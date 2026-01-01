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Moorea, Französisch Polynesien

Französisch-Polynesien Rundreisen vom Spezialisten

Ein Südsee-Abenteuer

Bei Ihrem Besuch des Inselstaates Französisch-Polynesien haben Sie vielseitige Möglichkeiten, denn von der Hauptstadt Papeete aus erreichen Sie fast jede der 118 Inseln. Betreiben Sie Inselhüpfen oder erkunden Sie die grösseren Inseln mit dem Auto! Begeben Sie sich auf eine Reise durch dichte Urwälder, vorbei an Wasserfällen und Traumstränden oder erfahren Sie ein Taucherparadies beim Schnorcheln. Geniessen Sie blaue Lagunen und traumhafte Sonnenuntergänge. Möchten auch Sie Französisch-Polynesien hautnah erleben, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter!

Icon map10 Tage
Island Hopping
Preis auf Anfrage
ab/bis Papeete
Highlights: Wunderschöner Start auf Moorea, 2 unglaubliche Nächte auf Bora Bora , Entdecken Sie die Unterwasserwelt...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map7 Tage
Marquesas Discovery
Preis auf Anfrage
ab Papeete bis
Highlights: Entdecken Sie das kleine Dorf Taiohae., Geniessen Sie die romantische Insel Nuku Hiva., Faszinierende und...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Viele Möglichkeiten für Ferien im Paradies

Bester Ausgangspunkt für Ihre Rundreise

Inselkombinationen beginnen meistens auf Tahiti, von wo aus Sie mit der Fähre Moorea erreichen. Oder aber Sie steuern mit dem Flugzeug die kleinen Flughäfen von Bora Bora oder Huahine an. Das Atoll Tetiaroa, das von Marlon Brando gekauft wurde, können Sie von Papeete aus mit einem Katamaran besuchen.

Rundreisen mit dem Auto

Wenn Sie in Frankreich Auto fahren können, werden Sie sich auch hier zurechtfinden. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen und ihre kulturellen Eigenarten selbst zu entdecken! Autovermietungen finden Sie bereits am Flughafen von Papeete. Erkunden Sie die Wasserfälle oder begeben Sie sich mit einer der vielen Fähren auf die unzähligen Inseln und Atolle.

Rundreise durch den Südpazifik

Den Start für die Entdeckung der vielen Paradiese bildet die Hauptstadt Papeete. Auf Kreuzfahrtschiffen erreichen Sie Huahine, Bora-Bora sowie Fiji und Samoa. Fragen Sie unsere Spezialisten und tauchen Sie ein in eine faszinierende Inselwelt.

Französisch-Polynesien Honeymoon

Romantische Flitterwochen in den exklusiven Resorts Französisch-Polynesiens

Inselhüpfen Französisch-Polynesien

Auf den Spuren von Robinson

Tauchen in Französisch-Polynesien

Erleben Sie die bunte und aufregende Unterwasserwelt beim Tauchen

Reiseinformationen

Alle wichtigen und nützlichen Informationen über Französisch-Polynesien

Kataloge

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