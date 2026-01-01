Viele Möglichkeiten für Ferien im Paradies

Bester Ausgangspunkt für Ihre Rundreise

Inselkombinationen beginnen meistens auf Tahiti, von wo aus Sie mit der Fähre Moorea erreichen. Oder aber Sie steuern mit dem Flugzeug die kleinen Flughäfen von Bora Bora oder Huahine an. Das Atoll Tetiaroa, das von Marlon Brando gekauft wurde, können Sie von Papeete aus mit einem Katamaran besuchen.

Rundreisen mit dem Auto

Wenn Sie in Frankreich Auto fahren können, werden Sie sich auch hier zurechtfinden. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen und ihre kulturellen Eigenarten selbst zu entdecken! Autovermietungen finden Sie bereits am Flughafen von Papeete. Erkunden Sie die Wasserfälle oder begeben Sie sich mit einer der vielen Fähren auf die unzähligen Inseln und Atolle.

Rundreise durch den Südpazifik

Den Start für die Entdeckung der vielen Paradiese bildet die Hauptstadt Papeete. Auf Kreuzfahrtschiffen erreichen Sie Huahine, Bora-Bora sowie Fiji und Samoa. Fragen Sie unsere Spezialisten und tauchen Sie ein in eine faszinierende Inselwelt.