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Hienghene, Neukaledonien

Neukaledonien Hotels vom Spezialisten

Die beliebtesten und exklusivsten Unterkünfte

Sie träumen von Ferien wie im Bilderbuch? Dann sind Sie auf Neukaledonien an der richtigen Adresse. Ein palmengesäumter Sandstrand, eine bequeme Strandliege und ein gutes Buch in der Hand sind die besten Voraussetzungen für erholsame und entspannte Ferien. Natürlich darf auch ein komfortables Hotel nicht fehlen. Wie wäre es mit dem Le Méridien Hotel Nouméa oder dem L'Escapade Island Resort? Der Pazifik in Ihrem Blickfeld und ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot dieser beiden Hotelanlagen werden Sie ganz gewiss überzeugen. Südseefeeling ist mit den traditionellen Bauweisen der Bungalows garantiert! Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für weitere Informationen.

Hotels nach Regionen

Bourail
Ile des Pins
Iles Loyaute
Nouméa

Unterkünfte und Hotels auf Neukaledonien

Auf Neukaledonien finden Sie nicht nur luxuriöse Hotelanlagen. Wenn Sie auf der Suche nach einer kleinen Pension sind, bietet Neukaledonien ebenfalls eine vielfältige Auswahl. Es gibt sogar kleine und preiswerte Strohhütten in direkter Strandlage. Mit einer solchen Übernachtungsmöglichkeit tauchen Sie perfekt in das Leben der Einheimischen ein. Ob auf der Île des Pins oder in einer anderen Region, Sie haben bei der Vielfalt an Hotels die Qual der Wahl! Diese Ferien werden Sie garantiert Ihr Leben lang nicht vergessen.

Purer Luxus auf einer einsamen Insel

Auf Neukaledonien haben Sie auch die Möglichkeit, die totale Ruhe, Entspannung und Abgeschiedenheit zu geniessen. Wie wäre es mit einem Overwater Bungalow über den Wellen des Ozeans? Dieser ermöglicht Ihnen einen ganz persönlichen Zugang zum Meer – Sie werden einen atemberaubenden Ausblick geniessen! Sehr zu empfehlen ist auch das Coral Palms Resort, welches auf einer kleinen, privaten Insel liegt.

Für ein kleines Budget – Rundreisen durch Neukaledonien

Ob nun Luxus Resorts oder Rundreisen durch Neukaledonien, bei uns werden Sie garantiert das passende Angebot finden. Unsere Spezialisten haben auch für das kleinere Budget die passenden Angebote für Sie parat.

Flitterwochen

Geniessen Sie einen romantischen Honeymoon

Kultur und Natur

Landschaftliche und kulturelle Highlights Neukaledoniens

Tauchen

Die bunte und aufregende Unterwasserwelt entdecken

Reiseinformationen

Informationen und Tipps für eine gelungene Reise

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