeland, Australien oder einem Stopover in Los Angeles beziehungsweise Singapur.
Sitten und Gebräuche
Beim Besuch eines Dorfes gilt: Schultern und Knie bedecken, den Hut abnehmen und ein kleines Gastgeschenk aus Kava-Wurzel mitbringen. Die Begrüssung «Bula» hören Sie überall – Fidschianer gelten zu Recht als besonders herzliche Gastgeber.
Mehr als nur Badevergnügen am Traumstrand
Einzigartige Sawailau Höhlen
Sie werden sich sicherlich denken, dass Sie bei einem Aufenthalt auf Fiji die Sonne geniessen und eventuell mit einem kühlen, leckeren Cocktail den Sonnenuntergang bestaunen werden. Das gehört bei solchen Ferien natürlich dazu und ist auch ein wundervolles Erlebnis, jedoch sollten Sie sich die Sawailau Höhlen in der Blue Lagoon keinesfalls entgehen lassen. Ein solcher Ausflug gehört auf alle Fälle noch immer zu den Geheimtipps. Ob einige entspannte und erholsame Stunden am Strand oder ein interessanter und lohnenswerter Ausflug, Fiji bietet Ihnen zahlreiche Facetten.
Die beste Reisezeit für Fidschi ist die Trockenzeit von Mai bis Oktober mit angenehmen Temperaturen und Wassertemperaturen von rund 25 bis 27 Grad. Von November bis April ist es schwüler und regenreicher; diese Monate fallen zudem in die Zyklonsaison des Südpazifiks. Badeferien sind auf Fidschi grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Ja, Fidschi zählt zu den familienfreundlichsten Destinationen der Südsee. Viele Resorts auf Viti Levu und in den Mamanucas bieten Kinderclubs, Familienunterkünfte und seichte, flach abfallende Strände. Die kurzen Transferwege ab dem Flughafen Nadi machen die Anreise auch mit kleineren Kindern gut planbar.
Für zwei bis drei Wochen Fidschi Ferien bewährt sich eine Kombination aus zwei bis drei Inseln, zum Beispiel Viti Levu mit einer Insel der Mamanucas oder Yasawas. Die Distanzen sind kurz, die Inselwechsel erfolgen per Katamaran oder Kleinflugzeug. Wer länger bleibt, ergänzt eine ruhigere Insel wie Taveuni oder Vanua Levu.
Die Mamanuca-Inseln sind in unter einer Stunde ab Nadi erreichbar und ideal für kurze Aufenthalte. Die Yasawa sind ruhiger und einfacher. Taveuni und Vanua Levu sind die grüne, tauchgeprägte Seite, Viti Levu bietet Riff und Hochland.
Nadi wird ab der Schweiz mit ein bis zwei Umstiegen erreicht, meist über Asien oder die USA. Die Gesamtreisezeit liegt bei rund 24 bis 30 Stunden – eine Verbindung mit Neuseeland, Australien oder einem Stopover bietet sich an.
Am Rainbow Reef in der Somosomo-Strasse bei Taveuni und in der Beqa-Lagune südlich von Viti Levu. Fidschi gilt als Welthauptstadt der Weichkorallen; zwischen Mai und Oktober ziehen zudem Mantarochen durch die Kanäle der Yasawa.
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